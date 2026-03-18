まずはこれだけ！新生活にちょうどいい、食洗機対応の「基本の食器5点セット（1,290円）」を発売

株式会社ニトリホールディングス

株式会社ニトリ（本社：札幌市北区 代表取締役会長兼社長：似鳥 昭雄 以下：ニトリ）より、2026年3月中旬からニトリ店舗およびニトリネットにて販売を開始した、どんな料理にもあわせやすい食洗機対応「基本の食器5点セット（1,290円）」を発売しました。【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100029230/(https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100029230/)

新生活をはじめる際は、準備するものが多く、「買い物が大変」と感じることはありませんか。とくに食器は「必要な分だけ、まず一式揃えたい」という声がある一方で、種類やサイズ、用途の組み合わせが多く、選ぶのが難しいアイテムの一つです。

そこでニトリは、主菜・副菜・汁物など、家庭の定番メニューに合わせやすいシンプルな「食器5点セット」の販売を開始しました。

買い物時の迷いを減らし、短時間で食卓の基本アイテムを揃えることができます。価格面でも、単品で1つずつ購入した場合は値段がかさみがちですが、セットでは1,290円でお求めいただけます。

さらに飯椀とどんぶりの底面は、水切り部分から水が流れる設計なので、食洗機使用時も乾きやすい点もポイントです。

「洗った後に水が底に残って乾きにくい」「拭き上げの手間が増える」といったお悩みを解決します。

「基本の食器5点セット」で、新生活準備をラクにはじめませんか？

ニトリでは、今後も暮らしを便利に、快適に彩る商品の開発に力を入れてまいります。

■商品概要 ※価格は全て税込み表記

【商品名】基本の 食器5点セット(XH26)

【価格】1,290円

【カラー】ホワイト

【素材】ポーセリン

【サイズ(約)】

どんぶり：直径15×高さ8.5cm

飯碗：直径12×高さ6cm

深皿：直径21cm×高さ4cm

深皿：直径15cm×高さ2.5cm

プレート：直径18×高さ2cm

【商品ページ】https://www.nitori-net.jp/ec/product/2111100029230/

※一部離島でのお買上げまたはお届けの場合は、手数料を頂戴します。