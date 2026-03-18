グッドデザイン賞を自社のビジネスチャンスに。2026年度グッドデザイン賞｜応募説明会・個別相談会［名古屋］ ナゴヤ イノベーターズ ガレージにて、4月17日（金）開催！

公益財団法人名古屋産業振興公社

グッドデザイン賞は、商品・製品から、サービス、地域づくりや社会課題の解決まで、あらゆるものごとをデザインとして捉え評価する仕組みです。美しさだけでなく、暮らしや社会を豊かにする「よいデザイン」を評価し、新たな価値創造の証として社会に提示しています。

本説明会では、応募方法や受賞後のプロモーションなどの説明に加え、2025年度のグッドデザイン賞において「バスタオル卒業宣言」で受賞した本多タオル株式会社、出産時のマッサージ器「まさポ いきみのがし」で受賞した株式会社Spicaによるトークセッションを行います。

2026年度のグッドデザイン賞応募期間は4月1日～5月21日。応募をご検討の方、興味のある方はぜひお気軽にご参加ください。

本多タオル株式会社「バスタオル卒業宣言」

株式会社Spica「まさポ いきみのがし」

2026年度グッドデザイン賞｜応募説明会・個別相談会［名古屋］

■開催概要

日時：2026年4月17日（金）13:30～17:00（受付13:00～）

会場：ナゴヤ イノベーターズ ガレージ(https://garage-nagoya.or.jp/about/access/)

（名古屋市中区栄3-18-1ナディアパーク・デザインセンタービル4F）

定員：40名（要事前申込／先着順）

参加費：無料

申込方法：Peatix(https://peatix.com/event/4925280)よりお申し込みください。

＊個別相談会に参加希望の方は「個別相談会希望」チケットも合わせて申し込みください。

申込締切：2026年4月16日（木）

＼こんな方にオススメ／

・新商品や新規事業の開発に携わっている方

・自社ならではの強みを見出し、差別化を図りたい経営者・マーケティング担当の方

・自社の取り組みを発信する広報担当の方

・インハウスデザイナー

・企業と共同して商品開発に関わるデザイナー・クリエイター

お申し込みはこちら（Peatix） :https://peatix.com/event/4925280/

■プログラム

13:30～14:00｜応募説明会

14:00～14:45｜トークイベント

15:00～17:00｜個別相談・交流会 ＊希望者のみ

■ゲストスピーカー

本多タオル株式会社

石原奈津子｜デザイン・企画担当

愛知県出身。名古屋造形大学卒業後、本多タオル株式会社にインハウスデザイナーとして入社。

タオルのテキスタイルデザインを中心に商品企画・カタログやチラシなどの自社製品の販促物まで幅広く担当してきた。ネーミングやストーリー作りを含めた商品企画を得意分野としている。

https://honda-towel.co.jp

株式会社Spica

ばんさやか｜代表取締役

ばんやすひろ｜共同創業者・ディレクター

株式会社Spicaを共同創業。町工場を営む中で、誰かに直接触れる窓口を持ちたいとの思いから2024年にスピンアウト。ものづくりの現場経験と、さまざまな困りごとに直面する現場との対話を重ね、当たり前と受け止められてきた現実に小さな問いを重ねながら、生活に自然に溶け込むプロダクトを設計している。

https://spica-lab.com

https://masapo.jp

グッドデザイン賞とは

「グッドデザイン賞」は、1957年に旧通商産業省によって設立された「グッドデザイン商品選定制度」（通称Gマーク制度）を継承する、日本で唯一の総合的なデザイン評価・推奨の活動です。ものの美しさを競うのではなく、産業の発展とくらしの質を高めるデザインを、身の回りのさまざまな分野から見いだし、広く伝えることを目的としています。

https://www.g-mark.org

▶︎フライヤーPDF(https://www.idcn.jp/src-idcn-wp202507/wp-content/uploads/2026/03/G%E3%83%9E%E3%83%BC%E3%82%AF2026_A4_small.pdf)

【主催】公益財団法人日本デザイン振興会

公益財団法人名古屋産業振興公社 国際デザインセンター

【お問い合わせ】国際デザインセンター tel052-265-2105 https://www.idcn.jp