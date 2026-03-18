株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、既存の窓ガラスに塗布するだけで、明るさを保ちながら暑さの原因となる近赤外線を大幅にカットする「窓用遮熱塗料マクニカット」を、法人・企業向けに提供を開始することを本日発表いたします。本製品により、夏場の空調負荷を軽減し、建物の省エネ化と快適な空間づくりを同時に実現します。■背景オフィスビルや飲食店などでは、夏場の消費電力のうち空調が大きな割合を占めており、経済産業省資源エネルギー庁の調査によると、オフィスビルで約49%、飲食店では約51%に達しています＊1。この主な要因の一つが、窓から侵入する太陽光に含まれる熱（近赤外線）です。脱炭素社会の実現やESG経営が求められる中、建物において省エネと快適性を両立させるためには、窓からの入熱をいかに抑えるかが重要な課題となっています。

■窓用遮熱塗料マクニカットとは「窓用遮熱塗料マクニカット」は、既存の窓ガラスに塗布するだけで、暑さの主な原因である近赤外線（熱線）を効率的にカットし、室内の暑さや空調負荷を軽減する窓用の遮熱コーティング剤です。太陽光に含まれる「可視光線」は透過させつつ、暑さの原因となる「近赤外線」と、室内環境への影響が懸念される「紫外線」をカットする設計となっています。これにより、視界や明るさを保ちながら、室内に熱が入り込むのを効果的に防ぎます。

■窓用遮熱塗料マクニカットのメリット主なメリットは以下の通りです：• 空調負荷の軽減による省エネとコスト最適化：夏場の室温上昇を抑えることで、施設条件によっては年間約10～20%の電力消費量削減が見込めます。• 良好な明るさによる快適な室内環境の維持：可視光線（クリアタイプ＊2で約81%）を透過させるため、部屋が暗くならず自然な明るさと視界を保ちます。• 紫外線を約99%カット：商品や内装の退色・劣化を防ぐとともに、光に集まる虫の飛来を抑え、清掃や衛生管理の負担を軽減します。• 長期耐久性と安全性：室内側からの施工で10年以上の耐久性が期待できるほか、ホルムアルデヒド放散量が最も少ない評価基準「F☆☆☆☆」に適合しています。• 施工期間とコストの抑制：既存の窓ガラスに室内側から塗布するため、ガラスを交換する必要がありません。これにより、施工期間とコストを抑えた導入が可能です。■今後についてマクニカは本製品を、オフィスやテナントビルをはじめ、商業施設（小売・飲食）、ホテルなどの宿泊施設、医療・教育・公共施設、さらには大きな開口部を持つ工場や倉庫など、多様な建物に提供することで、暑さ対策及び省エネ課題の解決に貢献してまいります。＊１：経済産業省 資源エネルギー庁「夏季の省エネメニュー（事業者の皆様）」（本州・四国・九州版）https://www.enecho.meti.go.jp/category/saving_and_new/saving/media/data/2025_summer/syouenemenu_jigyosha02.pdf＊２：窓用遮熱塗料マクニカットには、明るさを重視した「クリアタイプ」と、より近赤外線（熱）のカット率が高く遮熱効果に優れた「ブルータイプ」の2種類があり、建物の環境や用途に合わせて選択可能です。【製品の詳細はこちら】https://www.macnica.co.jp/business/energy/products/146071/■マクニカの環境ソリューション事業について マクニカは、半導体の取り扱いに加え、世界中の最先端テクノロジーを活用して、様々なパートナー企業とともに環境問題の解決に取り組んでいます。サーキュラーエコノミー事業では「エネルギーマネジメント」「省エネマネジメント」「資源循環マネジメント」「環境ライフマネジメント」の４つの事業を展開しており、お客様の環境問題への課題解決につながるソリューションを提供させていただくことで、CO2排出量の削減、脱炭素社会の構築に貢献し、将来のSustainable Society（持続可能な社会）の実現に取り組んでまいります。マクニカのサーキュラーエコノミー事業について詳しくはこちら： www.macnica.co.jp/business/energy/※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp