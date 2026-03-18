【無料Webセミナー開催】データで紐解く今後のM&A予測

株式会社ストライク

M&A仲介の株式会社ストライク（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：荒井邦彦 以下「ストライク」）は、M&A情報プラットフォーム「M&A Online」と共催で、オンラインセミナー「データで紐解く今後のM&A予測」を2026年4月27日（月）に開催します。

データで紐解く今後のM&A予測

上場企業のM&A件数が2025年も過去最多を更新する中、日本経済に与える影響や今後の動向はどのように変化していくのか。本セミナーでは、マクロ経済の視点と、現場の最前線でM&Aを成功させる実践的なノウハウの両面から、今後の戦略を紐解きます。

■セミナー概要

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260427.html

【タイトル】データで紐解く今後のM&A予測

【日時】2026年4月27日（月）18:30～19:45

【開催方法】Webライブ配信(視聴用URLを事前送付)

【参加費】無料

【対象】M&A実務担当者・経営者などM&Aに関心のある方

※ストライクの同業他社様のご参加はご遠慮くださいますようお願いします。

【申込締切】2026年4月24日（金）正午

お申し込みURL：https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260427.html

【お問い合わせ先】

株式会社ストライク セミナー事務局 受付時間：9:00～17:45（土日祝日除く）

電話番号：0120-552-410 メールアドレス：seminar@strike.co.jp

■登壇者

第1部 データで紐解く今後のM&A動向エコノミスト エミン・ ユルマズ 氏エコノミスト エミン・ユルマズ 氏

トルコ、イスタンブール出身。1996年に国際生物学オリンピック優勝。1997年に日本に留学し東京大学理科一類合格、工学部卒業。同大学院にて生命工学修士取得。2006年野村證券に入社し、M&Aアドバイザリー業務、機関投資家営業業務に携わった。2024年レディーバードキャピタルを設立。現在各種メディアに出演しているほか、全国のセミナーに登壇。文筆活動、SNSでの情報発信を積極的に行っている。

株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦株式会社ストライク 代表取締役社長 荒井 邦彦

一橋大学商学部卒業後、太田昭和監査法人（現EY新日本有限責任監査法人）入社。財務デューディリジェンス、株式公開の支援などの業務を経験し、1997年、株式会社ストライクを設立 。2016年6月に株式を東証マザーズに上場し、翌年6月に東証一部（現東証プライム市場）へ市場変更。

※4月1日に株式会社ストライクグループに商号変更予定

M&A Online 副編集長 大澤 昌弘M&A Online 副編集長 大澤 昌弘

大学卒業後、非鉄金属業界の新聞記者を経て、出版社でビジネス書、新書の編集に携わり、2010年よりウェブニュースの世界へ。IT・モバイル、外食産業、スポーツ自転車など幅広く取材。2023年8月に株式会社ストライク入社。ラジオNIKKEI「M&A最新動向」に毎月出演。

モデレーターフリーアナウンサー 佐田 志歩 氏フリーアナウンサー 佐田 志歩 氏

大学卒業後、アナウンサーとして瀬戸内海放送へ入局。2019年よりフリーアナウンサーとしての活動を開始し、証券会社のCMやYouTube動画などに多数出演。経済関連の番組出演を機に自身でも株式投資を行っている。

第2部 2025年M&A件数TOP企業から学ぶM&A戦略株式会社GENDA 常務取締役CSO 羽原 康平 氏株式会社GENDA 常務取締役CSO 羽原 康平 氏

神戸大学経済学部経済学科卒。大学在学中に公認会計士試験に合格。2016年2月、有限責任あずさ監査法人に入社。2017年4月、PwCアドバイザリー合同会社に入社し、M&Aアドバイザリー業務に従事。2019年9月、株式会社GENDA入社。2021年8月、執行役員、2023年9月、CSOに就任。2023年11月、株式会社GENDA Capitalを設立し、代表取締役社長に就任（兼任）。2024年4月取締役CSO。2025年4月より常務取締役。

モデレーター株式会社ストライク・ストラテジックコンサルティング 取締役 小貫 信比古株式会社ストライク・ストラテジックコンサルティング 取締役 小貫 信比古

大手総合商社にて物流・電力事業に携わった後、戦略コンサルティングファームにて産業財・インフラ・消費財のプロジェクトを担当。その後、デジタル系総合ファームでは、パートナーとして産業財から金融、Webサービスまで幅広い業界での戦略策定・M&A・DXプロジェクトをリードしている。

■共催

詳細・お申し込みはこちら :https://www.strike.co.jp/seminar/2026/20260427.html株式会社ストライク株式会社ストライク

本 社：東京都千代田区大手町1-2-1 三井物産ビル15階

代表者：代表取締役社長 荒井 邦彦

設 立：1997年7月

事業内容：M&A仲介業

電話番号：03-6848-0101 (本社)

U R L：https://www.strike.co.jp/

M&A OnlineM&A Online

M＆A Onlineは、M&A（企業の合併・買収）を、身近に感じ、深く知り、活用してもらうためのメディアです。M&Aに広く関心を寄せていただき、社会課題となっている後継者問題の解消、さらには日本経済のイノベーションの実現に寄与すべく、日々、情報発信を行っています。

URL：https://maonline.jp/