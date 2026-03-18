【モンチッチ】おうちで本格中華気分！レトロ可愛い「モンチッチ」の中華食器シリーズがスケーターから新発売！

スケーター株式会社

スケーター株式会社（本社：奈良県奈良市、代表取締役社長：鴻池 総一郎）は、幅広い世代に愛されるキャラクター「モンチッチ」をデザインした、メラミン製の中華食器シリーズを2026年3月に発売いたしました。

本商品は、おうちで手軽に本格的な中華料理店の雰囲気を味わえるよう開発された、遊び心あふれるテーブルウェアです。中華服に身を包んだ可愛らしい「モンチッチ」のイラストが、毎日の食卓をさらに楽しく、華やかに演出します。割れにくく扱いやすいメラミン素材で、小さなお子様のいるご家庭でも安心してお使いいただけます。

■商品特徴

1. 食卓が華やぐオリジナルの中華風デザイン

チャイナ服を着た「モンチッチ」に加え、肉まんや餃子などの点心モチーフ、そして伝統的な雷紋（ラーメン模様）がデザインされています。

2. 軽くて割れにくいメラミン樹脂製

すべてのアイテムがメラミン樹脂素材で、陶器の食器に比べて非常に軽く、落としても割れにくいため、小さなお子様からご高齢の方まで安全にお使いいただけます。

3. メニューに合わせて揃えたくなる充実のラインナップ

レンゲ、ギョーザ皿、チャーハン皿、ラーメン鉢と、中華の定番メニューに合わせた4種類のアイテムをご用意しました。シリーズで揃えてお使いいただくことで、より本格的な雰囲気を楽しめます。

■商品詳細

LMCH1 メラミンレンゲ

価格：583円（税込）

サイズ：139×44×48mm

POS：4973307738760

MCH3 メラミンギョーザ皿

価格：1,210円（税込）

サイズ：230×160×20mm

POS：4973307738777

MCH6 メラミンチャーハン皿

価格：1,430円（税込）

サイズ：185×185×38mm

POS：4973307738784

MCH8 メラミンラーメン鉢

価格：2,200円（税込）

サイズ：205×80mm

POS：4973307738791

■販売情報

スケーター公式オンラインショップ https://www.skater-onlineshop.com/

および全国の量販店や雑貨店等にて順次発売いたします。

【 注意事項 】

本リリースに掲載している内容および表現は、版権元の監修を受けた文章となっております。

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(C)2026 Sekiguchi Co.,Ltd.

■スケーター株式会社

「心に愛を、くらしに夢を。」暮らしの中でワクワクドキドキするような、夢や希望や感動を商品によってお届けすること。それがスケーター株式会社の永遠のテーマです。私共は、ディズニー、サンリオキャラクターズ、ジブリ、スヌーピー、ポケットモンスター等、数多くのキャラクタの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカーです。お弁当箱・水筒・キッチン用品の製造販売をメインとし、近年はアウトドアグッズ・レイングッズ・ペットグッズ・ベビー用品・衛生関連商品などにも力を入れ、幅広いカテゴリーでの商品展開をしております。

企業ホームページ：https://www.skater.co.jp/

公式X(旧Twitter)：https://twitter.com/skater_jpn

公式Instagram：https://www.instagram.com/lunchgoods.skater/

https://www.instagram.com/skater_all/

【お問い合わせ先】

スケーター株式会社 (奈良本社）

〒630-8520奈良県奈良市杏町216-1

電話：0742-63-2001

Fax：0742-63-2021