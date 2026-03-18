株式会社グラノクス（本社：新潟県燕市、代表取締役：平野和治）は本日11時、出先でも仕事がすぐ始められるツールバッグ「ツールゲイザー3」の先行販売を、応援購入サービス「Makuake」にて開始します。本プロジェクトでは、公開から3日間限定で「最速割」を実施します。最もお得に、最も早くお届けする特別リターンとして、単品のほか、2色セットやショルダーロープなど、用途に応じて選べる各種リターンをご用意します。ツールゲイザー3は、仕事道具を整理しやすく、開いてそのまま使える自立設計を備えたツールバッグです。バッグを置いて開くだけで中身を見渡しやすく、必要な道具へすぐアクセスできるため、移動先でもスムーズに仕事へ入ることができます。私たちが目指したのは、ただ道具を運ぶためのバッグではありません。移動しても“整った状態”を保ち、出先でもいつものように仕事を始められる環境そのものを持ち運べることでした。

ツールゲイザー3の特長は、以下の3点です。

1．開いてそのまま使える自立設計

蓋を開けても支えなしで自立するため、狭いテーブルや限られたスペースでも使いやすく、出先での作業環境を整えやすくします。

2．必要な道具が見つけやすい収納構造

14個のポケット（仕切りプレート使用で最大16個のポケット）を備え、仕事道具それぞれの“住所”をつくりやすい設計です。中身を把握しやすく、使いたい道具にすばやくアクセスできるため、探す時間や準備の手間を減らし、仕事の流れを保ちやすくします。

3．移動しても“整った状態”をつくりやすい

持ち運んだあとも仕事道具の配置を把握しやすく、取り出す、使う、戻すという動作を自然に行いやすい設計です。

開発の背景

私たちは日頃から、カフェやコワーキングスペース、訪問先の会議室、時には新幹線など、さまざまな場所で仕事をしています。そうした移動の多い働き方の中で、本当にほしいと感じていたのは、場所が変わっても“いつもの仕事環境”をすぐにつくれる道具でした。ツールゲイザー3は、そうした当事者の視点から生まれた製品です。

LIFE×DESIGNアワード「ベストプレス賞」を受賞

また本製品は、2025年9月開催の東京インターナショナル・ギフト・ショー秋 第18回LIFE×DESIGNアワードにて「ベストプレス賞」を受賞しています。実用性とデザイン性を兼ね備えた、これからの働き方に寄り添うツールバッグとして評価されました。

Makuakeプロジェクトについて

Makuakeプロジェクトページでは、製品の特長や使用シーン、各種リターン内容をご覧いただけます。数量限定の最速割をご用意しているため、気になる方はお早めにチェックしてください。

商品概要

商品名：ツールゲイザー3公開日：2026年3月18日（水）販売場所：Makuakeブランド名：グラノクスプロジェクトURL：https://www.makuake.com/project/toolgazer3/

会社概要

企業名： 株式会社グラノクス代表者： 平野 和治所在地： 新潟県燕市井土巻5丁目212番地設立： 2020年1月事業内容：ライフスタイルプロダクトの企画開発・製造・販売URL： https://www.glanox.co.jp/