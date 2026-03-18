袖ケ浦市郷土博物館　企画展「袖ケ浦の美術III　芸術活動５０年の軌跡飯塚勝康回顧展」開催します

袖ケ浦市

企画展III「袖ケ浦の美術III 芸術活動５０の軌跡 飯塚勝康回顧展」ポスター

飯塚氏は市原市に生まれ、アメリカの大学・大学院で芸術を専攻し、帰国後は袖ケ浦の地で築窯されました。陶芸教室を開講するとともに、根形公民館（根形交流センター）開館当初より、陶芸講座の講師を２０年以上務め、陶芸家の育成や陶芸サークルの発展に寄与されました。現在は「袖ケ浦美術展」の実行委員長として本市の文化・芸術の振興に多大なご尽力をいただいております。

今回の展覧会では、半世紀に及ぶ芸術活動のなかで生み出された、飯塚氏の代表的な作風である搔き落とし技法による幾何学文を施す陶芸作品をはじめ、陶芸制作以前のデッサン画や初期の陶芸作品、これまでの代表作品など約１００点を展示します。

１ 会期

令和８年３月２０日（金・祝）から４月１２日（日）まで

２ 共催

袖ケ浦市郷土博物館

飯塚勝康回顧展実行委員会

３ 会場・展示内容

郷土博物館１階エントランス：デッサン画を中心とした作品

郷土博物館２階特別展示室：陶芸作品

４ 入館料

無 料

５ 休館日

毎週月曜日（３月２３日、３月３０日、４月６日）

６ 関連事業

〇オープニングセレモニー

日時：３月２０日（金・祝） ９時３０分から

会場：郷土博物館研修室

※終了後にテープカットを行います。

〇ギャラリートーク

飯塚氏によるギャラリートーク

会期中２回 ３月２０日（金・祝）１０時１５分から

４月４日（土）１４時００分から

〇ワークショップ「親子陶芸体験」

日時：３月２８日（土）１０時００分から１２時００分まで

会場：郷土博物館研修室

内容：親子で行う手びねりによる作陶です。

対象：小・中学生と保護者

募集人数：２０名（１０組）

募集方法：窓口・電話・申込フォーム ※定員に達した場合は募集を終了します。

参加費：１,０００円

申込フォームはこちら :https://logoform.jp/f/iye36

〇作陶のスライドレクチャー・実演

飯塚氏による作陶の実演と作陶の道具や搔き落とし技法を用いた幾何学文の施し方について解説します。

日時：４月４日（土）１０時３０分から１２時００分まで

会場：郷土博物館研修室

申込：不要

７ 問合せ先

袖ケ浦市郷土博物館 電話：０４３８（６３）０８１１