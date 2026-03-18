MiTAC、NVIDIA GTC 2026でターンキーソリューションと柔軟な設計のNVIDIA MGXにより次世代AIを加速

カリフォルニア州サンノゼ、2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 高性能かつエネルギー効率に優れたサーバーソリューションのグローバルリーダーであるMiTAC Computing Technology Corporation（MiTAC Holdings Corporation（TSE：3706）の子会社）は、NVIDIA GTC 2026（ブース番号：100）へ出展することを発表しました。「エンタープライズAI、柔軟性重視の設計（Enterprise AI, Flexible by Design）」をテーマに、MiTACはNVIDIA MGXをベースとしたAIサーバーおよび幅広いAIターンキーソリューションに関する最新の技術革新を披露します。



MiTAC Accelerates Next-Gen AI with Turnkey Solutions and Flexible NVIDIA MGX at NVIDIA GTC 2026



NVIDIA、AMD、DDN、Intel、Micron、Rafay、Sandisk、Solidigmなどを含む業界リーダーとの連携により、MiTACはアクセラレーテッドコンピューティングおよび次世代データセンターを推進するとともに、AIのトレーニング、推論、検索拡張生成（RAG）アプリケーションに対応したエンドツーエンドのソリューションを通じて、顧客がこれらを実現できるよう支援します。

Rafayとの連携によりAIインフラ管理プラットフォームを強化

現代のAIワークロードの複雑性に対応するため、MiTACはハードウェアと高度なソフトウェアスタックを統合することで、シームレスなGPU管理と高性能なストレージアプリケーションを実現しています。MiTACはまた、Rafayとの戦略的パートナーシップを通じて、大規模なコンテナ化環境を管理できる統合コントロールプレーンを実現しています。この協業により、企業はKubernetesのオーケストレーションおよびSlurmコントローラーを介したHPCおよびAIワークロードの自動割り当てを効率化します。複雑なオーケストレーションを簡素化することで、MiTACとRafayは、エンタープライズレベルの運用ガバナンスを維持しながら、組織がAIワークロードを効率的にスケールできるよう支援します。

「MiTACとの協業により、大規模なコンテナクラスターを管理するための統合プラットフォームを提供し、現代のAIの複雑性を簡素化しています。RafayのソフトウェアスタックをMGXアーキテクチャに基づくMiTACのシステムと統合することで、企業がKubernetesのオーケストレーションおよびSlurmを介したAIワークロードのディスパッチを自動化できるようにし、効率的なスケーリングと厳格な運用管理を実現します」と、Rafayの共同創業者兼最高経営責任者（CEO）であるHaseeb Budhani氏は述べました。

この先進的なPod管理ソリューションは、NVIDIA MGXリファレンスアーキテクチャに基づくMiTACの次世代Gシリーズ高スループット4U AIパワーハウスによって実現されています。この4U・2ソケットサーバーは、最新のデュアルAMD EPYTM「Venice」プロセッサーを搭載し、最大8基のデュアルスロットGPUに対応しています。導入の柔軟性を考慮して設計された本プラットフォームは、NVIDIA RTX PRO 4500 Blackwell Server Edition、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition、NVIDIA H200 GPUを搭載可能です。本プラットフォームは、E3.S PCIe Gen 5フォームファクターでMicron® 9550 NVMe™ SSDまたはSolidigm™ D7-PS1010ドライブを統合しており、8つの400GbE LANポート（NVIDIA ConnectX-8 SuperNICsにより実現）による高速ネットワークを提供します。大規模な生成AIのトレーニングおよび推論向けに設計された本システムは、AIファクトリーおよびエンタープライズAI導入に求められる非常に高いスループット、低レイテンシー、および高いスケーラビリティを実現します。

別の構成を求める組織向けに、MiTACはデュアルIntel® Xeon® 6700Pを搭載した8基のGPUを備えるMGXベースの4Uプラットフォームも提供しています。この構成では、E1.S PCIe Gen 5フォームファクターにおいてMicron® 9550 NVMe™ SSDまたはSolidigm™ D7-PS1010ドライブをMicron® DDR5 DRAMとともに統合しています。

