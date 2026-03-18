株式会社アイセイ薬局（本社：東京都千代田区）が展開するスキンケアブランド「KuSu（クス）」の『KuSu ポアクリア クレンジングジェル』が、講談社『VOCE』月間コスメランキング 2026年3月度スキンケア・クレンジング部門にて1位を獲得いたしました。

“毛穴ケアも、メイク落ちも、うるおいも” を一度に叶えるクレンジングとして多くの支持を集め、発売からわずか3カ月での受賞となりました。





『KuSu ポアクリア クレンジングジェル』は、なめらかジェルで摩擦による肌ダメージを抑えながら、保湿成分もたっぷり配合。なんと98％もの美容成分を配合した「メイクをしっかり落としながらも、肌にやさしい」処方を目指した製品です。

発売前の先行モニターからは、毛穴ケアへの期待や使い心地に関して多くの反響が寄せられています。

• 「あごや鼻のざらつきにも使っています」

• 「W洗顔不要で時短になりそう」

• 「マスカラもしっかりなじんで、洗い心地がしっとり感じます」

• 「ジェルの伸びが良く、心地よさに包まれながらメイクオフできた」

“毛穴ケアの手軽さ” “使いやすさ” “しっとりした洗い心地” “摩擦レスな使い心地”など、複数の悩みに応える点が評価されています。





KuSu ポアクリア クレンジングジェル

（1）オイル並みの落とす力×ジェルのうるおいを両立

オイルフリーでありながら、オイル並みの高い洗浄力と、ジェル特有のうるおい・肌へのやさしさを両立。摩擦を抑えながらメイク・毛穴汚れをなめらかに落とします。先行モニターでは、メイクなじみへの使用感満足度97％という高評価を獲得！

（2）洗いあがりはふっくら、しっとり

アミノ酸やビタミン、ミネラルを含む「加水分解ローヤルゼリーエキス※1」配合。洗いあがりはふっくら、しっとりで思わず触れたくなる肌に。

（3）5つのプレミアム酵素で毛穴汚れもするんとオフ

「パパイン※2」「リパーゼ※3」「ブロメライン※2」「プロテアーゼ※2」「カタラーゼ※2」と５種の酵素配合で、メイク汚れはもちろん、古い角質や毛穴の皮脂汚れまでしっかりアプローチ。毎日の洗顔で透明感※4のあるなめらかな肌へ導きます。

（4）メイクオフしながらエイジングケア※5

紫外線や乾燥に強い4つの植物幹細胞エキス※6を配合。過酷な環境でもたくましく育つ植物の生命力でハリとうるおいに満ちた肌へ。

（5）植物の恵みで、洗いながらうるおう

果実や花々のみずみずしいエキスが肌の透明感※7・うるおい・すこやかさをトータルにサポートし、理想の肌へ導きます。

（6）こだわりの4つの無添加処方

パラベンフリー・エタノールフリー・シリコーンフリー・鉱物油フリー

（7）毎日続けやすい使いやすさへのこだわり

ホワイトティーのやさしい香りが、クレンジングを心地よいスキンケアタイムに。W洗顔不要で、忙しい日でも手早くケアが完了します。さらに、シンプルでスリムな容器設計のため、置き場所にも困りません。

※1 保湿成分 ※2洗浄 皮膚コンディショニング剤 ※3 洗浄 保湿剤・湿潤剤 ※4汚れを落とすことによる効果 ※5年齢に応じたお手入れ ※6 リンゴ果実培養細胞エキス、アルガニアスピノサカルス培養液エキス、ブドウ果実細胞エキス、ロドデンドロンフェルギネウム葉培養細胞エキス（保湿剤・湿潤剤）※7 潤いによる肌印象

商品概要

発売日：2025年12月9日（火）

商品名：KuSu ポアクリア クレンジングジェル

価格： 3,520円 (税抜3,200円)

容量：150g

URL：https://kusu.aisei.co.jp/products/49

取扱い：KuSu公式オンラインストア、アイセイ薬局Amazon店、楽天市場店にて販売

KuSu商品およびオンラインストアについてのお問い合わせ：0120-542-747 （土日・祝日除く10：00～17：00）

■「VOCE月間コスメランキング」について

前月の1日から月末までの1カ月間のクチコミ件数や、おすすめ度(星の数)の偏差、クチコミユーザーの使用期間、各アイテムページビュー数の偏差などを元に、独自の集計方法を用い算出されたランキングです。

https://i-voce.jp/ranking/cosmetics/category/skincare/

ブランド紹介

【スキンケアブランド KuSu（クス）】









忙しいときでも、ちょっと疲れたときでも、思わず「くすっ」と笑みがこぼれる、ささやかで大切な幸せをお届けしたい。

「KuSu」は「くらし、すこやか」というコンセプトのもとに生まれた、スキンケアブランドです。

KuSu公式オンラインストア：https://kusu.aisei.co.jp/

株式会社アイセイ薬局について

「誰もがすこやかに、笑顔でいられる毎日」を目指し、地域医療に貢献するための取り組みを続けています。「地域のかかりつけ」として、薬による治療のサポートに加え、予防や未病の段階からの健康支援、健康相談や地域活動を推進。地域医療の拠点となる「医療モール」の開発を手掛けるとともに、健康情報誌「ヘルス・グラフィックマガジン」、スキンケアブランド「KuSu（クス）」などを展開し、多角的に皆さまの健康づくりをサポートしています。

https://www.aisei.co.jp/

◆薬局店舗数：407店舗（2026年3月1日現在）