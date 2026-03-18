メルカリShopsにてスパイスグルメを展開する「チーズとスパイスと私 武蔵浦和店」(所在地：埼玉県さいたま市南区)は、2026年3月21日(土)に開催される「西南さくら祭り」にて、会場限定メニュー「漆黒のカレーライス」を1日限定で販売いたします。スパイスの香りが際立つ漆黒のルーと、桜をイメージしたピンクの「桜漬け」による強烈なコントラストは、満開の桜並木の下で新たな「お花見グルメ」の形を提示します。当日は、カレー以外にもショップでリピーター続出の「ワンハンドピザ」を販売。オンラインショップの枠を超え、リアルな「お祭りグルメ」として地域の春を盛り上げます。





さくら祭り限定 漆黒のカレーライス





【なぜ今、お花見に「漆黒」なのか】

例年、多くの来場者で賑わう「西南さくら祭り」において、既存の「お祭りグルメ」の枠を超えた新しい体験を提供したいという想いから本メニューを開発しました。オンラインショップで展開するスパイス技術を活かし、「視覚的な驚き(漆黒×ピンク)」と「本格的な味わい」を両立させることで、地域の春をより鮮やかに彩ることを目指しています。









【商品の3つの特徴】

1. 1日限りの限定感と「漆黒×ピンク」のコントラスト

この日のためだけに開発された、スパイスの奥深い香りが際立つ漆黒のルーを使用。トッピングにはお祭りの主役である桜をイメージした「桜漬け」を添え、会場でしか出会えない特別な一皿に仕上げました。





2. お花見散策に最適な「ワンハンドピザ」もラインナップ

カレーに加え、片手で持ちやすい直径13cmの「ワンハンドピザ」も提供。会場内のミニSLや消防車展示を楽しみながらの食べ歩きに最適なサイズ感です。





ワンハンドピザ1





3. オンラインブランドの「リアル」なスパイス体験

メルカリShopsで展開するブランドの味を、イベント会場で気軽に楽しめる形で提供。

スパイスの専門性を活かした「漆黒」の深い味わいを、五感すべてで体感いただけます。









【今後の展望】

当店は、今後も地域イベントへの参画に加え、大型商業施設を含む各地の催事への出店を積極的に行ってまいります。日常を彩る『大人の贅沢グルメ』の提案を通じて、地域の皆様に愛されるブランドを目指し、武蔵浦和エリアの活性化に貢献してまいります。









【開催概要・店舗情報】

＜西南さくら祭り 開催概要＞

開催日時 ： 2026年3月21日(土)10：45頃～16：00(小雨決行、雨天時は翌22日に延期)

会場 ： 西南さくら公園(さいたま市南区鹿手袋2-18-7)周辺

主な内容 ： ステージイベント、キッチンカー・模擬店、ミニSL機関車、消防車展示など

公式サイト： https://www.facebook.com/seinansakura





さくら祭りポスター





さくら祭りあんないマップ





＜店舗情報＞

ブランド名 ： チーズとスパイスと私 武蔵浦和店

公式ショップURL： https://jp.mercari.com/shops/profile/xqqdWPFyN37LZvKYfwzgFe

Instagram ： https://www.instagram.com/cheese_to_spice_urawa

LINE ： https://liff.line.me/2007284641-Y5BQV5qJ

主な取扱商品 ： 焼きチーズカレー、ワンハンドピザ(メルカリShopsにて販売中)