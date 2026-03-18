補助金獲得率100％の実績！岡山市で住宅リノベーション無料相談会を定期開催 ～5月から開始予定の窓リノベや断熱改修など住宅省エネ補助金の活用を支援～
岡山県を拠点に高性能リノベーション事業を展開する株式会社タカ建築（所在地：岡山市北区、代表取締役：髙元竜太）は、住宅に関する補助金獲得100％の実績を活かし、住宅リノベーションや補助金活用に関する「無料相談会」を開催します。
相談会は事前申し込み制で、毎月第3日曜日に定期開催。国の補助金制度を活用した断熱改修や省エネ設備導入について相談を受け付けます。
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【背景】住宅の省エネ化が進む一方、制度が分かりづらいという声
近年、日本ではカーボンニュートラルの実現に向け、住宅の省エネ性能向上を目的とした支援策が強化されています。
国が実施する「住宅省エネキャンペーン※」では、断熱性の高い窓への改修や省エネ設備の導入などに対し、総額約2,220億円規模の補助制度が用意されています。
特に近年注目が高まっているのが、窓の断熱性能を高める「窓リノベーション」です。内窓の設置や高性能窓への交換などに対し、1戸あたり最大100万円程度の補助を受けられる制度もあり活用が進んでいます。
一方で、住宅に関する補助制度は複数の事業が同時に実施されており、その内容が複雑で分かりにくいという声も少なくありません。
例えば、
?自宅が補助対象になるのか分からない
?どこまで工事すれば補助金が使えるのか不明
?申請方法が難しそうで不安
?そもそもリフォーム会社に相談してよいのか迷う
といった声が地域でも多く聞かれます。
住宅は生活の基盤となる大切な資産でありながら、専門知識が必要な分野でもあります。補助金制度やリノベーションの内容、費用の考え方など、分かりにくいことが多いからこそ、気軽に相談できる場所が必要だと考え、無料相談会を定期的に開催することとしました。
多くの補助金制度では、5月頃から申請が本格化するケースが多く、今から準備を進めることでスムーズな活用につながります。
また、予算枠や募集期間が決まっているため、
?検討しているうちに申請期間が終わった
?必要書類が揃わず申請に間に合わなかった
?工事業者が混み合い希望時期に施工できなかった
といった事例も少なくありません。そのため無料相談会を通じて早期の計画づくりを支援します。
※みらいエコ住宅2026事業・先進的窓リノベ2026事業・給湯省エネ2026事業
【補助金活用事例】「窓リノベ」寒さ・結露・隙間風の改善につながる
住宅の省エネ改修の中でも、特に注目されているのが「窓リノベーション」です。
住宅の熱の出入りは約50～60％が窓からとされており、窓の断熱性能を高めることは住まいの快適性向上に大きく影響すると言われています。
岡山市でも、冬の冷え込みや結露、隙間風などの悩みから、窓の断熱改修についての相談を多く受けています。
例えば、内窓（二重窓）を設置することで
?冬の寒さの軽減
?結露対策
?隙間風の改善
?夏の冷房効率向上
?防音効果による快適性向上
などのメリットが期待できます。
過去の施工では「一部の窓だけリノベーションを行ったところ住み心地が改善し、別の窓も追加で工事したい」といったケースもありました。窓の断熱性能向上は、日々の暮らしの満足度に直結するリノベーションとして、今後さらに需要が高まることが予想されます。
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