新店舗「ROSE BUD 福岡パルコ店」が3月27日（金）にグランドオープン

株式会社ビーズインターナショナル

株式会社ビーズインターナショナル（本社：東京都目黒区、代表取締役社長：西方雄作）が運営するレディース向けセレクトショップ「ROSE BUD（ローズ バッド）」が、福岡県福岡市中央区天神に所在する福岡PARCOへ、2026年3月27日（金）よりオープンいたします。

新たにオープンする「ROSE BUD福岡パルコ店」はクローゼットのように並んだROSE BUDオリジナルブランドからストアブランドのCREOLME、mag.by c、GENE HEAVENS、miciといった既存のアイテムに加え、セレクトされたカジュアルアイテム、新作アイテムなどを各スペースにゾーニングします。

セレクトブランドのPOP UPも定期的に開催し、エスニックやモード、ヴィンテージライクなテイストを自由にミックスし、好奇心旺盛な女性たちの「自分らしさ」を咲かせる、新たなファッションの発見と出会いの場を、アジアの玄関口である福岡から発信、提案します。

店内は往年のROSE BUDを彷彿とさせるステンドグラスの装飾を現代に置き換えたモノグラムパターンで彩り、懐かしさと新しさを表現し、お客様をお迎えいたします。

TOPICS ITEM

ROSE BUDにて毎シーズン人気を博す「Champion(R)」との別注アイテムもラインナップ。

1919年の創業以来、1世紀以上に亘って時を刻みながら、カレッジ、ミリタリー、ファッションと、多彩なカルチャーと結びついてきたアスレチックウェアブランド「Champion(R)」と毎シーズン人気を博す「ROSE BUD」との別注アイテムをリリースいたします。

軽やかな着心地が魅力の半袖スウェットトップスは、軽い裏毛素材を使用しているため、ロングシーズンを快適に着用いただけます。スウェット特有のラフさがありながら、重さや暑さを感じにくく、デイリーに取り入れやすい一着はROSE BUDでしか手に入らないアイテムとなります。

ROSE BUD x CHAMPION H/S SWEAT

\9,900(tax.inc)

BLACK / GREY / BROWN / LIGHT BLUE

OPEN NOVELTY

あなたの日常に、美しいつぼみを。オープンを記念したオリジナル「フラワーソープ」をプレゼント。

「ROSE BUD福岡パルコ店」のオープンを記念し、見た目も華やかなオリジナル「フラワーソープ」をご用意しました。新しいファッションとの出会いが「自分らしさ」を咲かせるように、このフラワーソープがあなたの日常に優しく香る彩りを添えます。クローゼットにお気に入りの一着を迎える喜びと共に、特別なギフトをお楽しみください。

ROSE BUD 福岡パルコ店

■オープン日

2026年3月27日（金）

■店舗情報

住所：〒810-0001 福岡県福岡市中央区天神２丁目１１－１ 福岡PARCO本館 4F

営業時間：10:00-20:30

■ノベルティ配布条件

期間：2026年3月27日(金)～ ※なくなり次第終了

対象：店内商品をお買い上げのお客様

※カラーはお選びいただけない場合がございます。

【About ROSE BUD】

1993年、原宿と渋谷を結ぶ明治通り沿いにレディースセレクトショップの先駆けとしてROSE BUDは誕生しました。豊富なカラー、ファブリックを使用した様々なアイテムを展開するオリジナルブランド「ROSE BUD」をはじめ、アメリカ、ヨーロッパを中心に世界中からセレクトしたインポートブランドからモード感溢れるドレスやデニムブランドが揃い、旅先で新しい発見をしたかのような感動を与えるセレクトショップです。

”ROSE BUD”は英語でバラの蕾の意味です。

バラの蕾には希望といった花言葉があり、大切に育てられた蕾が花を咲かせて実になるように、ROSE BUDを通して出会った人々の縁を大切に未来へ繋げていきたいという思いが込められています。

ROSE BUD公式オンラインストア：https://rosebud-web.com/

ROSE BUD公式Instagram： https://www.instagram.com/rosebud_official_

【会社概要】

社名：株式会社 ビーズインターナショナル

代表取締役社長：西方 雄作

本社所在地：東京都目黒区東山1-1-2 東山ビル7F

URL：https://bs-intl.jp/

公式オンラインストア：https://calif.cc/

ブランド情報：https://bs-intl.jp/brandlist/

設立年：1990年12月

従業員数：400名（2025年2月時点）

資本金：4,500万円

事業内容：衣料品・雑貨品の企画販売、販売促進、EC事業