月約2,000個売れる人気スイーツ「ひやとろケーキ」長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」(ルアフアコーヒー) 寿司店を改装した店舗で愛知県西尾市に3店舗目をオープン
長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」(読み：ルアフアコーヒー、本店：長野県上田市)は、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗を2026年3月7日にオープンしました。
外観
■LuaRuaCoffeeについて
LuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」をコンセプトに、ブラジル人の父を持つ28歳のオーナーが自身のルーツでもあるブラジルの空気感を大切にしながら、コーヒーやスイーツ、アサイーボウルを提供しています。
看板メニューは、ブラジルの伝統的なスイーツ「Bolo gelado」を日本でも馴染めるように改良したオリジナルスイーツ「ひやとろケーキ」。手のひらサイズのケーキで、スポンジを特製ソースであえて濡らすことで、しっとりとろける食感に仕上げています。冷凍保存も可能で、店内利用だけでなくテイクアウトでも楽しめるスイーツとして人気を集め、多い月には約2,000個販売される看板商品となっています。
アサイージュース、アサイーボウル
ひやとろケーキ、チョコ
ひやとろケーキ6種類オリジナル箱
2022年1月に長野県上田市でリニューアルスタートしたLuaRuaCoffeeは、2024年5月には軽井沢・旧軽井沢エリアにも出店。スタートから約4年で3店舗を展開しています。
今回の西尾店は、以前寿司店として営業していた店舗を改装し、ガレージをイメージした落ち着いた雰囲気のカフェとして生まれ変わりました。店内は16席のコンパクトな空間で、ゆっくり過ごせるカフェ利用と、気軽に楽しめるテイクアウトの両方に対応しています。
愛知県はカフェ文化が盛んな地域であり、海外出身の方々も多く暮らす多様性のある街です。LuaRuaCoffee西尾店では、地域の方々はもちろん、さまざまな背景を持つ人々が気軽に集える場所を目指しています。
今後もLuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」を大切にしながら、地域に愛されるカフェづくりを続けてまいります。
【店舗概要】
店舗名： LuaRuaCoffee 西尾店
所在地： 愛知県西尾市熊味町大道北67 ホーリータウン1階
URL ： https://maps.app.goo.gl/iQ8jnJJn6YtE2Q4B6?g_st=ic
席数 ： 16席
開店日： 2026年3月7日
内観1
内観2
■事業者概要
事業者名： LuaRuaCoffee
代表者 ： 宮下 功己
所在地 ： 〒386-0041 長野県上田市秋和141-5
設立 ： 2014年4月
事業内容： 喫茶店(菓子製造)
資本金 ： 1,000万円
URL ： https://luaruacoffee.studio.site/