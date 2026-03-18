広島県福山市の様々な地図情報をオンラインで閲覧できる「市民向けふくやまっぷ」を公開しました。本サービスの導入により、場所や時間を問わず、パソコンやスマートフォン等から気軽に福山市が提供する地図情報にアクセス可能となりました。本サービスは、都市計画や道路台帳など事業者向けの地図情報を提供してきた「ふくやまっぷ」を拡充し、子育てや防災といった市民向けの情報を新たに追加しました。今後、市民ニーズ等を踏まえ、掲載情報を拡充することで、より便利なサービスを提供していきます。

ふくやまっぷの特長

- 便利な機能Google地図コンテンツと連携しており、ストリートビュー、ルート検索など各種機能が利用できます。- 分かりやすいインターフェース 「事業者向け」情報と暮らしに役立つ「市民向け」情報をタブで分離し、迷わず目的の情報にたどり着くことが可能です。

地図のイメージ

閲覧できる地図情報

子育て

保育所、幼稚園 など

防災

緊急避難場所、災害時協力井戸

教育

小・中学校、通学区域 など

公共施設・生活

市営自動車駐車場、市営自転車駐車場

トイレマップ

公衆トイレ、オストメイト対応 など

カップル・新婚応援パスポート協賛店

協賛店（ジャンルごと）

使い方

アクセス方法

次のURLからご利用いただけます。

福山市について

https://www.sonicweb-asp.jp/fukuyama/

福山市（市長：枝広 直幹）は、瀬戸内海沿岸のほぼ中央、広島県の東南部に位置し、高速道路網のアクセスが良く新幹線「のぞみ」も停まる、人口約45万人の拠点都市です。福山市には四季折々の美しさを見せる自然、温暖な気候、海・山・川から得られる恵みがあります。100万本のばらが咲き誇る「ばらのまち」としても知られ、2025年には世界バラ会議福山大会が開催されました。また、潮待ちの港として栄え日本遺産に認定された景勝地「鞆の浦」や、JR福山駅の新幹線ホームから見え、2022年に築城400年を迎えた「福山城」、2つの国宝をもつ寺院「明王院」などの名所があります。産業としては、鉄鋼業や繊維産業など多様な製造業が集積し、ものづくりのまちとして発展してきました。デニム生地は、世界のハイブランドにも活用されるなど高い品質が評価されています。

https://www.city.fukuyama.hiroshima.jp/