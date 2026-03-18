医師の知見から生まれたウェルネスブランド DOCTOR MADE(R)(ドクターメイド)は、美容と健康を内側から整えるオールインワン美容プロテイン「DOCTOR MADE(R) Beauty Protein」を4月8日より発売します。

なお、有栖川整形外科では現在先行発売中。





商品パッケージ1





DOCTOR MADE(R)のプロテイン開発は、2018年に診療の現場から始まりました。

診察室では、特別な病気だけではなく、

・疲れやすさ

・食生活の偏り

・美容やエイジングへの不安

といった日常の身体の悩みを多く耳にします。

一方で、健康や美容のためにサプリメントを取り入れても、種類が増えるほど続けることが難しくなるという声も少なくありません。





そこで私たちは、「健康と美容に必要な栄養を、もっとシンプルに補えないか。」と考えました。

その答えとして開発されたのが、美容と健康に必要な栄養を一杯にまとめたDOCTOR MADE(R) Beauty Proteinです。





本製品は、タンパク質の補給だけにとどまらず、コラーゲン、エラスチン、プラセンタなどの美容成分に加え、ビタミン、ミネラル、乳酸菌、食物繊維などを配合したオールインワン設計の美容プロテインです。





身体をひとつの調和として捉え、内側からコンディションを整える栄養設計を行いました。

また、毎日口にするものだからこそ、

・人工甘味料

・香料

・保存料

などの食品添加物を使用しない設計にこだわっています。





原料には京都・宇治抹茶を使用し、自然な風味と上品な味わいで、毎日の習慣として続けやすいプロテインに仕上げました。





京都の宇治抹茶使用





2018年の開発開始以来、改良を重ねながら展開してきたDOCTOR MADE(R)プロテインは、広告に頼ることなく、健康や美容への意識が高い人々の口コミによって徐々に広がってきました。

その品質や栄養設計は多くのメディアでも紹介され、著名人やモデルなどからも支持されています。

現在では、知る人ぞ知るブランドとして、日常の栄養習慣の一つとして広がりを見せています。





DOCTOR MADE(R)は、医師の知見から生まれたウェルネスブランドです。

医学的根拠に基づいた栄養設計と品質へのこだわりを通じて、健康と美しさを、カラダの内側から整える。





開発者





■商品概要

商品名 ： DOCTOR MADE(R) Beauty Protein

内容量 ： 540g

特徴 ： 美容と健康に必要な栄養を一杯にまとめたオールインワン美容プロテイン

販売方法： 公式オンラインストア(4月8日)有栖川整形外科にて先行販売中

ブランド： DOCTOR MADE(R)