DDNのインテリジェントAIデータプラットフォームにより、ターンキー型のAI推論およびRAGソリューションを実現

膨大なデータ要件を伴うマルチモーダルRAGパイプラインに対応するため、MiTACとDDNは提携し、世界最速のターンキー型AI推論およびRAGソリューションを共同で紹介します。本協業ではDDN Infiniaを採用し、超低レイテンシーのドキュメント検索によりAI推論の即時応答を可能にするとともに、データ移動を最小限に抑えることでGPUの利用効率を最大化し、高スループットのAIワークロードを支援します。RTX PRO GPUを搭載したNVIDIA MGXベースのMiTACサーバーを活用することで、本ソリューションはエンタープライズAIアプリケーション向けに最適化されており、ラック間およびクラスター環境においてシームレスなスケーラビリティを提供します。

本ソリューションのアーキテクチャは、NVIDIA MGXベースのMiTACの次世代4U AIプラットフォームを組み合わせ、さらに同じくNVIDIA MGXベースのR1917GC管理サーバーにより支えられることで、コア、エッジ、管理レイヤーにわたる統合されたAIインフラストラクチャーを構築しています。NVIDIA GraceまたはNVIDIA Vera CPUhttps://www.nvidia.com/en-us/data-center/vera-cpu/を搭載したR1917GCは、LPDDR5Xを活用することで、厳格な電力制約の下でも卓越した計算密度とメモリ帯域幅を実現します。本システムは、RDMA対応の接続性とともに、U.2 PCIe Gen 5フォームファクターにおけるMicron® 6550 ION NVMe™ SSD、Sandisk SN861またはSolidigm™ D7-PS1010ドライブを統合するとともに、RDMA対応の接続性も備えており、Kubernetesのコントロールノード、ストレージヘッド、またはエッジAIコンピューティングプラットフォームとして機能します。これにより、分散環境における効率性を最大化するとともに、総所有コストの削減を実現します。

AIスケールのデータレイクアーキテクチャの堅牢な基盤を構築するために、本ソリューションはGC68A-B8056ストレージサーバーを組み込んでいます。GC68A-B8056は、1U・シングルソケットの高密度プラットフォームであり、DDR5-4800メモリに対応する24のDIMMスロットと、高いストレージ密度を実現する12基のホットスワップ対応・ツールレスのNVMe U.2ドライブベイを備えています。本システムは、PCIe 5.0 x16 OCP v3.0 LANメザニンスロットおよびブートドライブ用のデュアルNVMe M.2スロットも備えており、大規模なAIデータセットや分析ワークロードに求められる高速なデータ取り込みと持続的なスループットを実現します。

「RafayおよびDDNとの戦略的パートナーシップを通じて、MiTACはトレーニング、推論、およびRAGアプリケーションのライフサイクル全体に対応する包括的なターンキーAIインフラストラクチャを提供しています。NVIDIA MGXアーキテクチャに基づく当社の柔軟なサーバー設計と、Rafayの高度なAIインフラストラクチャー・オーケストレーション、およびDDNのインテリジェントAIデータプラットフォームを統合することで、次世代データセンターに向けた世界トップクラスのエンドツーエンドソリューションを顧客に提供しています」と、MiTAC Computingの社長であるRick Hwang氏は述べました。

GTCに関する詳細情報およびソリューションカタログについては、以下をご覧ください。

・MiTAC Computing GTC 2026イベントサイト

・NVIDIAプラットフォーム・ブローシャー

MiTAC Computing Technology Corporationについて

MiTAC Holdingsの子会社であるMiTAC Computing Technology Corp.は、1990年代にさかのぼる業界での豊富な知見を背景に、包括的でエネルギー効率に優れたサーバーソリューションを提供しています。AI、HPC、クラウド、エッジコンピューティングを専門とするMiTAC Computingは、ベアボーン、システム、ラック、クラスターの各レベルにわたり、妥協のない品質を確保するための厳格な手法を用いて、性能と統合を完全に実現しています。このようにあらゆるレベルで品質にこだわる姿勢が、MiTAC Computingを業界で際立たせています。

グローバルに事業を展開し、研究開発および製造からグローバルサポートに至るエンドツーエンドの体制を備えるMiTAC Computingは、ハイパースケールデータセンター、HPC、AIアプリケーション向けに、俊敏かつカスタマイズ可能なプラットフォームを提供し、独自のビジネスニーズに対応する最適なパフォーマンスとスケーラビリティを実現します。最新のAIおよび液冷技術を活用するとともに、MiTACブランドをIntel DSGおよびTYANサーバー製品と統合することで、MiTAC Computingは革新的で効率的かつ信頼性の高いサーバー技術およびハードウェアとソフトウェアを統合したソリューションで際立ち、企業が将来の課題に対応できるよう支援します。

MiTAC Computing Technology Corporationのウェブサイト：https://www.mitaccomputing.com/

（日本語リリース：クライアント提供）

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