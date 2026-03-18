非営利型一般社団法人ホロニック(所在地：神戸市東灘区・代表理事：長田 一郎)学童ホテルでは、第2期生の募集を2026年3月下旬より開始いたします。

学童ホテルは、ホテルという非日常の空間で、職業体験や創作活動、自然体験など多様なプログラムを通して、子どもたちの主体性や想像力を育む新しい学びの場です。

第1期生は、約100名の応募の中から32名が参加し、ホテル探険や職業体験、外部講師による体験プログラムなどを実施。子どもたちはホテルの裏側を知り、スタッフやシェフの仕事を体験しながら、社会や仕事への理解を深めています。

今回の第2期生募集では、2026年5月～10月の期間、毎週火曜日にプログラムを実施予定。体験を通じて子どもたちの「やってみたい」を形にし、自信と主体性を育む機会を提供します。また、募集に先立ち、学童ホテルの取り組みを体験できる体験・説明会を4月6日(月)・7日(火)に開催します。





メインビジュアル





クリスマスケーキ作り





はじめての楽器体験





■体験・説明会 概要

学童ホテル 第2期生募集「体験・説明会」～5月より始動予定！～

日時 ：2026年4月6日(月)・7日(火)

対象 ：対象者：神戸市在住の小学3年生・4年生・5年生・6年生

＊募集数が多い場合は、厳正なる抽選の結果、

選出させていただきます。

参加料金 ：無料

プログラム：

・4/6(月)1部：13時～15時

「森のめぐみを感じる」木育体験プログラム byニッセイ緑の財団

・4/7(火)1部：11時～13時

「海といのちの教室」淡路しらす探究プログラム by藤本水産(淡路)

・4/7(火)2部：14時～16時

「竹から生まれる創造力」竹クラフト体験 byまんまある

＊1部：2時間程度 ＊各15名程度を予定





【子どもプログラム内容】

所要時間約120分

(1)はじめの挨拶

(2)体験プログラム：ホテルのプロが教えるテーブルマナー体験

(3)特別体験プログラム：※参加日時によって異なります

(4)子ども：パティシエがお届けするおやつタイム

保護者：第2期募集説明

(5)おわりの挨拶 終了

※各開催時間の30分前から受付開始となりますので、10分前までにはお越しください。





開催場所 ： 兵庫県神戸市垂水区海岸通11-1

ホテル セトレ神戸・舞子内「別邸レジデンス」

お問い合わせ： info@gakudohotel.or.jp

学童ホテル 公式ウェブサイト： https://www.gakudohotel.or.jp/

学童ホテル説明会＆プレ体験予約受付は、こちらから▼





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ホテル セトレ神戸・舞子内「別邸レジデンス」





レジデンススイートルーム





体験のすべてが“未来”につながっているから心を動かす「出会い」と「豊かな学び」の機会を届けたい。

地域を、すべての子どもたちの“学び舎”にホテルだからできる、特別な放課後があります。









■学童ホテルとは

子どもたちの毎日は「はじめて」の連続です。しかし、その体験機会には家庭環境による差があるのが現状です。学童ホテルは、こうした体験格差を少しでも縮めることを目的に、ホテル セトレ神戸・舞子を舞台にスタートしました。ホテルという特別な空間で、本物の仕事や人との出会いを通じて、子どもたちが自分の「好き」や「得意」を見つけられる場を提供しています。さらに、子どもがいきいきと過ごす姿は保護者にとっての安心にもつながります。学童ホテルは、学び・体験・交流を育む“第三の居場所”として、地域に笑顔の循環を広げていきます。









■背景と目的

ホテル「セトレ」を運営する株式会社ホロニックは、これまでホテルを地域の魅力発信の拠点とし、地域に根差した体験型観光・交流を推進してまいりました。この経済活動をさらに発展させ、次世代の地域を担う子どもたちへの貢献を目的とした「学童ホテル」構想をスタートするため、非営利型一般社団法人ホロニックを設立致しました。

子どもたちの毎日は「はじめて」にあふれています。けれど、その体験の機会は家庭環境によって差があるのが現実です。体験の格差をなくすことを目指し、ホテル セトレ神戸・舞子を「学童ホテル」としてオープンしました。ここでは、ホテルという特別な環境で、本物に触れ合い、真剣な大人たちと交流することで、子どもたちが自分の「好き」や「得意」を発見できる場を提供しています。また、子どもが満たされた顔で帰ってくる姿は、親にとっても安心と喜びに。学童ホテルは、学び・体験・つながりを提供するサードプレイス“第3の居場所”として、親にも地域にも笑顔の循環を広げていきます。









