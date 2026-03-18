羽田空港に2店舗目のサブウェイが出店！ 『京急ST羽田空港第３ターミナル店』 3月25日（水）オープン

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社（本社：東京都大田区）が展開するサンドイッチチェーン「サブウェイ」は、『京急ST羽田空港第３ターミナル店』を2026年3月25日（水）にオープンいたします。



当店は、羽田空港第3ターミナル（国際線）に直結する京急空港線「羽田空港第3ターミナル」駅３階エリアに出店します。

京急ST羽田空港第３ターミナル店 イメージ

出店エリアは、国内外の旅行者や空港関係者が日常的に行き交う交通結節点に位置しており、出発・到着の合間にも立ち寄りやすい立地です。国内外の旅行者の出発・到着前後のご利用をはじめ、空港内で勤務するスタッフや関係者、空港を訪れる観光客やビジネスパーソンなど、さまざまなシーンで老若男女問わず幅広いお客様のご来店を期待しております。

当店は「モバイルオーダー」を導入しており、列に並ぶことなくお好きなタイミングでご注文いただけるほか、「セルフオーダーシステム」で初めてご来店いただく方でもご自身のペースで安心してご注文いただけます。サブウェイはお好みに合わせてサンドイッチをカスタマイズいただけるのが特徴ですが、その一方で注文方法にハードルの高さを感じる方もいらっしゃいます。そのような方もこの「セルフオーダーシステム」を使い、注文画面上のガイダンスに従うことで、ご自分のペースでカスタマイズを楽しむことができます。初めてサブウェイを利用される方にも、ぜひお試しいただければと思います。皆様のご来店を心よりお待ちしております。

サブウェイは2026年3月現在、既存店の売り上げが65カ月連続で増加を続けており、3月25日の当店のオープンにより、全国の出店数は226店舗となる予定です（2026年3月18日現在）。

【京急ST羽田空港第３ターミナル店 店舗概要】

■オープン：2026年3月25日（水）

■住所：

〒144-0041

東京都大田区羽田空港2-6-5 京急線羽田空港第３ターミナル駅3Ｆ

■営業時間：7:30～22:30

■面積：93.00㎡（28.13坪）

■客席数：33席

【店舗特徴】

●モバイルオーダーの導入

●セルフオーダーシステムの導入

●デジタル・メニューボードの設置

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENTでは、現在フランチャイズオーナー様を募集しております。火や油を使わないサブウェイ店舗は安全でクリーン。これにより低投資でコンパクトな厨房を実現できます。ご興味をお持ちの方は下記よりお問い合わせください。

WATAMI FAST CASUAL MANAGEMENT株式会社 店舗開発本部 電話：03-6423-6580 (代表) 受付時間：平日10:00～17:00 FAX：03-6423-6581 Email：subway_fc@subway.jp

サブウェイは1965年、アメリカ・コネチカット州で誕生しました。創業者のフレッド・デルーカが17歳の時に大学へ進む学費を貯めるために始めた“町のサンドイッチ屋”が、サブウェイの1号店となりました。その後、お客様一人ひとりの好みに合わせてサンドイッチを作るオーダーメイドスタイルが世界各国で支持され、現在世界100カ国以上に店舗を展開するサンドイッチチェーンに成長しました。日本では1992年3月25日に東京都港区に出店して以来、全国に店舗を展開しています。

店内で毎日焼き上げるパンに、ローストビーフやえび・アボカドなどこだわりの具材と、シャキシャキの野菜を挟み、サンドイッチアーティストと呼ばれるスタッフが、一つひとつ心を込めてお作りしています。