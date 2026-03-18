3月18日～3月29日まで、渋谷サクラステージ4F「re-search」にて開催中！

株式会社ケテル（東京都渋谷区、共同代表：岩渕、丸本）は株式会社プラスアート（東京都渋谷区、代表取締役：新田 卓）と協業し、『交響詩篇エウレカセブン』TV放送開始20周年を記念したポップアップストア「Tribute to Eureka Seven POP UP STORE」において、SIDE-Aのアートディレクション、キャスティングおよびアート制作を含む美術面の企画協力を担当いたしました。

Tribute to Eureka Seven POP UP STORE 概要

https://eurekaseven.jp

2025年4月に放送開始20周年を迎えたTVアニメ『交響詩篇エウレカセブン』は、クラブミュージックやサブカルチャーの要素を取り入れながら、少年少女の成長や異なる存在との共生を描いた物語として、現在も多くの人々を魅了し続けています。「Tribute to Eureka Seven POP UP STORE」では、作品に息づく音楽やカルチャーの影響を背景に、レコードのA面/B面をモチーフとした「SIDE-A」「SIDE-B」の二部構成で展開します。会場では、8名のアーティストによる描き下ろし新作アート（LPサイズ）の展示販売に加え、作品をもとにしたオリジナルグッズの販売も実施します。

SIDE-A

クリエイティブカンパニーKETELと、日本のHIP HOPカルチャーを牽引する「Manhattan Records」がタッグを組み、ヒップホップ／ストリートカルチャーをテーマに4名のアーティストによる作品を制作。

SIDE-B

グラフィックデザイナーGUCCIMAZE®と韓国ブランド「the internatiiiional」のディレクターSol Limによるデザインコレクティブ「TWON」と、世界的クリエイティブプラットフォーム「by GASBOOK」がディレクションを担当し、音楽シーンでも活躍するアーティストとともに12インチサイズのアートピースを制作しました。

HIROSHI WATANABE a.k.a Kaitoによる20周年記念の新規楽曲

さらに、本企画にあわせて、劇中挿入曲「GET IT BY YOUR HANDS」や『EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』の楽曲も手がけたHIROSHI WATANABE a.k.a Kaitoによる20周年記念の新規楽曲が制作され、音楽プロダクトとして発売予定です。

【SIDE-A】KETEL Art Label × Manhattan Records

KETEL Art LabelとManhattan Recordsのコラボレーションにより、ヒップホップ／ストリートカルチャーを軸としたアートプロジェクトを展開。レコードカルチャーを想起させるLPサイズの新作アート作品を制作し、作品展示・販売およびオリジナルグッズの展開を行います。

参加アーティスト

中津川翔太

価格：330,000円(税込)作品サイズ：H455mm × W455mm素材・技法：Acrylic and foil on wooden panel額：無サイン：有（表面：落款印、裏面：直筆）※作品代と別で外箱代5,500円(税込)、送料2,200円(税込)が掛かります。

イノウエ

価格：110,000円(税込)作品サイズ：H455mm × W455mm素材・技法：Acrylic on Canvas額：無サイン：有（裏面）※作品代と別で外箱代5,500円(税込)、送料2,200円(税込)が掛かります。

廣瀬祥子

価格：168,300円(税込)作品サイズ：H455mm × W455mm素材・技法：Mirror-finished acrylic panel, UV printing, UV resin額：無サイン：有（裏面）※作品代と別で外箱代5,500円(税込)、送料2,200円(税込)が掛かります。

シゲマツ

価格：176,000円(税込)作品サイズ：H455mm × W455mm素材・技法：Acrylic on Canvas額：無サイン：有（裏面）※作品代と別で外箱代5,500円(税込)、送料2,200円(税込)が掛かります。

【SIDE-B】TWON× by GASBOOK

SIDE-Bでは、グラフィックデザイナーGUCCIMAZE®と韓国ブランドthe internatiiiionalのディレクターSol Limによるデザインコレクティブ「TWON」と、クリエイティブプラットフォーム「by GASBOOK」がディレクションを担当。クラブミュージックや音楽シーンと接続したアート表現をテーマに、12インチサイズのアートピースを制作します。

GUCCIMAZE®

Sol Lim（임솔）

清已 QINGYI

naka renya

楽曲制作:HIROSHI WATANABE a.k.a Kaito

日本を代表するテクノ／エレクトロニックミュージックプロデューサー、コンポーザー。Kaito名義では、叙情的でメランコリックなシンセサウンドと美しいメロディラインを特徴とする独自のスタイルで国際的に高い評価を得ている。2001年よりドイツの名門レーベルKOMPAKTから作品を発表し、これまでに多数のEPおよびアルバムをリリース。アニメ『交響詩篇エウレカセブン』では挿入曲「GET IT BY YOUR HANDS」を手がけたほか、『EUREKA／交響詩篇エウレカセブン ハイエボリューション』の楽曲制作にも参加。ダンスミュージックからアンビエントまで幅広いアプローチを横断しながら、国内外の音楽シーンで活動を続けている。

レーベル紹介｜秋葉原重工（Akihabara Heavy Industry Inc.）

アニメやゲームといったポップカルチャーと、テクノミュージックおよびクラブカルチャーが交差する文脈を重視し、2011年から東京・秋葉原のクラブ「MOGRA」でのパーティー開催を軸として活動を展開している。フロア志向のテクノを基調に、DJ、楽曲制作、イベント運営を通じて、カルチャーとダンスミュージックの接点を継続的に探っている。

◤◢開催概要◤◢

本企画は、銀座 蔦屋書店と渋谷サクラステージ4F「re-search」の2会場にて連続開催します。会場展示のアート作品は、2026年3月2日（月）10:30よりエントリー制による抽選販売を予定しており、詳細は銀座 蔦屋書店特集ページにて随時案内されます。随時発信予定です。https://store.tsite.jp/ginza/event/art/52727-1557250209.html■ 銀座 蔦屋書店（ART SQUARE）2026年3月2日（月）～3月15日（日）10:30～21:00（最終日は18:00まで）■ 渋谷サクラステージ（SHIBUYA SIDE 4F「re-search」）2026年3月18日（水）～3月29日（日）8:00～23:00（最終日は20:00まで）https://www.shibuya-sakura-stage.com/shopnews/detail/?cd=000494&scd=000098主催：CCCアートラボ、銀座 蔦屋書店協力：『交響詩篇エウレカセブン』製作委員会、KETEL、Manhattan Records、プラスアート、GAS AS I/F入場：無料©2005 BONES/Project EUREKA

株式会社ケテルについて

株式会社ケテルは、広告代理店機能と芸能事務所機能を併せ持つクリエイティブカンパニーです。マーケティングとマネジメントの両面からクリエイターやコンテンツを支援し、企業・市場・カルチャーを横断したプロデュースを行っています。そのケテルの強みを活かし、作品と市場、作家とカルチャーをつなぐ新しいアートレーベルのあり方を提示するアートマネジメントレーベルが 「KETEL Art Label」 です。KETEL Art Labelでは、アーティストの創作活動を起点に、マネジメント、プロダクション、ビジネス開発、流通までを一気通貫で支援し、SNS時代における芸術家・表現者の活動環境の再設計を行っております。https://www.wantedly.com/companies/company_5070479