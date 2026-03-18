Mintel Most Innovative 2026 受賞商品を発表－日本市場でも注目される″次のフェーズを切り拓く製品群″とは？





消費者ニーズを満たす、各カテゴリーの未来を切り拓く製品群をグローバル視点で選出：日本の消費財・小売・マーケティング関係者に示唆を与える受賞事例

東京、2026年3月18日 /PRNewswire/ -- 世界14ヵ国にオフィスを構えるグローバル市場調査会社ミンテル（Mintel）は、このたびMintel Most Innovative 2026（ミンテルが選ぶ最も革新的な新商品）アワードの受賞商品を発表しました。本アワードは、美容・化粧品、家庭用品、食品・飲料分野において、単なる新しさにとどまらず、消費者インサイトに基づき、市場を前進させる「意味のあるイノベーション」を実現した消費財製品を表彰するグローバルプログラムです。

2026年の受賞商品は、成熟化が進み、投資判断の精度がより厳しく求められる現在の市場環境において、明確な戦略と実行力によって差別化を実現した製品群として、日本市場においても多くの示唆を与える内容となっています。



Mintel Most Innovative 2026 受賞者決定



「量」から「精度」へ ― 日本市場とも重なるイノベーション環境

ROIへの要求が一段と高まり、イノベーションのスピードが加速する一方で、失敗への許容度は年々低下しています。こうした環境下で、イノベーションは「数多く生み出すこと」よりも、「どこに投資し、何を選ぶか」という判断の質が問われるフェーズへと移行しています。

Mintel Most Innovative 2026（以下、MMI 2026）では、このような背景を踏まえ、深い消費者理解、明確な戦略的方向性、そして実際の市場インパクトを評価軸として受賞商品を選出しました。この考え方は、成熟度が高く、差別化の難易度が高い日本市場とも強く重なっています。

MMI 2026 受賞商品が示す、3つのイノベーション潮流

今年の受賞商品は、分野を超えて共通するいくつかの重要な潮流を示しています。

・消費者課題を的確に捉えた機能設計

科学的根拠や技術を活用しながらも、生活者にとって「分かりやすく、使いやすい」形に落とし込まれている点が高く評価されました。

・パーソナライゼーションと実用性の融合

個々のニーズに対応しながらも、日常生活に無理なく組み込める設計が、価値創出の鍵となっています。

・使用シーンの再定義による新たな体験価値

従来の利用文脈を見直し、より柔軟で現代的な消費行動に適応した商品設計が見られました。

日本市場でも注目される受賞商品

MMI 2026では、日本企業による革新的な取り組みも高く評価されています。

美容・化粧品部門

コーセー：「コスメデコルテ AQ 毛穴美容液オイル」



美容・化粧品部門 受賞商品：コスメデコルテ AQ 毛穴美容液オイル



消費者の肌悩みに対する深い理解をもとに、処方設計に量子コンピューターを用いた、世界初※のアプローチが評価されました。高機能と心地よい使用体験を両立させた設計は、日本市場におけるプレミアムビューティの進化を象徴する事例といえます。

審査員コメント：

「量子コンピュータを『角栓溶解の最適解』の探索に応用した点は、化粧品開発プロセスのパラダイムシフトであり、真に革新的。1,000億通りの計算というストーリーは強力な説得力を持つ。」

三原 誠史氏

株式会社ソフィアリンクス 代表取締役

国際化粧品展 セミナーコーディネーター

Cosmetic Science 発行人

食品・飲料部門

ゼロワンブースター：「ミストで飲むサプリメント IN MIST」



食品・飲料部門 受賞商品：ミストで飲むサプリメント IN MIST



既存の飲用習慣にとらわれない発想で、摂取シーンを拡張した点が評価されました。利便性と現代的なライフスタイルへの適応という観点から、今後の食品・飲料カテゴリーにおける新たな可能性を示しています。

