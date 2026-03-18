いつもの食事に混ぜるだけ！手軽にたんぱく質と不足しがちな栄養素を補給

「明治メイプロテイン 400g」

3月23日発売／全国

株式会社 明治（代表取締役社長：八尾 文二郎）は、いつもの食事に混ぜるだけで手軽にたんぱく質を補給できる粉末タイプの栄養補助食品「明治メイプロテイン」シリーズから、大容量タイプの「明治メイプロテイン 400g」を3月23日より全国で発売します。





近年、いつもの食事でたんぱく質をはじめとした栄養を意識的に補給したいというニーズが高まる中、特に調理の手間をかけず、食事に取り入れやすい商品への関心が広がっています。「明治メイプロテイン」は、コーヒーや牛乳、味噌汁、ヨーグルトなど、さまざまな食事や飲み物に混ぜやすい粉末タイプで、食生活に無理なく取り入れられる点が特長です。

本商品の発売を通じて、いつもの食事にたんぱく質や栄養を取り入れたい方に向け、使いやすく続けやすい選択肢を提供してまいります。









・1日当たりの摂取目安量は、「明治メイプロテイン 6.3g×14包は2包」、

「明治メイプロテイン 400gは大さじ約2.5杯」です。

・たんぱく質の必要量は人によって異なりますので、必要に応じて加減してください。

・熱湯などの高温ではたんぱく質が変性して溶けにくくなります。

調理後70℃以下に冷ましてから本品を加えてください。

・本品を加えた料理を加温する場合は、弱火または湯煎で温めてください。

・果汁などの酸性の食品や、多量の塩類などと混合すると、たんぱく質の固まりが生じることがあります

ので注意してください。