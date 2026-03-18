ふくふく本舗のアイケアサプリ『アサイベリープラチナアイ』発売11周年。

アイリンクス株式会社

三和ホールディングス株式会社

（本社：福岡市博多区、代表取締役社長：石井 清悟）が運営する「ふくふく本舗」は、目の健康をサポートするサプリメント『アサイベリープラチナアイ』が発売から11年を迎え、累計販売数が190万袋※を突破したことをお知らせします。

※2026年3月時点 1,958,191袋（2015年3月からの累計販売数・シリーズ累計）

11年間、妥協のない品質管理で積み上げた「信頼」の証

2015年3月の誕生以来、「アサイベリープラチナアイ」は一貫して、成分と品質にこだわり続けてきました。厳格な基準をクリアした国内GMP認定工場での製造を徹底し、成分検査や農薬・放射性物質チェックを一切妥協しない姿勢が、11年という長い歳月、お客様に選ばれ続けてきた理由です。

累計販売数190万袋という実績は、私たちが大切にしてきた誠実さの証と考えております。

「家族を想う」から始まった、一人ひとりに寄り添う姿勢

アサイベリープラチナアイ販売11周年

ふくふく本舗のブランド哲学は、創業メンバーの「家族の健康を心から願う切実な想い」に根ざしています。

「自分の家族に自信を持って勧められるものだけを届ける」という信念のもと、効率が優先される時代であっても、専門の資格を持つスタッフが直接お客様の声を聞く「人の手」による対応を大切にしてきました。11周年を迎えた今も、私たちは単なる製品の提供者ではなく、お客様の毎日の健康を共に見守る存在でありたいと願っています。

「実感」と「品質」が証明する、11年間の歩みと製品の特長

アサイベリーイメージ画像

『アサイベリープラチナアイ』が11年にわたり選ばれ続けている背景には、徹底した原料選定と、お客様からの高い支持があります。



最高グレード「ランクA」アサイーを使用： ブルーベリーの約18倍のポリフェノールを含むとされる、ブラジル産の最高ランクAアサイー（グロッソ）のみを贅沢に使用。

独自設計： 世界的に信頼のある特許製法の「ルテイン」に加え、夜間の健康維持を助ける「ビタミンA」をバランスよく配合しています。

ふくふく本舗と『アサイベリープラチナアイ』のこれから

11周年は、皆さまへの感謝を深めるとともに、新たな一歩を踏み出す節目でもあります。

近年、スマートフォンやPCが手放せない生活スタイルが定着し、私たちの「目」を取り巻く環境はより過酷なものとなりました。こうしたなか、ふくふく本舗は、サプリメントによる内側からの栄養補給に加え、現代の生活スタイルに合わせた「毎日のケアの積み重ね」こそが、健やかな視界を守る鍵だと考えています。

アイケアを、歯磨きのように「当たり前の習慣」へ―



しかし、一人でコツコツと努力を続けるのは、決して簡単なことではありません。

だからこそ、私たちは皆さまの習慣化を一番近くで支えるパートナーでありたいと考え、新たに「ゲームでアイケア」アプリを開発いたしました。

1日3分のリフレッシュ機能や、日々の歩みを記録できるシステムを通じて、皆さまの「クリアな毎日」の定着を多角的にサポートしてまいります。ふくふく本舗はこれからも、11年の実績を誇りに、皆さまの健やかな「見る幸せ」に心を込めて寄り添い続けてまいります。

【概要】

アプリイメージ画像

会社名：アイリンクス株式会社

所在地：福岡市博多区博多駅南１-６-９ 三和ビル7F

代表者：石井 清悟

事業内容：健康食品の企画開発および通信販売事業

商品詳細ページ：アサイベリープラチナアイ(https://shop.fukufuku-honpo.jp/ad?ecf_adcode=PRcl_asai_post_11years)について(https://shop.fukufuku-honpo.jp/ad?ecf_adcode=PRcl_asai_post_11years)

公式アプリ： App Storeからダウンロードはこちら(https://apps.apple.com/jp/app/3%E5%88%86%E3%81%A7%E3%83%AA%E3%83%95%E3%83%AC%E3%83%83%E3%82%B7%E3%83%A5-%E3%83%91%E3%82%BA%E3%83%AB%E3%81%A7%E7%BF%92%E6%85%A3-%E3%82%AC%E3%83%9C%E3%83%BC%E3%83%AB-%E3%82%BF%E3%83%83%E3%83%81/id6738352362) Google playからダウンロードはこちら(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ilinksnet.gabor)

ふくふく本舗公式HP：https://fukufuku-honpo.jp/(https://fukufuku-honpo.jp/)