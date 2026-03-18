株式会社オレンジページ（東京都港区）が月2回（2、17日）発行する生活情報誌『オレンジページ』。昨年6月に創刊40周年を迎え、様々な特別記念企画を実施してきました。今回、コラボ企画として北海道札幌の複合施設・ジャスマックプラザ内「すすきの天然温泉 湯香郷（とうかきょう）」での「オレンジページ フェア」の開催が決定！ 開催期間は2026年3月1日（日）～4月30日（木）です。

湯香郷「オレンジページ フェア」の注目ポイント！

●『オレンジページ』歴代人気メニュー（5種）がお食事処で食べられる！●甘いはちみつの香りが楽しめる「オレンジページの湯」が登場！ ●オレンジページの雑誌＆ムックが休憩ラウンジでゆっくり読める！「オレンジページ フェア」概要https://www.jasmacplaza.jp/recommend/orangepage_fair/

札幌の人気温浴施設との意外なコラボ、そのきっかけは……

「企業のみなさんーー！ 一緒に何かしませんか？」2025年8月、雑誌『オレンジページ』編集部のXアカウントでラフな呼びかけが投稿され、話題となりました。「40年の節目に何かおもしろいことをしたい！」という編集部の思いに、なんと北海道から応えてくれたのが「ジャスマックプラザ」。担当者からの「オレンジページのレシピを食べて育ちました」とのうれしい声も決め手となり、意外なコラボが決定！ 本企画を通して、『オレンジページ』の北海道でのさらなる認知拡大を狙います。 ・きっかけとなった『オレンジページ』編集部 X投稿https://x.com/ORANGEPAGE_mag/status/1960937944933654662

ジャスマックプラザ 担当者よりコメント

編集部Xの投稿から、いつも『オレンジページ』が家にあったのを思い出し、懐かしくやさしい気持ちになってしまいました。〈すすきの〉のオアシスであるジャスマックプラザ・湯香郷とも共通点が多く、最高に癒やされるコラボになったと思います。ぜひ、天然温泉につかりに、また、オレンジページの人気メニューを食べにきてください。

『オレンジページ』編集部 担当者よりコメント

からだも心もやすまる温浴施設でのひとときは、オレンジページのメディアミッションである「おいしく、楽しく、すこやかな暮らしを作りつづける」にも通じます。大きなお風呂にゆっくりつかり、おいしいものを食べ、まったりと雑誌を読んで……湯香郷で、最高のひとときをお過ごしください！■『オレンジページ』創刊40周年特設サイトhttps://www.orangepage.net/life-style/op40th/

オレンジページ×湯香郷 コラボ「オレンジページ フェア」概要

開催期間：2026年3月1日（日）～4月30日（木）※イベント風呂「オレンジページの湯」は、期間中の月曜・木曜に実施開催場所：ジャスマックプラザ「すすきの天然温泉 湯香郷」 〒064-8533 札幌市中央区南7条西3丁目

■「オレンジページ フェア」提供メニュー詳細とレシピ（『オレンジページnet』内紹介ページ）

提供場所：「すすきの天然温泉 湯香郷」 大広間 翔宴（ジャスマックプラザ4階）

①編集長もハマった「ざくざく梅トマトだれ」の冷ややっこhttps://www.orangepage.net/food/series-food/40th_editor/117670②ねぎの香りでやみつきに「豚こまのねぎから揚げ」https://www.orangepage.net/recipes/305008③シンプルなしょうゆ味とカリほく食感でSNSでヒット！「れんこんタツタ」https://www.orangepage.net/news-daily/18287④揚げないからヘルシー。手軽さ＆風味のよさで人気「青のり風味の焼きちくわ」https://www.orangepage.net/recipes/305009⑤雑誌の読者投票上位。あと1品にぴったりの「春キャベツののり酢あえ」https://www.orangepage.net/recipes/305010

「すすきの天然温泉 湯香郷」オレンジページ フェア（ジャスマックプラザHP）

https://www.jasmacplaza.jp/recommend/orangepage_fair/

＜このリリースに関するお問い合わせ先＞〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル16F株式会社オレンジページ総務企画部 広報担当・遠藤 press@orangepage.co.jp

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