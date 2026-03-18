長野県上田市発のカフェ「LuaRuaCoffee」(読み：ルアフアコーヒー、本店：長野県上田市)は、愛知県西尾市に3店舗目となる新店舗を2026年3月7日にオープンしました。





外観









■LuaRuaCoffeeについて

LuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」をコンセプトに、ブラジル人の父を持つ28歳のオーナーが自身のルーツでもあるブラジルの空気感を大切にしながら、コーヒーやスイーツ、アサイーボウルを提供しています。

看板メニューは、ブラジルの伝統的なスイーツ「Bolo gelado」を日本でも馴染めるように改良したオリジナルスイーツ「ひやとろケーキ」。手のひらサイズのケーキで、スポンジを特製ソースであえて濡らすことで、しっとりとろける食感に仕上げています。冷凍保存も可能で、店内利用だけでなくテイクアウトでも楽しめるスイーツとして人気を集め、多い月には約2,000個販売される看板商品となっています。





アサイージュース、アサイーボウル

ひやとろケーキ、チョコ

ひやとろケーキ6種類オリジナル箱





2022年1月に長野県上田市でリニューアルスタートしたLuaRuaCoffeeは、2024年5月には軽井沢・旧軽井沢エリアにも出店。スタートから約4年で3店舗を展開しています。

今回の西尾店は、以前寿司店として営業していた店舗を改装し、ガレージをイメージした落ち着いた雰囲気のカフェとして生まれ変わりました。店内は16席のコンパクトな空間で、ゆっくり過ごせるカフェ利用と、気軽に楽しめるテイクアウトの両方に対応しています。

愛知県はカフェ文化が盛んな地域であり、海外出身の方々も多く暮らす多様性のある街です。LuaRuaCoffee西尾店では、地域の方々はもちろん、さまざまな背景を持つ人々が気軽に集える場所を目指しています。





今後もLuaRuaCoffeeは、「ここでしか味わえない体験」を大切にしながら、地域に愛されるカフェづくりを続けてまいります。









【店舗概要】

店舗名： LuaRuaCoffee 西尾店

所在地： 愛知県西尾市熊味町大道北67 ホーリータウン1階

URL ： https://maps.app.goo.gl/iQ8jnJJn6YtE2Q4B6?g_st=ic

席数 ： 16席

開店日： 2026年3月7日





内観1

内観2









■事業者概要

事業者名： LuaRuaCoffee

代表者 ： 宮下 功己

所在地 ： 〒386-0041 長野県上田市秋和141-5

設立 ： 2014年4月

事業内容： 喫茶店(菓子製造)

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://luaruacoffee.studio.site/