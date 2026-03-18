「中高生以上の子どもへの贈り物」に関する調査結果｜理想は「モノ」44%、でも最も喜ばれたのは「現金」贈り手の3人に1人が悩む「好みがわからない問題」

株式会社MEMOCO

株式会社MEMOCO(https://memoco.co.jp/)（本社：東京都渋谷区、代表：熊田貴行）は、アクセサリーブランドを展開する株式会社ライオンハート(https://lionheart-store.com/)（本社：東京都千代田区、代表取締役：橋本匡史）と合同で、全国の男女101名を対象に「中高生以上の子どもへの贈り物」に関するアンケート調査を実施しました。

調査概要

調査内容：「中高生以上の子どもへの贈り物」についてのアンケート調査

調査期間：2026年2月12日(木)～2026年2月19日(木)

調査方法：インターネット調査（クラウドソーシングサービス）

調査人数：101人

調査対象：男性31人、女性70人

回答者について

出典：memoco回答者の性別

女性：約69％

男性：約31％

出典：memoco回答者の年代

40代：約42%

30代：約27%

50代：約16%

20代：約12%

60代以上：約3%

贈り物の相手について

出典：memoco- 実の子ども：約50%- 姪・甥：約21%- 親戚の子ども：約15%- 友人・知人の子ども：約12%- 兄弟：約1%- 教え子・部活動関係：約1%

回答者にもっとも印象に残っている贈り物の相手について質問したところ、「実の子ども」（約50％）が最多となりました。一方で、姪・甥（約21％）、親戚の子ども（約15％）、友人・知人の子ども（約12％）と、“少し距離のある相手”への贈り物も約5割を占めています。

血縁の近さに関わらず、中高生以上の子どもとの関係性の中で、贈り物が重要なコミュニケーション手段となっていることがうかがえます。

反応が良かった贈り物について

出典：memoco- 現金：約19%- ゲーム・ガジェット：約17%- ギフトカード・商品券：約16%- コスメ・美容アイテム：約14%- 服・ファッションアイテム：約14%- お菓子・食品：約10%- 文房具・学用品：約6%- 体験型ギフト（食事・レジャーなど）：約1%- 抱き枕：約1%- 本：約1%- 腕時計：約1%

（複数回答可）

回答者に「比較的「反応が良かった」と感じたのはどんな贈り物でしたか？」と質問したところ、「現金」（約19％）が最多となり、「ゲーム・ガジェット」（約17％）、「ギフトカード・商品券」（約16％）が続きました。

“確実に喜ばれるもの”として実用性の高い選択肢が上位に並ぶ一方で、コスメやファッションなど“本人の関心に寄り添ったモノ”も一定の支持を集めています。

喜ばれる贈り物は、「自由度」と「個別最適」のバランスにあることが見えてきました。

ちょうどいいと感じる贈り物について

出典：memoco- 残るモノ（実用品・嗜好品など）：約44%- 現金：約28%- ギフトカード・商品券：約27%- 体験型ギフト：約1%

回答者に「中高生以上の子どもへの贈り物として「ちょうどいい」と感じるものは？」と質問しました。「残るモノ」（約44％）が最多となった一方で、「現金」（約28％）、「ギフトカード」（約27％）も拮抗する結果となりました。

理想としては“モノを贈りたい”という意識がありつつも、実際には現金やギフトカードも有力な選択肢として受け入れられている様子がうかがえます。

モノかお金かという二項対立ではなく、状況に応じた使い分けが進んでいると考えられます。

贈り物選びで重視するポイントについて

出典：memoco- 本人の好み・趣味に合っているか：約47%- 実用性があるか：約21%- 年齢や成長段階に合っているか：約15%- 価格が高すぎず安すぎないか：約8%- 無難で失敗しにくいか：約6%- 親（保護者）に気を遣わせないか：約2%- 特別感・思い出に残りそうか ：約1%

