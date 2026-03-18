株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ吉祥寺(所在地：東京都武蔵野市)では、2026年3月19日(木)～4月19日(日)の期間限定で、春の食卓やお花見を彩るお買い物サポート『「もぐもぐ食欲キャラ診断」～今のあなたにぴったりな一品は？～』企画を開催します。





(1)タイトル画像





■3月19日(木)～4月19日(日)期間限定！

「もぐもぐ食欲キャラ診断」～今のあなたにぴったりな一品は？～





お花見シーズンの楽しみのひとつである「お弁当選び」。しかし、店頭に並ぶ豊富なラインナップを前に、どれを選べばよいか迷ってしまうこともあります。

本企画では、館内ポスターに掲載される簡単な質問に回答することで、『満腹大将軍』『ベジタブル聖者』『キラビジュギャル』『プレミアム美食マイスター』の4種類のユニークなキャラクターがあなたの食に対する本音を代弁します。さらに、診断結果に基づき、店頭で販売中のお弁当・お惣菜の中から、その時の気分に最適な「一品」を具体的にご提案。春の食卓やお花見を彩るお買い物体験をサポートします。





【開催期間：2026年3月19日(木)～4月19日(日)】









■企画の参加を盛り上げる2大特典！

1. 限定デジタルコンテンツの提供

思わずシェアしたくなるような、本イベント限定の親しみやすいキャラクターが登場します。診断結果に応じ、全4種類の個性豊かな「食欲別のオリジナルキャラクター」の画像をプレゼント。





(2)ダウンロード可能な壁紙(見本)





2. 100円分デジタルクーポン(先着順)

本企画の開催を記念し、対象のお弁当・お惣菜の販売ショップで税込500円以上で利用可能な「100円分デジタルクーポン」を配信します。診断で導き出された“今のあなたにぴったりな一品”を、よりお得にお楽しみいただける期間限定の特典です。

※クーポンは先着順、予定数に達し次第終了(先着20,000回限定)

※お一人様4回まで使用可能

※対象期間以外でのクーポン使用は不可





(3)デジタルクーポン









■「アトレ吉祥寺」施設概要

施設名 ： アトレ吉祥寺

所在地 ： ・本館 東京都武蔵野市吉祥寺南町1丁目1番24号

・東館 東京都武蔵野市吉祥寺南町2丁目1番3号

営業時間 ： 10:00～21:00 ※一部店舗により異なる

階数 ： 本館・東館 地下1階～2階

店舗面積 ： 約12,000m2

ショップ数： 197ショップ(2026年3月18日現在)

アクセス ： 吉祥寺駅(JR・井の頭線)直結

URL ： https://www.atre.co.jp/kichijoji/









■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6F

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内容 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ川崎、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」





(4)アトレサステナブルマーク

(5)SDGsマーク