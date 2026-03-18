「ミキワメAI 適性検査」が採用管理システム「採用一括かんりくん」とシステム連携

株式会社リーディングマーク

Personality Techを通じたHR事業「ミキワメAI」(https://mikiwame.com/)を提供する株式会社リーディングマーク（本社：東京都港区、代表取締役社長：飯田 悠司、以下「リーディングマーク」）は、自社で提供する「ミキワメAI 適性検査」において 、HRクラウド株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：中島 悠揮）が提供する採用管理システム「採用一括かんりくん」とのシステム連携を開始したことをお知らせいたします 。

本連携により、「採用一括かんりくん」のシステム上から「ミキワメAI 適性検査」の受検案内、進捗の確認、および結果の閲覧までをワンストップで完結できるようになります 。

ミキワメAI適性検査の詳細はこちらから :https://mikiwame.com/aptitude-test.html

■ 連携の背景

昨今の採用活動において、自社にマッチした人材を客観的に見極めるため、適性検査の重要性が高まっています 。一方で多くの企業では「採用管理システム（ATS）」と「適性検査」のシステムが独立しており、採用担当者は手作業による受検用URLの発行や受検完了の目視確認、CSV等を用いた結果データの移行といった双方の管理画面を行き来するアナログで煩雑な業務を強いられていました。

当社はこれらの課題を解消すべく、「採用一括かんりくん」とのAPI連携を実装いたしました 。適性検査にまつわるオペレーションを自動化することで 、採用担当者が候補者との対話や見極めといった「本来のコア業務」に集中できる環境をサポートいたします 。

■ 連携による主な機能とメリット

1. 受検案内の自動化

「採用一括かんりくん」から候補者へ案内メールを送信する際、専用のタグを挿入するだけで、候補者ごとにパーソナライズされた「ミキワメAI 適性検査」の受検URLが自動で生成・送信されます。

2. ATS上でのシームレスな結果確認

候補者が適性検査を受検すると、その結果データは即座に「採用一括かんりくん」へ反映されます 。担当者は別のシステムにログインし直す手間なく、候補者の個別ページ上で検査結果の詳細や一覧を確認できます。

3. 進捗管理の効率化と自動通知

受検が完了したタイミングで、あらかじめ指定した採用担当者へ自動的に通知が届くように設定が可能です 。「未受検」「受検完了」などのステータスで候補者を簡単に絞り込めるため 、受検の催促や次回選考への案内を漏れなく、かつ迅速に行うことができます 。

■ 「ミキワメAI 適性検査」について

「ミキワメAI 適性検査」は、「採用のミスマッチ」を防ぐためのサービスです。スマホやPCから回答できる10分の性格検査を受検することで、貴社のオリジナルな採用基準とのマッチ度を比較し、活躍する人材かどうかがひと目でわかります。

採用企業で活躍している社員の特徴と採用候補者の性格を比較することで、候補者の採用お勧め度や懸念点を確認でき、採用のミスマッチを減らすことができます。現在、社員数1,000人を超える大企業から、全国のスタートアップ企業、中小中堅企業まで幅広くご活用頂き、累計利用企業数は6,000社、累計受検者数は200万名となりました。

- サービスサイト：https://mikiwame.com/aptitude-test.html

■ HRクラウド株式会社について

会社名：HRクラウド株式会社

所在地：東京都千代田区紀尾井町３－６ 紀尾井町パークビル7階

代表者：代表取締役社長 中島悠揮

設立：2014年4月2日

事業内容：クラウド型採用AIエージェント「採用一括かんりくん」の開発・提供、採用コンサルティング・採用代行サービス「採用代行かんりくん」の提供

https://www.career-cloud.asia

https://www.career-cloud.asia/bpaas

■ 会社概要

会社名：株式会社リーディングマーク

代表者：代表取締役社長 飯田 悠司

設立：2008年1月

所在地：〒105-0001 東京都港区⻁ノ門3-8-21 ⻁ノ門33番ビル 10階

コーポレートサイト：https://www.leadingmark.jp/

採用サイト：https://recruit.leadingmark.jp/

事業内容：「Personality Tech」を通じたHR事業

-自社で活躍できる社員を10分間でミスマッチ採用を防ぐ「ミキワメAI 適性検査」(https://mikiwame.com/aptitude-test.html)

-社員のメンタル状態を可視化し、性格をもとにアドバイスをすることでウェルビーイングを実現「ミキワメAI ウェルビーイングサーベイ」(https://mikiwame.com/well-being.html)

-1on1を起点に社員のパフォーマンスを最大化する「ミキワメAI マネジメント」(https://mikiwame.com/management.html)

-日本最大級の優秀層就活支援サービス「ミキワメ就活」(https://www.recme.jp/)

-会員制の就職活動支援プログラム「NEXVEL（ネクスベル）」(https://nexvel.co.jp/)

-適性検査、人事、採用などに関する情報発信ブログ「ミキワメラボ」(https://mikiwame.com/lab/)