回答者に「贈り物選びで、特に重視したポイントは？」と質問したところ、「本人の好み・趣味に合っているか」（約47％）が突出して高い結果となりました。

“相手理解”を最優先する姿勢が明確に表れており、単に価格や無難さではなく、相手との関係性を前提にした選択が重視されていることがわかります。

興味深い点として、「特別感・思い出に残りそうか」を重視する回答はわずか約1％にとどまりました。贈り物というと「サプライズ」や「思い出」を重視するイメージがありますが、実際には実用性や本人の好みへの適合が圧倒的に優先されていることがわかります。

贈り物選びでの悩みについて

出典：memoco- 好みがわからない：約33%- 金額の相場がわからない：約26%- 現金やギフトカードでよいのか迷った：約19%- 年齢に合っているか不安：約12%- すでに持っていそう：約10%

回答者に「贈り物選びで、悩んだ・迷った点は？」と質問したところ、最も多かった悩みは「好みがわからない」（約33％）。次いで「金額の相場がわからない」（約26％）となりました。

特に中高生以上になると、価値観や趣味の個人差が大きくなるため、“正解が見えにくい”ことが贈る側の大きな不安要素となっています。

また、贈り物の相手が「実の子ども」の場合でも、「好みがわからない」と「金額の相場がわからない」がほぼ同程度となっており、親であっても子どもの好みを完全に把握することは難しい様子がうかがえました。

贈り物は気持ちの表現である一方で、失敗したくない心理も強く働いていることがうかがえます。

成長に伴う贈り物選びの変化について

出典：memoco- モノより現金・ギフトカードを選ぶようになった：約37%- 本人の希望を重視するようになった：約28%- 価格帯が上がった：約17%- 実用性を重視するようになった：約13%- 特に変わっていない：約3%- 無難なものを選ぶようになった：約2%

回答者に「子どもの成長に伴い、贈り物選びで変わったと感じる点は？」と質問したところ、「モノより現金・ギフトカードを選ぶようになった」（約37％）が最多となりました。

子どもの成長とともに、自立や好みの多様化を尊重する意識が高まり、“選択権を渡す”スタイルへと移行している様子が見て取れます。

贈り物は、与えるものから“託すもの”へと変化しつつあるのかもしれません。

贈り物に対する捉え方について

出典：memoco- 気持ちが伝われば、モノでもお金でもよい：約29%- 相手やシーンによって使い分けたい：約27%- 現金・ギフトカードの方が失敗しにくい：約27%- できるだけモノを贈りたい：約17%

回答者に、中高生以上の子どもへの贈り物について質問したところ、「気持ちが伝われば、モノでもお金でもよい」（約29％）が最多となり、「使い分けたい」（約27％）、「現金・ギフトカードの方が失敗しにくい」（約27％）と続きました。

モノにこだわる層（約17％）も一定数いるものの、多くは“形式よりも気持ち”を重視しています。

現代のギフト観は、「モノvsお金」という単純な構図ではなく、“関係性に応じた最適解を選ぶ”柔軟な価値観へと変化していることが明らかになりました。

【調査で見えた3つのリアル】

今回の調査から、中高生以上の子どもへの贈り物にはいくつかの特徴的な傾向が見えてきました。特に印象的だった3つのポイントを整理します。

まとめ

- 理想と現実のギャップ：理想は「モノ」だが、実際に最も喜ばれたのは「現金」- 好みに合わせたいのに好みがわからない：47%が好み重視、33%が好み不明で悩む- 贈り物は「選ばせる時代」：37%が成長とともに現金・ギフトカードへ移行

今回の調査から、中高生以上の子どもへの贈り物には「理想と現実のギャップ」があることが見えてきました。

理想は「モノ」を贈りたい一方で、実際に最も喜ばれたのは「現金」。その背景には、「好みがわからない」という贈る側の悩みと、失敗したくない心理が垣間見えます。

こうした悩みへの一つの答えとして、現金やギフトカードなど「本人が選べる贈り物」を選ぶ層が、子どもの成長とともに増えているのでしょう。モノかお金かという形式以上に、「今のあなたの好みを尊重したい」という一歩踏み込んだ歩み寄りこそが、多感な時期の子どもたちの心に届くギフトの最適解と言えそうです。