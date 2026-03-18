「本が読めない子」のために親ができること『子どもの読解力が伸びる 本の読み方』発売（3/20）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房（本社：東京都文京区、代表取締役：大和 哲）は『難読症を克服した脳科学者が教える 子どもの読解力が伸びる本の読み方 』（加藤 俊徳 ：著）を2026年3月20日に発売いたします。

10歳までに「学力の土台」をつくる！一生モノの読解メソッド

お子さんに、こんな特徴はありませんか？

● 音読をすると、つっかえたり、読み飛ばしたり、間違える

● 計算問題はできるのに、文章問題になると意味がわからなくなる

● 問題文が長くなると、読むのをあきらめてしまう





活字が苦手。たったそれだけで、国語だけでなく、算数や理科、社会などすべての教科において、他の子と差がついてしまう。さらに、テストの問題文を読んでも「何を問われているか」が理解できず、問題が解けない……。読む力は、「すべての学力に通じる土台」。この土台を10歳頃までに築いたかどうかで、子どものその後の学力や生きる力に差がつく――。そこで本書では、活字が苦手な「難読症」を克服した脳科学者が、短い一文から読む力を育てる「本の読み方」をご紹介します。

目次

プロローグ 「脳」をうまく使えば、誰でも本を読めるようになる！

第１章 ＡＩ時代に「子どもの脳」に起きている変化

第２章 「本が読めない」とは、どういうことか？

第３章 子どもの「本体験」を増やそう

第４章 子どもが「本を読む前」に親が知っておきたいこと

第５章 タイプ別 子どもの脳が育つ「本の読み方」

エピローグ 学校の教科書で脳の使い方を学ぶ

著者略歴

加藤俊徳（かとう・としのり）

「脳の学校」代表・医学博士・小児科専門医

昭和医科大学客員教授。脳科学・MRI 脳画像診断の専門家。脳番地トレーニング、助詞強調おんどく法を開発・普及。1995 年から2001 年まで米ミネソタ大学でMRI 脳画像の研究に従事。「加藤プラチナクリニック」ではADHD専門外来、睡眠脳外来を開設し、加藤式MRI 脳画像診断法を用いて、薬だけに頼らない脳の処方を行う。著書は『一生頭がよくなり続ける すごい脳の使い方』（サンマーク出版）、『いじめ脳』（SB 新書）など150 冊を越える。

「脳番地」「助詞活」「助詞強調」は脳の学校の登録商標です。

加藤式MRI 脳画像診断をご希望の方は、以下のサイトをご覧ください。

脳の学校公式サイト https://nonogakko.com

書籍概要

書名 ：難読症を克服した脳科学者が教える 子どもの読解力が伸びる本の読み方

著者 ：加藤 俊徳

発売日：2026年3月20日

判型 ：四六判

頁数 ：176ページ

定価 ：1,760円（税込）

発行元：株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp