株式会社京阪流通システムズ（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：松下靖）が運営するKYOTO TOWER SANDO（京都タワーサンド）では2026年4月に1F MARKETにおいて、「月待庵（運営：株式会社京・月待庵）」と「茶を、ひらく。宇治田原製茶場 直賣部（運営：株式会社宇治田原製茶場）」の2店舗が新たにオープンいたします。 詳細は以下のとおりです。

NEW SHOP 概要

【4月3日(金)オープン】■ 月待庵 ※京都駅エリア初出店※

錦市場・祇園・銀閣寺など京都市内の観光地で展開する「月待庵」の7店舗目が京都駅エリアに初出店いたします。京の職人による手造りにこだわった和菓子ブランドで、京都に訪れる国内外の観光客の皆様にお土産として親しまれています。手のひらサイズの缶（21種類）と縁起物のだるまをモチーフとした焼き菓子「福だるま」を含むお菓子（8種類）を自由に組み合わせてつくる、プレゼントにおすすめの「まめ缶」や、職人が1枚1枚丁寧に焼き上げる手焼きの「豆せんべい」、昔ながらのお菓子を少しずつ詰め合わせた、見た目も楽しく可愛らしい「おもちゃ箱」などを展開。昔ながらの手技を守り、素材の持ち味が最大限に引き出された、どこか懐かしいこだわりのお菓子を多数取り揃えております。

▷ 業種 食物販（和洋菓子）▷ 運営会社 株式会社京・月待庵▷ 本社 〒601-8048 京都府京都市南区東九条中殿田町16-1▷ TEL 075-693-7897▷ URL https://www.kyo-tsukimachian.com/

【4月6日(月)オープン】■ 茶を、ひらく。宇治田原製茶場 直賣部 ※ブランド史上初の常設店舗※

創業100年超え、京都・宇治田原の老舗製茶場が初のリアル店舗をオープン。長年培ってきた製茶技術をもとに、背景のストーリーにこだわった、独自のお茶や茶器のブランドを複数展開。玄米茶の原点を再現した〈京玄米茶 上ル入ル〉、日本茶に燻製を施した新ジャンルドリンクの〈KUNtea〉、現代のライフスタイルに合わせた1人用急須を展開する〈SUKIMA〉など、既成概念にとらわれない新しいお茶の可能性をご提案します。店内には「利き茶（試飲）」が体験できる円形状のバーカウンターを設け、気になる商品の飲み比べが可能。季節限定アイテムもあり、いつ来ても新しい魅力を楽しむことができます。「おいしい」だけでなく「お茶の面白さ」を感じていただける新観光スポットです。

▷ 業種 食物販（茶葉）、物販（茶器）▷ 運営会社 株式会社宇治田原製茶場▷ 本社 〒610-0255 京都府綴喜郡宇治田原町郷之口紫坊4-1▷ TEL 0774-99-8080▷ URL https://ujt-chokubaibu.com/

取扱いブランド

【京玄米茶 上ル入ル（アガルイル）】玄米茶の原点を再現した、縁起のいい玄米茶専門ブランド。玄米茶のはじまりは、昭和初期に京都のある茶商が鏡餅を割った際に出た細かい欠片を炒ってお茶に混ぜたことであるとの言い伝えがあります。現在の一般的な玄米茶は炒り米をブレンドしたものがメインですが、〈京玄米茶 上ル入ル〉はルーツである〝お餅〟にこだわり、備長炭炭火炒り餅をブレンドして原点を再現しています。

【KUNtea（クンティー）】今までにない全く新しい製法で作られた、日本茶×燻製ブランド。アルコールが飲めないとき、代わりになるノンアルお茶ブランドが〈KUNtea〉です。栽培や製法の異なるさまざまなお茶をベースに、それぞれの特長に合わせて相性のよい燻製を掛け合わせました。独自技術を用いて、日本茶ならではの本格的な味や色はそのままに、燻製の香りを纏わせています。

【SUKIMA（スキマ）】現代のライフスタイルに合わせた、「スキマ」時間を彩るティーウェアブランド。忙しい現代人の、すき間のように短い休憩時間にも本格的なお茶を愉しめるよう、あえて1人用の飲みきりサイズにこだわった急須を販売しています。また網のない〝絞り出し〟タイプにすることで洗いやすさに特化。スクエア型でマグカップと合わせてスタックも可能なため、収納スペースを無駄なく活用することができます。

■京都タワーサンド 施設概要

施設名称：KYOTO TOWER SANDO（京都タワーサンド）所在地：〒600-8216 京都市下京区烏丸通七条下る東塩小路町721-1営業時間：B1F 11:00～23:00／1F 10:00～21:00／2F 10:00～19:00 ※一部店舗は営業時間が異なります。 ※営業時間が変更となる場合がございます。営業状況につきましてはHPをご確認ください。アクセス：JR・地下鉄・近鉄電車・市バス「京都」駅下車徒歩3分 京阪電車「七条」駅からステーションループバス京都駅（ザ・サウザンド京都前）下車徒歩約3分営業面積：約2,620㎡店舗数：全42店舗U R L：https://www.kyoto-tower-sando.jp/

■会社概要

商号：株式会社京阪流通システムズ代表者：代表取締役社長 松下 靖本社：〒540-0032 大阪市中央区天満橋京町1-1 KEIHAN CITY MALL 3F TEL：06-6944-3087 FAX：06-6944-3047設立：2002年8月8日事業内容：ショッピングセンター等の商業施設の経営、プロパティマネジメント事業資本金：100百万円U R L：https://www.mall-keihan.co.jp

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