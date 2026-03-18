岐阜県関市の靴下工場である、1937年創業の株式会社東洋繊維は2026年3月20日～4月1日まで、渋谷スクランブルスクエア9FHUIS渋谷ショールームに併設された「さんちギャラリー」 にて期間限定のPOP UPを開催します。本イベントでは、1300年の歴史を持つ伝統素材 美濃和紙 を使用した靴下ブランドAMIGAMI（アミガミ） をはじめ、天然素材を活かしたソックスコレクションを紹介します。

東洋繊維のソックスラインナップを紹介今回のPOP UPでは・AMIGAMI・StockSock・尾州メリノ・rootwatsocksなど、東洋繊維が展開する天然素材のソックスラインナップを紹介します。期間中は東洋繊維のスタッフも店頭に立ち、靴下づくりの背景や素材の特徴について直接紹介します。

1300年の美濃和紙から生まれたソックス岐阜県には1300年以上の歴史を持つ伝統工芸美濃和紙があります。東洋繊維では、この和紙を細く撚り糸として使用し靴下の素材として活用しています。和紙の糸は・軽く蒸れにくい・さらっとした履き心地・天然素材ならではの風合いといった特徴があり、春夏でも快適に履ける素材として注目されています。この素材から生まれたソックスブランドがAMIGAMIです。

HUISが運営する「さんちギャラリー」今回のPOP UPは、渋谷スクランブルスクエア9Fのライフスタイルショップ 「garage」 内にあるHUIS（ハウス） の店舗の隣に設けられた「さんちギャラリー」で開催されます。「さんちギャラリー」は、遠州織物の産地から生まれた産地発ブランド HUIS が運営するスペースです。遠州産地だけでなく、日本各地のものづくり産地のブランドが期間ごとに出店し、各地の産地の魅力を紹介しています。日本の繊維産地や工場のものづくりを身近に感じながら、全国のこだわりの製品と出会うことができる場として展開されています。

POP UP概要東洋繊維 POP UP STORE期間2026年3月20日～4月1日場所渋谷スクランブルスクエア9FHUIS渋谷ショールームさんちギャラリー

株式会社東洋繊維1937年創業。岐阜県関市にある靴下工場。天然繊維から糸を設計し、昔ながらの編み機を使いながら履き心地を追求した靴下を作り続けています。