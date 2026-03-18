日本の幸福度を左右する要因は「人生の自由度」と「腐敗の少なさ」　日本版ワールドハピネスレポート2026を発表

一般社団法人ウェルビーイング学会

3月20日の国連「国際幸福デー（International Day of Happiness）」にあわせ、ウェルビーイング学会は「日本版ワールドハピネスレポート2026」を発表いたします。

本レポートは、世界約150カ国を対象に発表されている「世界幸福度報告書（World Happiness Report）」の指標をもとに、日本とG7諸国のウェルビーイングについて分析した日本初のレポートです。

世界幸福度報告書は各国のランキングが注目されがちですが、本レポートではその指標を日本の視点から整理し、日本におけるウェルビーイングの特徴や背景にある要因を読み解くことを目的としています。

本レポートの全文は、以下よりご覧いただけます。

■世界幸福度調査とは

日本版ワールドハピネスレポート2026 :https://society-of-wellbeing.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/WHR2026JapanEdition.pdf

世界幸福度報告書（World Happiness Report）は、2012年から毎年3月20日の「国際幸福デー」にあわせて発表されている国際的なレポートです。世論調査機関Gallupが実施する「Gallup World Poll」をもとに、世界約150カ国の人々の幸福度/ウェルビーイングを調査しています。

この幸福度は、実はたった2つの質問によって測定されています。調査では、最悪の生活を0、最も理想的な生活を10とする「ハシゴ」を想像し、

・現在の自分の生活はどの段階にあるか

・5年後の自分の生活はどの段階にあると思うか

という2つの質問を通して、人々が自分の人生をどのように評価しているかを把握します。

■日本の幸福度ランキングと健康寿命の推移

2006年から2024年にかけて、日本の幸福度/ウェルビーイングの国際ランキングは全体として下降傾向にあります。一方で、日本の健康寿命は長年にわたり世界トップクラスを維持しています。これは国際比較の中での相対的な位置ですが、日本では「長く生きること」と「幸福を感じること」が必ずしも一致していない可能性が示唆されます。言い換えると、長い人生を送りながらも、日々の充実感や将来への希望との間にギャップが生じている可能性があると言えます。

こうした背景から、日本でも近年、産官学民のさまざまな分野でウェルビーイングへの関心や取り組みが広がりつつあります。

■日本の幸福度と経済指標・時代背景

本レポートでは、日本の「一人あたりGDP」と「幸福度/ウェルビーイング」が2006年から2025年にかけてどのように変化してきたのかを、主な社会的出来事とあわせて整理しました。

そこから見えてくるのは、経済的な豊かさと幸福度/ウェルビーイングが必ずしも強く連動しているわけではないという点です。

一方で、リーマンショックや新型コロナウイルスの感染拡大、政治情勢の変化など、社会に大きな影響を与えた出来事の時期には、幸福度/ウェルビーイングにも変化が見られます。

このことから、幸福度/ウェルビーイングは個人の心理だけでなく、社会環境とも関係しながら変化していることがうかがえます。

■幸福度に影響を与える主な要因は「人生の自由度」と「腐敗の少なさ」

本レポートでは、日本を含むG7諸国の幸福度/ウェルビーイングが、この20年でどのように変化してきたのかを分析しました。

その結果、各国の幸福度/ウェルビーイングは国ごとに変動しているものの、近年はG7全体で差が小さくなる傾向が見られます。一方、日本はG7の中で一貫して最も低い水準に位置しています。

では、こうした幸福度の違いや変化は、何によって生まれているのでしょうか。

世界幸福度報告書では、幸福度/ウェルビーイングの変動を説明する世界共通要因として、経済的豊かさ（GDP）や社会的支え、健康寿命、人生の自由度、寛容さ、腐敗の少なさなどの指標が用いられています。

G7諸国のデータをもとに分析したところ、これらの要因の中でも 「人生の自由度（自分の人生を自分で選択できていると感じられるか）」と「腐敗の少なさ（社会や制度への信頼）」が、幸福度の変化と特に強く関係していることが分かりました。

本レポートの詳細は、以下より全文をご覧ください。

日本版ワールドハピネスレポート2026 :https://society-of-wellbeing.jp/wp/wp-content/uploads/2026/03/WHR2026JapanEdition.pdf

■ウェルビーイング学会コメント

ウェルビーイングは古来より人類共通の願いですが、どのように幸福度/ウェルビーイングを測定するのか、またどのような要因がその変動に影響しているのかについては、まだ十分に解明されているとは言えません。

本レポートでは、世界幸福度報告書の指標をもとに、日本を含むG7諸国のデータを整理し、日本のウェルビーイングの状況や背景にある要因について考察しました。

本レポートが、日本のウェルビーイングについての理解を深め、人々がこの国で生きることに充実感や希望を持てる社会につながることを目指し、今後も毎年3月20日の「国際幸福デー」にあわせて発行していく予定です。

ご覧いただいたみなさまからの疑問や、「このようなことが分からない」「このような内容が知りたい」といったご関心、ご期待も、当学会宛にお寄せいただけますと幸いです。

■日本版ワールドハピネスレポート（World Happiness Report Japan Edition）について

本レポートは、世界幸福度報告書（World Happiness Report）の指標をもとに、日本の幸福度/ウェルビーイングの変動を説明する世界共通要因の状況を整理・発信することを目的とした日本初のレポートです。

今回はその第0弾として発行し、今後は毎年3月20日の「国際幸福デー（International Day of Happiness）」にあわせて出版していく予定です。

「ウェルビーイングを、もっとあなたのそばに」

本報告書は論文形式を避け、余白を大切にしたレイアウト・短くリズムのある文章・図やグラフを前面に出した誌面構成を採用しました。幸福は専門家だけのテーマではないからこそ、子どもから高齢者まで誰もが手に取りやすいよう、柔らかいトーンをベースにしたカラフルな色使いにもこだわっています。「読む」だけでなく「眺めて楽しい」デザインの中から、ウェルビーイングについての会話が自然と生まれることを目指しています。

■ウェルビーイング学会について

ウェルビーイング学会は、ウェルビーイング研究の発展を目指し2021年に設立されました。

ウェルビーイングに関する研究結果の公開や学術集会の開催などを通じて、分野横断的なウェルビーイング研究の進化と交流を推進して参ります。

公式WEBサイト：https://society-of-wellbeing.jp/

お問い合わせ：whrjapanedition@society-of-wellbeing.jp