株式会社WOWOWコミュニケーションズ(本社：神奈川県横浜市、代表取締役 社長執行役員：郡司 誠致)は、株式会社プレイドのCX(顧客体験)プラットフォーム「KARTE」の活用企業を表彰する「KARTE STAR 2026」において、「KARTE BRONZE STAR」を受賞しました。3月12日に開催されたKARTE活用企業限定の招待制パーティー「KARTE Friends THANKS DAY 2026」(主催：プレイド)にて、KARTE STAR 2026の授賞式が行われました。





KARTE STAR 2026 授賞式





KARTE STARは、KARTEシリーズのプロダクトを活用する企業(KARTE Friends)のチャレンジを表彰する年に一度のアワードです。KARTEで解析するカスタマーデータをはじめとしたあらゆるデータを価値創出へとつなげ、顧客体験向上(CX)、デジタルによる事業変革(DX)、従業員およびチーム変革(EX)の取り組みを表彰します。





KARTE STARでは、各社のエントリー内容を「顧客体験の向上」、「デジタルによる事業変革」、「従業員およびチーム変革」の3つの観点から評価し、GOLD STAR、SILVER STAR、BRONZE STARを選定しています。





この度、WOWOW及びWOWOWコミュニケーションズは、「KARTE BRONZE STAR」を受賞しました。

WOWOWは、デジタルマーケティングの改善とロイヤルティ向上のため、2024年に顧客コミュニケーション基盤を「KARTE」シリーズに刷新・統合。データを集約し、顧客理解を深めてよりよい体験を提供することで、サブスクリプション継続率の向上や利用促進などにつなげています。

WOWOWコミュニケーションズは、ツール導入から施策運用まで、伴走型のマーケティング支援をおこなっております。





WOWOWはユーザー離脱という課題にどう挑んだのか？

高度なコミュニケーションを実現する基盤作りの裏側：

https://cxclip.karte.io/friends/story/wowow/









＜WOWOWコミュニケーションズについて＞

株式会社WOWOWコミュニケーションズは、顧客視点を重要視し、徹底した顧客理解を基に顧客体験価値向上に向けたサービスを提供しています。デジタルデータやカスタマーセンターを含む様々な顧客接点で得られるお客さまからの声を収集し、各サポートチャネルでの情報の見つけやすさ、選択チャネルの柔軟性、チャネル毎の解決率を重視したサービスの改善を実施しております。









◇会社概要

株式会社WOWOWコミュニケーションズ

代表者 ： 代表取締役 社長執行役員 郡司 誠致

所在地 ： 〒220-8080

神奈川県横浜市西区みなとみらい4-4-5 横浜アイマークプレイス3F

設立 ： 1998年2月

事業内容： テレマーケティングサービス/デジタルマーケティングサービス/

リアルサービス

URL ： https://www.wowcom.co.jp/

ブログ ： https://www.wowcom.co.jp/blog/