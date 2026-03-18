ナゴヤ発・人気Webメディア「日刊KELLY」が大刷新? 東海の“グルメ＆おでかけ”情報メディア「KELLY Web」誕生！
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株式会社アイデアクラウド（本社：名古屋市中区、代表取締役CEO・新部昌也）と株式会社ゲイン（本社：名古屋市中区、取締役社長・犬塚大志）が共同事業で行う東海エリアの女性を中心に支持されているWebメディア「日刊KELLY」は、2026年3月18日（水）にリニューアルし、新サイト名「KELLY Web」としてスタートいたしました。
今回のリニューアルでは、東海エリアのユーザーから特に人気の高い「グルメ」と「おでかけ」の2テーマに特化。より見やすく、探しやすいサイト構成に刷新し、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重の東海3県の最新情報をこれまで以上に分かりやすく発信していきます。
東海エリアで40年近く情報発信を続けてきた雑誌「KELLY」の編集力を生かし、地元の魅力や今行きたいスポットを編集部が厳選。20～40代女性を中心に、「今週末どこに行く？」「何を食べる？」という日常の楽しみ方を提案する地域密着型Webメディアとして進化します。
また、住まい・美容・カルチャーなどのライフスタイル情報は「KELLY Web」と連携し、姉妹サイト「KELLY LiFE」として同時にスタートします。よりユーザーに使いやすく新しい『KELLY Web』「KELLY LīFE」にご期待ください。
■リニューアルの4つのポイント
(1)東海エリアの旬な情報を毎週ユーザーにお届け！
東海の“今”の楽しみ方が分かる特集企画
“今週のキーワード”を新たに展開！
編集部が自信をもっておすすめするグルメ＆おでかけネタが満載！
(2)ワンタップで探せる新ナビゲーション
サイト上部に「グルメ」「おでかけ」タブを設置。
ユーザーはワンタップで表示ジャンルを切り替えることができ、「どこ行く？」「何食べる？」と迷った時でも、目的に合わせて情報を探しやすくなりました。
(3)ライフスタイル情報は「KELLY LiFE」へ
住まい・美容・カルチャー・ファッションなどのライフスタイル情報は、姉妹サイト「KELLY LiFE」に集約。「KELLY Web」とも連携しながら、目的別に情報を整理することで、より読みやすく、使いやすいメディアへ進化します。
(4)検索の幅を拡大
ユーザー一人ひとりにフィットする情報と出合えるように機能を追加！キーワードやエリアからの検索に加えて、気になる写真からの検索も可能に。また、「マイリスト」機能も刷新。ユーザーだけのケリーを作ることができ、より使いやすく、楽しんでもらえるようになります。
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■KELLY Web・KELLY LiFE サイト概要
KELLYは「グッドローカルライフ」をテーマに、“地元で暮らす人たちがより心地よく、自分らしく、喜びを感じる日々になりますように“と編集部一同が思いを込めて情報をお届けするローカルメディアです。
■東海のグルメ＆おでかけマガジン「KELLY Web」
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【メディア概要】
メディア名：KELLY Web
URL： https://kelly-net.jp/
▼コンテンツ
・ 特集企画
リアルタイムで楽しめる情報を提案
・編集部の推しグルメ／今週末どこいく？
編集部がおすすめするグルメ＆おでかけ情報
・ NEW OPEN
新しい新スポットをご紹介
・EVENT
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