TORQUE® G07対応アクセサリーが登場【TORQUE® G07発売3/18(水)に合わせて発売開始】【レイ・アウト】

シリコンケース スリップガード

背面のシボ加工により、滑りにくく手にフィットするシリコンケース。カメラや画面よりも厚く設計しているので、画面を下に置いても安心。ほこりが付きにくいさらさら質感で、シリコン素材が衝撃を和らげます。電源ボタンは覆わないため、指紋認証にもしっかり対応しています。

【対応機種】TORQUE G07® 【カラー】ブラック / オリーブ 【素材】シリコン【売価】1,540円（税込み）ブラック 型番：RT-TG07C2/Bオリーブ 型番：RT-TG07C2/OV

フィルム ガラスコート 高透明 傷防止 硬度10H

割れないPETフィルムに、アクリル系コーティングを施して表面硬度10Hを実現。ガラスのような硬さで傷に強く、しなやかさを兼ね備えたフィルムです。画面の美しさをそのまま楽しめる光沢仕様で、見た目もクリア。上下で分かれた剥離フィルムにより、位置を確認しながら二段階で貼り付けができます。薄型だからタッチ操作もスムーズで、快適な使い心地です。

高透明タイプ【対応機種】TORQUE G07® 【素材】PET、シリコン糊、アクリル系コーティング剤【売価】 1,210円（税込み）【型番】RT-TG07FT/T12

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