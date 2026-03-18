医療法人医誠会（本社：大阪府大阪市、代表者：谷 幸治）は、2026年4月23日に医誠会国際総合病院において、資生堂ジャパン株式会社 ソーシャルエリアパートナーを招き「がん患者さんのための外見ケアセミナー」を開催します。本講座はホロニクス公開医学講座の一つとして実施し、がん治療に伴う外見の変化に関する悩みをテーマに、患者さん自身が実際に化粧道具を使いながら外見ケアを学ぶ実習形式のセミナーです。医誠会国際総合病院初の取り組みで、がん患者さんやご家族が安心して外見ケアについて理解を深める機会を提供します。

がん治療と外見変化への理解を深める公開医学講座

がん治療では、薬物療法や放射線治療などの副作用により、肌トラブルや脱毛など外見に変化が生じることがあります。こうした変化は身体面だけでなく心理面にも影響し、生活の質に関わる課題として医療分野でも関心が高まっています。外見ケアは、治療を受けながら社会生活を続ける患者さんにとって重要なサポートの一つです。医療法人医誠会では、地域医療への貢献を目的に、医療や健康に関する知識を広く共有する「ホロニクス公開医学講座」を実施しており、医誠会国際総合病院として初めて実施する外見ケア講座です。患者さん自身が外見ケアの方法を知ることで、治療期間中の生活をより安心して過ごすための支援につなげます。

実習形式で学ぶがん患者の外見ケアセミナー

本講座では、資生堂ジャパン株式会社が実施している外見ケアセミナーのプログラムをもとに、がん治療に伴う外見の変化に関する具体的なケア方法について学びます。参加者は実際に化粧道具を使用しながら、自分でできる外見ケアの方法を体験します。講座では次のようなテーマを取り上げます。・がん治療の副作用による肌トラブルへの対応・顔色の変化をカバーするメイク方法・眉毛やまつげの脱毛時のメイク方法・ハンドケアの方法性別を問わず参加できる講座として、がん患者さんやそのご家族が外見ケアについて理解を深めることを目的とし、定員は20名で事前申込制となっています。会場となるISEIKAI lounge さくらテラス2階サロンは、窓が多く自然光が差し込む明るい空間で、落ち着いた環境の中で講座に参加できます。また、講座終了後15:00からは、がん患者さんを対象とした交流会「さくらサロン」を開催します。同じ経験を持つ方同士が思いや悩みを共有できる場として実施します。

セミナー開催概要とがんサロン交流会

【開催概要】開催日時：2026年4月23日（木）セミナー 14:00～15:00 所要時間：60分（実習形式）交流会 15：00～15：30会場：医誠会国際総合病院 ISEIKAI lounge さくらテラス 2階サロン参加費：無料定員：20名（事前申込制）申込締切：2026年4月10日（金）申込：https://forms.gle/XiXx2WDvHyK5QqCP7チラシ：https://www.mirai-process.org/spdf/20260423.pdf【対象】・がんの診断を受けた方・がん治療中または治療を終えた方・患者さんのご家族・ご友人

医誠会国際総合病院 がん相談支援センター

医誠会国際総合病院では、がん患者さんをサポートする体制をさらに充実させるため「がん相談支援センター」を開設しております。がん情報をまとめた冊子の配布や、相談窓口の設置をしており、より多くの患者さんが安心して相談できる環境を提供します。また、医療スタッフ同席のがん患者会「さくらサロン」を実施し、がん患者さんの交流、情報共有の場として定期開催しています。また、がん治療を継続しやすい環境を提供することを目的に、放射線治療・化学療法を受けるがん患者さん向けの無料送迎サービスを行っています。ホームページ https://www.iseikaihp.or.jp/visit/cancer_support/index.html

医療法人医誠会

医療法人医誠会は1979年に大阪市で創立され、ホロニクスグループとして大阪を中心に全国で病院、クリニック、介護老人保健施設などを運営しています。医誠会国際総合病院は46診療科、総職員数1,971名の体制※で、低侵襲治療、先進・先制医療、医療ＤＸ、本格的タスクシフト・タスクシェア、中央管制システム導入に取り組み、先進的かつ国際標準の総合病院を目指しています。地域医療に貢献するとともに、2024年12月にはJCI認証を取得、国際医療ツーリズムにも挑戦します。また、救急医療では、24時間365日の体制で3次救急を目指して救急医療を提供、必要に応じて各診療科が支援する救急医療体制をとっています。※2025年4月現在