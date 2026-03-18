【複利 シミュレーション】初期資金・積立額・利回りを設定し、将来の資産推移を可視化する複利計算ツールを公開
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/343533/images/bodyimage1】
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、将来の資産形成を数値で確認できる【複利 シミュレーション】を公開しました。
本ツールは、初期資金・積立額・利回り・複利頻度を入力することで、将来の資産推移をグラフで可視化する複利計算ツールです。NISAや投資信託などの長期運用を想定し、専門知識がなくても直感的に操作できる設計としました。感覚や曖昧な見通しではなく、具体的な数値に基づく資産設計を支援します。
■将来資産を「具体的な数字」で確認できる複利 シミュレーションを公開
近年、積立投資やNISAの活用が広がる一方で、「このまま続けて将来いくらになるのか分からない」という声が多く聞かれます。
資産形成において重要なのは、商品選択だけではなく、全体設計を数値で把握することです。
今回公開した【複利 シミュレーション】は、初期資金・積立額・利回りを設定することで、将来の資産推移を即座に可視化できる複利計算ツールです。入力内容に応じて資産成長カーブを表示し、時間経過による複利効果を視覚的に確認できます。
■入力項目は4つ。シンプルで実用的な設計
本ツールで設定できる主な項目は以下の通りです。
・初期資金
・想定利回り（％）
・複利頻度（毎日／毎週／毎月／毎年）
・毎月の積立額（任意）
これらを入力し「計算する」を押すだけで、一定期間の資産推移をグラフ表示します。積立を設定しない場合は、初期資金のみの複利運用も確認可能です。
複雑な計算式を理解する必要はありません。
数値を入力するだけで、将来のシナリオを具体的に把握できます。
■複利効果を“視覚的に理解”できる構造
複利は、時間の経過とともに成長速度が変化する特徴があります。しかし、その変化は数式だけでは直感的に理解しづらいものです。
本シミュレーションでは、資産の増加過程をグラフ化することで、成長カーブの傾きを視覚的に確認できます。
・利回りを変えた場合の違い
・積立額を増減した場合の変化
・複利頻度の違いによる推移差
これらを比較することで、より現実的な資産設計が可能になります。
■NISA・長期積立投資との相性
本ツールは、NISAや投資信託などの長期積立運用を想定しています。
月次積立を入力することで、時間を味方にした資産形成モデルを確認できます。
また、短期的な価格変動ではなく、中長期の成長軌道を把握するための設計となっており、継続的な資産形成の指針として活用できます。
■資産設計を「見える化」する意義
資産形成において重要なのは、将来像を把握したうえで現在の行動を決めることです。
・目標金額に対して現在の積立は十分か
・利回り想定は現実的か
・どのくらいの期間で到達可能か
これらを数値で確認できれば、計画の見直しや調整が容易になります。
【複利 シミュレーション】は、投資判断を代替するものではありませんが、資産設計を検討するための基礎データを提供します。
■スマートフォン・PCに対応
本ツールはWebブラウザ上で利用可能で、スマートフォン・PCのいずれにも対応しています。特別なソフトウェアのインストールは不要です。
シンプルな入力画面と分かりやすいグラフ表示により、投資初心者から経験者まで幅広い利用を想定しています。
■PhoenixConnectの取り組み
PhoenixConnectは、AI分析ツールや資産形成支援サービスを通じて、再現性ある投資判断のサポートを行ってきました。
本複利 シミュレーションは、その取り組みの一環として、資産形成の基礎となる「複利設計」を誰でも確認できる形にしたものです。
今後も、データに基づく合理的な資産形成支援を推進してまいります。
?【複利計算 シミュレーション】利回り・積立・複利効果を構造的に可視化する資産成長ツール
https://www.phoenixconnect.jp/fukuri_unyou_keisan
配信元企業：株式会社PhoenixConnect
株式会社PhoenixConnect（代表：Yasuyuki Takiuchi）は、将来の資産形成を数値で確認できる【複利 シミュレーション】を公開しました。
本ツールは、初期資金・積立額・利回り・複利頻度を入力することで、将来の資産推移をグラフで可視化する複利計算ツールです。NISAや投資信託などの長期運用を想定し、専門知識がなくても直感的に操作できる設計としました。感覚や曖昧な見通しではなく、具体的な数値に基づく資産設計を支援します。
■将来資産を「具体的な数字」で確認できる複利 シミュレーションを公開
近年、積立投資やNISAの活用が広がる一方で、「このまま続けて将来いくらになるのか分からない」という声が多く聞かれます。
資産形成において重要なのは、商品選択だけではなく、全体設計を数値で把握することです。
今回公開した【複利 シミュレーション】は、初期資金・積立額・利回りを設定することで、将来の資産推移を即座に可視化できる複利計算ツールです。入力内容に応じて資産成長カーブを表示し、時間経過による複利効果を視覚的に確認できます。
■入力項目は4つ。シンプルで実用的な設計
本ツールで設定できる主な項目は以下の通りです。
・初期資金
・想定利回り（％）
・複利頻度（毎日／毎週／毎月／毎年）
・毎月の積立額（任意）
これらを入力し「計算する」を押すだけで、一定期間の資産推移をグラフ表示します。積立を設定しない場合は、初期資金のみの複利運用も確認可能です。
複雑な計算式を理解する必要はありません。
数値を入力するだけで、将来のシナリオを具体的に把握できます。
■複利効果を“視覚的に理解”できる構造
複利は、時間の経過とともに成長速度が変化する特徴があります。しかし、その変化は数式だけでは直感的に理解しづらいものです。
本シミュレーションでは、資産の増加過程をグラフ化することで、成長カーブの傾きを視覚的に確認できます。
・利回りを変えた場合の違い
・積立額を増減した場合の変化
・複利頻度の違いによる推移差
これらを比較することで、より現実的な資産設計が可能になります。
■NISA・長期積立投資との相性
本ツールは、NISAや投資信託などの長期積立運用を想定しています。
月次積立を入力することで、時間を味方にした資産形成モデルを確認できます。
また、短期的な価格変動ではなく、中長期の成長軌道を把握するための設計となっており、継続的な資産形成の指針として活用できます。
■資産設計を「見える化」する意義
資産形成において重要なのは、将来像を把握したうえで現在の行動を決めることです。
・目標金額に対して現在の積立は十分か
・利回り想定は現実的か
・どのくらいの期間で到達可能か
これらを数値で確認できれば、計画の見直しや調整が容易になります。
【複利 シミュレーション】は、投資判断を代替するものではありませんが、資産設計を検討するための基礎データを提供します。
■スマートフォン・PCに対応
本ツールはWebブラウザ上で利用可能で、スマートフォン・PCのいずれにも対応しています。特別なソフトウェアのインストールは不要です。
シンプルな入力画面と分かりやすいグラフ表示により、投資初心者から経験者まで幅広い利用を想定しています。
■PhoenixConnectの取り組み
PhoenixConnectは、AI分析ツールや資産形成支援サービスを通じて、再現性ある投資判断のサポートを行ってきました。
本複利 シミュレーションは、その取り組みの一環として、資産形成の基礎となる「複利設計」を誰でも確認できる形にしたものです。
今後も、データに基づく合理的な資産形成支援を推進してまいります。
?【複利計算 シミュレーション】利回り・積立・複利効果を構造的に可視化する資産成長ツール
https://www.phoenixconnect.jp/fukuri_unyou_keisan
配信元企業：株式会社PhoenixConnect
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