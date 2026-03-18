PicoCELAとTOA、無線メッシュを活用した「音と映像のDX」ソリューションの特設ページを公開

PicoCELA株式会社

PicoCELA株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役 古川 浩、以下「PicoCELA」）は、TOA株式会社（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 谷口 方啓、以下「TOA」）との共創により、独自の無線通信技術と音響・映像技術を融合させたソリューションを開発いたしました。これに伴い、建設現場や公共施設等の課題解決を支援する特設ページを公開したことをお知らせいたします。

■ 共創の背景：配線制約を解消し、情報伝達を高度化

広大な敷地や既存施設において、確実な情報伝達（放送）や状況把握（映像監視）を行うには、LANケーブルの敷設工事が大きな障壁となります。PicoCELAの無線メッシュ技術を活用することで、配線工事を最小限に抑えつつ、TOAのIPオーディオやネットワークカメラを迅速に配置することが可能になりました。

■ 主なソリューション展開

1. 放送システム over 無線ネットワーク

LANケーブルの敷設なしでIPスピーカーを配置し、必要な場所を迅速に「放送エリア」化します。

建設現場: 地震・火災などの災害情報や業務連絡を作業者へ一斉伝達。

レジャー施設: 広大な敷地内でのBGM放送やイベント案内、ゴルフ場やキャンプ場での気象警報の瞬時放送。

置くだけで放送エリア化：LANケーブルの敷設が困難な広大な敷地でも、無線メッシュ技術により迅速に放送環境を構築。地震・火災などの災害情報や、雷の接近等の気象警報を瞬時に伝達します。2. カメラ ＋ 放送システム over 無線ネットワーク

ネットワークカメラとIPスピーカーを統合し、遠隔地から現場の映像を確認しながら的確な指示や注意喚起を行える高度なシステムです。

工場・プラント: ライブ映像を見ながらの作業指示や注意喚起により、安全確保と作業の確実性を向上。

観光地・文化財: 歴史的景観を損なう配線工事を避けつつ、AI人数カウントやいたずら防止のマナー啓発を実施。

防災・減災（河川監視）: 河川状況をカメラで監視し、危険を察知した際に即座に警告放送を実施。

■ 建設現場での豊富な納入実績とセンサー連動

映像連携による的確な指示：ネットワークカメラとスピーカーを統合。遠隔地からライブ映像を確認しながら、工事現場の安全確認や観光地でのマナー啓発、河川の危険察知に伴う警告放送がリアルタイムで可能です。

本ソリューションは、建機レンタル各社を通じて、建設現場の緊急放送設備や業務連絡設備として多数の導入実績があります。

特に、暑さ指数（WBGT）センサー等の各種IoTセンサーと連動し、基準値を超えた際に自動で熱中症予防の注意喚起放送を行うなど、現場の安全管理を自動化・高度化する手段として活用されています。

■ 特設ページのご案内

「音と映像のプロ」TOAとPicoCELAが提供する、現場の安全と効率を支えるソリューションの詳細は、以下のページにてご覧いただけます。

URL：https://picocela.com/co-creation-project/toa-picocela-co-creation-project.html

TOA株式会社について

TOAは、1934年の創業以来、業務用音響機器、防災放送、防犯カメラなどの開発・製造・販売を行う、音と映像のプロフェッショナルです 。駅や空港、学校、スタジアムなど、公共空間における安心・安全・快適な環境づくりをグローバルに支援しています。

IPオーディオとは、TOAのネットワーク放送システムです。IPリモートマイクやIPスピーカーをLANケーブルでネットワークに直接接続して放送システムを構築します。ネットワークの柔軟性や拡張性をそのまま活かせる音のIoTデバイスとして新しい価値を提供します。

法人名称: TOA株式会社

所在地: 兵庫県神戸市中央区港島中町七丁目2番1号

代表取締役社長: 谷口 方啓

URL: https://www.toa-global.com/ja

PicoCELA株式会社について

PicoCELAは、世界最高レベルの無線メッシュ技術で、有線LANの設置が困難な場所や一時的な利用など、様々な環境で安定した大規模Wi-Fi空間を構築するソリューションを提供しています。エッジコンピュータと無線メッシュネットワークを融合させたユニークな技術で、国内外の工場、倉庫、プラント、建設現場、商業施設、公共インフラなど、幅広い分野で活用されています。PicoCELAは、無線技術を通じて、より自由で、より安全なコミュニケーション基盤を創造し、持続可能な社会の発展に貢献してまいります。

法人名称: PicoCELA株式会社

住所: 東京都中央区日本橋人形町2-34-5 SANOS日本橋4階

代表取締役: 古川 浩

上場市場: 米国Nasdaq Capital Market（2025年1月16日 新規上場）

主な事業内容: 無線通信に関する特許技術を活用した無線通信製品の販売・ソリューション・ライセンスの提供、及びクラウド監視システムの販売

URL: https://picocela.com/（コーポレートサイト）

＜主な受賞歴＞

2025年: WiFi NOW Awards 2025「Best Wi-Fi Startup Award」ファイナリスト選出

2022年: 令和4年度 知財功労賞「特許庁長官表彰（知的財産権制度活用優良企業）」受賞

2021年: High-Growth Companies Asia-Pacific 2021（アジア太平洋地域の急成長企業ランキング 2021）433位にランクイン

2020年: 第6回知的財産活用表彰において、知的財産活用奨励賞 知的財産情報部門受賞 / 第5回JEITAベンチャー賞 受賞 / Orange Fab Asia 5G Challenge Final Pitch Competition 第1位

2019年: Viva Technologyにて、Orange Fab Asiaに採択 / 内閣府主催のスーパーシティフォーラム2019において、出展企業28社の1社に選定

2018年: JR東日本スタートアップ大賞受賞 / Google Launchpad Accelerator Tokyoにて、第1期生7社の中の1社に採択