審査員コメント：

「忙しい生活者にとって、ワンアクションで安定的にビタミン補給ができる点は非常に高い関連性があります。水を必要とせず、瞬時にミストで頻繁に補給できることが評価できます。 "ミスト摂取"という新しい摂取方法に加え、容器構造面でも、空気接触を避け、摂取できる栄養素の安定化を図るなど、明確なイノベーションが見られます。」

ミーガン・スタントン

ミンテル フード＆ドリンク インサイト ディレクター

アジア太平洋地域担当

日本の消費財・ブランドにとっての示唆

今回の受賞商品に共通しているのは、「目新しさ」ではなく、消費者ニーズに対する明確な答えを持っていることです。

日本市場においても、製品開発やブランド戦略においては、以下のような判断軸が、これまで以上に重要になっています。

・どの課題に向き合うのか

・なぜその解決策が今、必要なのか

・市場や生活者にどのような変化をもたらすのか

MMI 2026の受賞事例は、こうした問いに向き合ううえでの有力なヒントを提供します。

主催者コメント：業界を前進させるイノベーションとは？

真に新しい製品開発がますます希少になるなか、ミンテル世界新商品データベース（Mintel GNPD）の分析によると、2025年における世界の消費財の新商品のうち「真に新しい」と分類されたものは34％にとどまりました（2015年は47％、1995年は75％）*。こうした状況下で、今年の受賞商品は、的確な意思決定と高い実行力によって、カテゴリーを前進させる可能性を示しています。

イノベーションに関する意思決定は、社会の不確実性が高まる一方で、成果に対する期待も大きくなっています。そのため、次の一手に自信をもって投資できるかどうかが、ブランドにとってこれまで以上に重要な課題となっています。



ミンテル グローバルCEO：マシュー・ネルソン（Matthew Nelson）



ミンテル グローバルCEOの マシュー・ネルソン（Matthew Nelson） は次のように述べています。

「消費財業界のイノベーションは、新たな局面に入っています。いま求められているのは、量ではなく、スピードと明確さ、そして意思決定への確信です。今年の受賞商品は、絶えず変化する消費者ニーズに寄り添い、実質的な成長につながるイノベーション判断を体現しています。」

「優れたイノベーションは、業界全体を前進させます。Mintel Most Innovativeのようなアワードが重要なのは、基準を引き上げ、ブランドに対してより大きな視点と持続的な成長、そして"次に消費者が求めるもの"への注目を促すからです。未来を形づくるのは、最も多くの製品を発売するブランドではなく、最も明確なイノベーションへの判断を下せるブランドでしょう。」

Mintel Most Innovative 審査員について

Mintel Most Innovativeはミンテル社内のアナリストの他に、外部審査員の方にもご協力いただいています。

外部審査員は、INSEADや南洋理工大学ビジネススクールの教授陣、The Grocer や Cosmetics Design など主要業界メディアの記者、さらにBeiersdorf、Coca-Cola Company、Coty、The Estée Lauder Companies、Mondelez International、Nestlé、PepsiCo、Procter & Gamble、Reckittといったグローバルブランドのマーケティングおよびイノベーション責任者などから成る国際的な審査員団です。

ミンテル グローバルマーケティング シニアヴァイスプレジデントの グラント・ウエストブルック（Grant Westbrook） は次のようにコメントしています。

「Mintel Most Innovativeが高い評価を受けている理由の一つは、審査員の質の高さにあります。イノベーションの未来を真剣に考えるマーケティングおよびイノベーションのリーダーの方々とご一緒できることは、私たちにとって大きな喜びです。彼らの視点によって、"新しさ"だけでなく、インサイトに基づき、商業的にも意義があり、長期的なインパクトを持つ商品を正当に評価することが可能になります。」

審査員一覧はこちら：https://www.mintel.com/most-innovative-awards-judges/

受賞商品一覧・詳細

MMI 2026の受賞商品一覧および詳細は、以下からご覧いただけます。

受賞商品一覧はこちら：https://japan.mintel.com/mmi-2026-winner

*出典：Mintel Global New Products Database（ミンテル世界新商品データベース、Mintel GNPD）、1996年6月～2025年6月

（日本語リリース：クライアント提供）

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