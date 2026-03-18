愛知県岡崎市のパティスリー「La Maison du R」が名古屋・栄の新たなランドマークに誕生

株式会社R-LAB.

株式会社R-LAB.（本社：愛知県岡崎市、代表：福尾 亮）が運営するパティスリーブランド「La Maison du R（ラ・メゾン・デュ・アール）」は、2026年6月11日（木）に、名古屋市中区錦三丁目に開業予定の新たな商業施設「HAERA（ハエラ）」へ出店することをお知らせいたします。



「HAERA」は、J.フロントリテイリンググループのパルコと大丸松坂屋百貨店が総力を挙げて手がける、新たな感性が交差するラグジュアリーモールです 。同施設が掲げる「PUBLIC MUSEUM（パブリックミュージアム）」というコンセプト、そして「感性に響かせる」体験価値に共鳴し、このたび「La Maison du R NAGOYA」として新たな食体験の場を提供いたします 。

出店の背景

オーナーの想いとして、La Maison du Rのスイーツをできるだけ多くの方に直接届けたいという気持ちがあります。 これまでもバレンタイン催事やオンラインストアを中心に展開してまいりましたが、地元・愛知の新たなシンボルとなる「ザ・ランドマーク名古屋栄」において、実際にお会いしながらブランドの世界観をお届けできる常設の拠点として、今回の出店に至りました 。

地下鉄「栄」駅直結という好立地に誕生する「HAERA」において 、La Maison du R NAGOYAでは、ブランドの代名詞であるバスクチーズケーキをはじめ、ここでしか味わえない限定ラインナップも予定しております。ミュージアムのような洗練された空間とともに 、五感で楽しむスイーツ体験をご提案いたします。

La Maison du R オーナー りょうコメント

この度、La Maison du Rは岡崎に続き、地元愛知県にて2号店を出店する運びとなりました。

“人の想いを繋ぐ場所”でありたいという想いのもと、私たちはこれまで、関わってくださる多くの方々の気持ちを受け取り、それをスイーツという形にしてお客様へ届けてまいりました。その積み重ねの先に、今回さらに多くの方へ想いをお届けできる機会をいただけたことを、大変嬉しく思っております。

岡崎店で生まれた繋がりから実現した今回の出店。名古屋店では「Connect」をコンセプトに掲げ、これまで以上に多くの人と人との繋がりが広がる場所を目指してまいります。岡崎店で培ってきた技術や想いを大切にしながら、商品・空間・体験のすべてにおいて、心に残る＋αの価値を感じていただけるブランドづくりに取り組んでまいります。これからもLa Maison du Rをどうぞよろしくお願いいたします。



［りょう プロフィール］

1993年6月11日生まれ。愛知県出身。愛知県岡崎市を拠点に活動する動画クリエイターの東海オンエアのメンバー。コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。自身の個人チャンネルである「ブラーボりょうのボンサバドゥ!チャンネル」では自身が手がけるブランドの「R COFFEE STAND・La Maison du R」 に関する発信や日常的な動画などを投稿している。大の海外サッカー好きであり、有名海外サッカー選手とのコラボレーションや多数のメディアにも出演経験をするなど幅広く活動している。

「HAERA（ハエラ）」について

HAERAという施設名称は「栄える+era (時代)」からの造語で、次の栄える(はえる)をつくる、街の新しい賑わい・時代をつくっていく起点になりたいという思いが込められています。

HAERAは感性が交差する場所として、あたらしいものやインスピレーションを集め、訪れる方それぞれのレンズで完成するミュージアムのような体験価値を提供いたします。“感性に響かせる ”空間デザインやアート、ラグジュアリーファッション、多様な飲食店など全 65 ショップのラインナップとなります。

【施設概要】

・名称:HAERA(読み:ハエラ)

・所在地:名古屋市中区錦 3 丁目 25-1

「ザ・ランドマーク名古屋栄」地下2階~地上4階

・アクセス:地下鉄東山線・名城線「栄」駅直結

・延床面積:約18,776 m2

・開業日:2026年初夏予定

・店舗:2026年春頃発表予定

・HAERAティザーWEBサイト： https://haera.parco.jp/teaser2026/

株式会社R-LAB. について

「+α」を届けることを大切にしながら、コーヒーブランド「R COFFEE STAND」やスイーツブランド「La Maison du R」を展開。オーナー・りょうの「好きなものをたくさんの人に届けたい」という想いのもと、日常に寄り添いながら、少し心が動く体験を創造し続けています。

・コーヒーブランド「R COFFEE STAND」WEBサイト:https://www.rcoffeestand.com/

・スイーツブランド「La Maison du R」WEBサイト: https://www.lamaisondur.jp/

【会社概要】

・所在地：愛知県岡崎市日名南町5番地5

・代表者：福尾 亮

・創 業：2021年6月1日

・事業内容：R COFFEE STAND・La Maison du R・オンラインストア運営

【本件に関するお問合せ先】

株式会社R-LAB広報担当

E-mail：pr@rlab.inc