■学童ホテルの概要

運営主体：一般社団法人ホロニック

協力 ：株式会社ホロニック／地域企業・団体／ボランティア

対象 ：神戸市在住の小学生(3年生～6年生) 15名

開催日 ：毎週火曜日

開催場所：ホテル セトレ神戸・舞子内「別邸レジデンス」









学童ホテルが向き合う社会課題「体験格差をなくす」「親の心と時間にゆとりを」









■向き合う社会課題

●すべての子どもに、豊かな体験を。“体験格差”をなくしたい。

家庭の経済状況や環境によって、子どもが得られる体験の量や質には大きな差があります。こうした“体験格差”は、学びの機会や将来の選択肢にまで影響を及ぼします。

学童ホテルでは、ホテルという非日常空間を活かし、地域の人・文化・自然とふれあう本物の体験を提供。すべての子どもに、心動かす学びと出会いの機会を届けます。





子供たちの得る“体験”は、平等ではない 低所得世帯の3人に1人の子供たち学校外の体験をおこなったことながい 出





出典： https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf





護者の体験がない場合、子供の2人に1人が体験なし保護者の体験がある場合、子供の参加率は2倍に





出典：Chance for Children

https://cfc.or.jp/wp-content/uploads/2023/07/cfc_taiken_report2307.pdf





体験格差を引き起こす要因/経済格差・地域格差・保護者の経験、教育スタイル体験格差は、子供の社会性の発達や階級、職業に影響を与える子供の問題ではない環境によって、体験が少ないと、子供たちの可能性が狭まり子供たちの可能性を十分に発揮出来ない。









●親の心と時間に、ゆとりを。

共働き家庭や多子世帯が増える現代、子どもの放課後の過ごし方は、親にとって大きな課題となっています。「仕事が終わるまで安心して預けられる場所がない」「子どもにもっと体験をさせてあげたいけれど、時間も余裕もない」――そんな声を多く耳にします。

学童ホテルは、ただ子どもを預かる場所ではなく、安心して託せる“学びと成長の場”として、親の心にゆとりをもたらします。また、子どもが充実した時間を過ごすことで、親自身にも「自分のための時間」や「一息つける余白」が生まれ、母子・父子世帯の増加家庭での親子の関係も、よりあたたかく、前向きなものになっていきます。





共働き世帯の増加





出典：独立行政法人 労働政策研究・研修機関

https://www.jil.go.jp/kokunai/statistics/timeseries/html/g0212.html





母子・父子世帯の増加





出典：男女共同参画局

https://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/r01/zentai/html/zuhyo/zuhyo01-05-09.html









平均的なワーママ、ワーパパの平日1日スケジュール





出典： https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000237.000015099.html





Q.子育てでいちばん大変だったことは？





出典：くまもと生活応援紙

https://spice.kumanichi.com/other/137693/









●自分の時間を十分取れない

●子供との時間を十分取れない





図





■ホテル セトレだから出来ること

01. ホテルだからこその体験

「非日常」と「本物」にふれられること。たとえば、一流の料理人と一緒に料理を作ったり、ホテルスタッフの仕事を体験したり。普段は味わえない特別な空間やサービスの中で、子どもたちは五感を使って学び、自分の「好き」や「得意」を発見していきます。





02. 地域コミュニティとのつながり

地域の農家さんや職人さん、漁師さんなど、地元の大人たちとふれあう体験を通じて、子どもたちが地域とつながる機会をつくっています。地域の魅力や知恵にふれ、「自分が育ったまち」をもっと好きになるきっかけになります。





03. くつろぎ空間

ホテルならではの開放感ある空間で、子どもたちが安心して過ごせる「くつろぎの場」を提供しています。ゆったりとしたロビーや自然を感じるテラスなど、家庭や学校とは違う心地よい環境で、心も体ものびのびと過ごせます。





04 シェフが作る食事を提供

ホテルならではのプロの料理人が手がける、安心で美味しい食事を提供します。旬の食材を使い、栄養バランスにも配慮したメニューは、特別感がありながらも子どもたちに親しみやすい味わいです。食を通じて新しい発見や感動も生まれます。





