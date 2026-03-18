ジョルダン株式会社(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：佐藤 俊和、以下「ジョルダン」)は、3月18日(水)より、ひたちなか海浜鉄道株式会社(本社：茨城県ひたちなか市、代表取締役：吉田 千秋、以下「ひたちなか海浜鉄道」)が企画する「湊線1日フリー切符」、「通勤通学定期券」をモバイルチケットで販売します。

モバイルチケットはジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」アプリにて提供している、スマートフォンで購入してそのまま利用できる便利なチケットサービスです。





ひたちなか海浜鉄道





「湊線1日フリー切符」は、勝田駅と阿字ヶ浦駅を結ぶひたちなか海浜鉄道湊線が、1日乗り放題になるお得な乗車券です。沿線には港町の風情やローカル線ならではの風景が広がり、観光や散策にも気軽に利用できます。

また、ネモフィラやコキアの絶景で全国的に知られる国営ひたち海浜公園の入園券がセットになった「ひたち海浜公園入園券付き湊線1日フリー切符」もあわせて販売します。四季折々の花景色とローカル鉄道の旅を一度に楽しめる内容となっています。

湊線の途中駅・那珂湊駅周辺には、新鮮な海の幸が並ぶ那珂湊おさかな市場があり、週末には多くの観光客で賑わいます。寿司や海鮮丼、浜焼きなど港町ならではのグルメを楽しめるほか、周辺には昔ながらの商店街や漁港の風景も広がり、散策にも最適なエリアです。





さらに今回、新たにひたちなか海浜鉄道の通勤・通学定期券もモバイルチケットで販売を開始します。窓口に並ぶことなく、スマートフォンからキャッシュレスで購入できるほか、通学定期券については、保護者による代理決済にも対応しており、日常利用においても利便性が向上します。





ジョルダンとひたちなか海浜鉄道は、今後もデジタルチケットを通じて、観光と地域交通を結び、多くの方にとって安全・安心で快適な移動環境の提供に貢献してまいります。









■「湊線1日フリー切符」 「通勤通学定期券」の概要

◯湊線1日フリー切符

ひたちなか海浜鉄道湊線(勝田駅～阿字ヶ浦駅間)が1日乗り放題となるチケットです。





◯ひたち海浜公園入園券付き湊線1日フリー切符

湊線1日フリー切符に、国営ひたち海浜公園の入園券がセットになったチケットです。





◯ひたちなか海浜鉄道 通勤・通学定期券

ひたちなか海浜鉄道の1か月・3か月・6か月・年間(通学のみ)の定期券を、スマートフォンから購入できます。





チケット詳細ページ： https://ticket.jorudan.co.jp/hitachinaka-rail/ja/









■モバイルチケット利用イメージ





ひたちなか海浜鉄道モバイルチケット券面





■購入方法

モバイルチケットはジョルダンが運営する「乗換案内」アプリから購入できます。

アプリは下記からダウンロードできます。





iOS ： https://apps.apple.com/jp/app/id299490481

Android： https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.jorudan.nrkj&referrer









■モバイルチケット紹介ページ

https://ticket.jorudan.co.jp/ja/









■ジョルダンについて

1979年12月に設立したジョルダンは、「乗換案内」を中心とするソフトウェア開発や携帯コンテンツ事業を軸に、旅行業などのビジネスを展開し組み合わせることで、「移動に関するNo.1 ICTカンパニー」としての地位を確立することを経営戦略として掲げています。また、ジョルダンの主要サービスである「乗換案内」のスマートフォンアプリは累計5,400万ダウンロードを超え、多くのユーザーの「移動」をサポートしています。









■本件に関するお問合せ先

ジョルダン株式会社

マーケティング部 梶川/齊藤(尚)

E-mail： biz-info@jorudan.co.jp