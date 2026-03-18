Cognizant、Cognizant AIファクトリーの立ち上げによりAIインフラストラクチャ機能を拡大

・Dell TechnologiesとNVIDIAが提供するマルチテナント型クラウドにより、ハイブリッド環境やマルチクラウド環境において、よりセキュアでスケーラブルなAIのデプロイメントが可能になります。

・NVIDIA Multi-Instance GPU上に構築されたCognizant独自のフラクショナルGPUテクノロジーは、企業がAIをより迅速に運用し、コストを削減し、AIワークロードのガバナンスを自信を持ってサポートできるよう後押しします。

ニュージャージー州ティーネック, 2026年3月18日 /PRNewswire/ -- Cognizant(NASDAQ：CTSH）は、Dell TechnologiesとNVIDIAのAIインフラおよびソフトウェア・プラットフォームを活用したマルチテナント型のエンタープライズグレードのサービスであるCognizant AIファクトリーの提供を開始すると発表しました。Cognizant AIファクトリーは、企業がよりセキュアかつ効率的に、そして責任を持って人工知能を拡張できるよう設計されており、アイデア出しから実験、デプロイメント、オーケストレーション、日々の運用に至るまで、AIのライフサイクルを単一の環境で一元管理することを目指しています。





このサービスは、Cognizantのエンタープライズ向けAIビルダーという戦略に沿って、企業が概念‑‑実証から大規模なAI運用に移行するための道筋を作り、市場投入までの時間を短縮し、より良い成果を生み出す能力を高めることを目的としています。Dell AI Factory with NVIDIAを搭載した本ソリューションは、高性能なエンタープライズ‑グレードのインフラとNVIDIAの高度なAIソフトウェアスタックを統合し、プライベート、パブリック、ハイブリッドのクラウド環境全体でAIライフサイクルの管理を一元化することを目的としています。1

特筆すべきイノベーションは、NVIDIA Multi-Instance GPU (MIG)と相互運用可能なCognizant独自のフラクショナルGPUテクノロジーです。これにより、セキュアで分離されたGPU「スライス」が可能になり、複数のビジネスユニット、あるいは複数のクライアントが、統一された環境でAIワークロードを同時に実行できるようになります。このアプローチは、データの完全性を維持し、利用率を最大化し、企業全体で高度なAI機能を採用する障壁を大幅に下げるよう設計されています。Dell Technologiesは、セキュアでスケーラブルかつ高性能なAIインフラストラクチャの提供における実証済みの専門知識により、Cognizant AIファクトリーが企業のAIワークロードの厳しい要求を満たし、企業が自信を持ってイノベーションを起こせるように支援することを目指しています。

「あらゆる企業がAIの実用化を急いでいますが、規模、コスト、ガバナンスの面で障壁にぶつかることがあまりにも多いのが現状です」と、Cognizantのクラウド＆インフラストラクチャー・サービス部門グローバル・ヘッドであるSriram Kumaresanは述べています。「Cognizant AIファクトリーは方程式に変革を起こします。クラス最高のインフラストラクチャにインテリジェントなオーケストレーションとエンタープライズ・グレードのガードレールと組み合わせることで、AIをビジネス価値を向上させるための耐久性のあるエンジンに変えられるようお客様をサポートしています。このイニシアチブはまた、Cognizantがフロンティア組織へと進化していることを反映しています。当社は自社の業務においてAIを体系的に活用し、プラットフォーム、ガバナンスモデル、提供手法を継続的に改善したうえで、それらを顧客向けに拡大しています。」

Cognizant AIファクトリーは、顧客がISO/IEC 42001:2023のような新たな規格を満たすための支援をしながら、AIを実行する場所、拡張方法、管理方法を完全に制御できるようにすることを目的としています。プロビジョニング、ガバナンス、コスト管理は、複雑なエンタープライズAIワークロードのために特別に設計された合理的な体験に組み込まれています。Cognizant AIファクトリーの社内ベンチマークと管理テストは、総所有コストを50～60％削減し、AI処理を最大30％高速化し、価値実現までの時間を数カ月から数週間に短縮するプラットフォームの可能性を実証しています。

Cognizantは、 NVIDIAとDellのAIファクトリー上で稼働する、AIライフサイクル全般のフルスタック・マネージド・サービスを提供しています。

「Cognizant AIファクトリーは、企業がAIの可能性を真の価値と進歩に変える手助けをします」と、Dell Technologiesの最高パートナー責任者（CPO）であるDenise Millard氏は述べています。「Dellの高性能PowerEdgeサーバー、PowerSwitchネットワーキング、PowerScale、サービスを含むフルスタック・ソリューションであるDell AI Factory with NVIDIAによって、当社は企業にパイロット運用から本格的なデプロイメントまでの明確で迅速な道筋を提供しています。」

Cognizant AIファクトリーの機能には次のようなものがあります

・実験や迅速な社内パイロット運用のための、すぐに使用可能なサンドボックス環境

・Time-to-Valueの短縮のためにあらかじめ組み込まれた設計図とMLOpsパイプライン

・モニタリング、ガバナンス、ライフサイクル管理をサポートするAIレジリエンスレイヤー

・予測可能な支出と最適な利用を可能にする消費ベースの価格設定モデル

「業界を問わず、企業はAIを概念実証からセキュアで統制のとれたコスト効率の高い運用エンジンへと迅速に移行させるソリューションを必要としています」と、NVIDIAのエンタープライズ・ソフトウェア担当バイスプレジデントである John Fanelliは述べています。「NVIDIA、CognizantおよびDell Technologiesは、企業が安心してAIのデプロイメントを拡大するために必要となる性能と柔軟性を兼ね備えたAIインフラストラクチャとソフトウェア基盤を提供します。」

Cognizant AIファクトリーは、Cognizantの広範なAIビルダー戦略の重要な要素であり、インテリジェント・エージェントのデプロイ、高度なモデルの統合、レガシー・プラットフォームのモダナイゼーションのための基盤を顧客に提供します。

Cognizantについて

Cognizant（NASDAQ：CTSH）はAIビルダーおよびテクノロジーサービス・プロバイダーであり、顧客のためにフルスタックのAIソリューションを構築することで、AI投資と企業価値の架け橋となっています。業界、プロセス、エンジニアリングに関する深い専門知識により、私たちは組織独自のコンテキストをテクノロジー・システムに組み込み、人間の潜在能力を増幅させ、目に見える利益を実現し、変化の激しい世界でグローバル企業をリードし続けます。詳細については、 www.cognizant.com または@cognizantをご覧ください。

詳細については、以下にご連絡ください。

1 これには、Dell PowerEdgeサーバー、PowerSwitchネットワーキング、PowerScaleストレージ、およびDellサービスに加え、NVIDIA AI Enterprise、NVIDIA NIMマイクロサービス、LLMライフサイクル管理のためのNVIDIA NeMo、高速データパイプラインのためのRAPIDS、およびCUDA‑X ライブラリ、さらにNVIDIA Multi‑Instance GPU (MIG) 上に構築されたCognizant独自のFractional GPUテクノロジーが含まれます。

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/1794711/Cognizant_Logo_V1.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

PR Newswire Asia Ltd.





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