かぞく食堂





■学童ホテルが育てる子供たちの未来

01. 平均的なワーママ、ワーパパの平日1日スケジュール

「学童ホテルでは、シェフやコンシェルジュ、農家さん、職人さんなど、本気で仕事に向き合う“本物の大人”とふれあう体験が待っています。子どもたちは「これ、面白い！」「やってみたい！」という気持ちに出会います。その一歩が、将来の夢や“好き”を見つけるきっかけになります。





02. 多様な人との出会いが、自分の世界を広げる

学年も学校も違う友だち、地域で生きるさまざまな大人たち。

学童ホテルには、普段の生活では出会えない人たちとの交流がたくさんあります。「ちがうって面白い」「自分もこうしていいんだ」そんな気づきが、子どもたちの心を少しずつ柔らかくし、視野を広げていきます。





03. “やってみたい”を応援する場所が、自信につながる

「やってみたい！」という子どもたちの気持ちを大切に、小さな興味にも耳を傾け、一緒に考え、形にしていくのが学童ホテルのスタイル。自分で考えて動く経験を重ねる中で、子どもたちは自然と“自信”と“自分らしさ”を身につけていきます。

ここは、ただの放課後じゃない。未来の自分につながる時間です。





04. 子供の成長と、親の心のゆとりを。親子の優しい時間に

子どもが安心して過ごせる場所があることで、親の気持ちと時間にゆとりが生まれます。そのゆとりが、親子の関係をあたたかくし、笑顔の時間を増やしてくれます。また、学童ホテルを通じて、同じ子育て世代の保護者同士がつながるきっかけにも。そしてなにより、「今日、どんな体験をするのかな？」子どもを送り出す毎日が、楽しみに変わります。









■ポジショニング





ポジショニング





■学童ホテル概要

対象 ：神戸市在住の小学3年～6年生

開催日 ：毎週火曜日

開催場所：ホテル セトレ神戸・舞子内「別邸レジデンス」





学童ホテル概要





■1日の流れ





1日のスケジュール





■体験プログラム一例

職業体験～ハウスキーパー編～





体験プログラム





■ご支援に





スキーム





■パートナー会員について

個人・法人パートナーシップメニュー





ご支援について





■メディア向け見学会のご案内

2026年4月6日(月)・7日(火)に学童ホテル「説明会＆プレ体験会」に伴い、本活動の体験見学会をメディア向けに開催いたします。当日は施設内の自由内覧を予定しております。ご多忙のこととは存じますが、この機会にご来館賜りますよう、心よりお待ち申し上げております。





●詳細

日時 ：・4/6(月)1部：13時～15時

「森のめぐみを感じる」木育体験プログラム byニッセイ緑の財団

・4/7(火)1部：11時～13時

「海といのちの教室」淡路しらす探究プログラム by藤本水産(淡路)

・4/7(火)2部：14時～16時

「竹から生まれる創造力」竹クラフト体験 byまんまある

＊1部：2時間程度

場所 ：ホテル セトレ神戸・舞子内「別邸レジデンス」

内容 ：見学会、デザート試食、個別取材、学童ホテルの概要説明

申込方法：お申し込みは上記二次元コードよりお願い致します。

できる限り公共交通機関をご利用くださいませ。

駐車場には限りがございますので、駐車場をご利用の方は、

必ずその旨もご記載ください。

締め切り：2026年3月31日(火)18：00まで









■会社概要

一般社団法人ホロニック

◯役員

代表理事 ： 長田 一郎(株式会社ホロニック 代表取締役)

理事 ： 江畑 昭彦(株式会社ホロニック／ホテルセトレ在籍)

理事 ： 金井 智美(労働者協同組合こども編集部 代表理事)

理事 ： 中尾 有里(ほしのあいま共同 代表)

監事 ： 薮内 順子(株式会社ホロニック 取締役)





◯設立年月： 2025年7月24日

◯所在地 ： (本部)神戸市東灘区向洋町中6-9 神戸ファッションマート10階

(支部)神戸市垂水区海岸通11-1 ホテルセトレ内 別邸レジデンス

◯事業内容： 学童ホテルの運営

◯URL ： https://www.gakudohotel.or.jp/