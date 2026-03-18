KELLY Web TOP画面





株式会社ゲイン(本社：名古屋市中区、取締役社長・犬塚 大志)と株式会社アイデアクラウド(本社：名古屋市中区、代表取締役CEO・新部 昌也)が共同事業で行う東海エリアの女性を中心に支持されているWebメディア「日刊KELLY」は、2026年3月18日(水)にリニューアルし、新サイト名「KELLY Web」としてスタート。









今回のリニューアルでは、東海エリアのユーザーから特に人気の高い「グルメ」と「おでかけ」の2テーマに特化。より見やすく、探しやすいサイト構成に刷新し、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重の東海3県の最新情報をこれまで以上に分かりやすく発信していきます。

東海エリアで40年近く情報発信を続けてきた雑誌「KELLY」の編集力を生かし、地元の魅力や今行きたいスポットを編集部が厳選。20～40代女性を中心に、「今週末どこに行く？」「何を食べる？」という日常の楽しみ方を提案する地域密着型Webメディアとして進化します。

また、住まい・美容・カルチャーなどのライフスタイル情報は「KELLY Web」と連携し、姉妹サイト「KELLY LiFE」として同時にスタート。

よりユーザーに使いやすくなった、新しい『KELLY Web』・『KELLY LiFE』にご期待ください。









■ リニューアルの4つのポイント

(1) 東海エリアの旬な情報を毎週ユーザーにお届け！





編集部がおすすめするグルメやスポット満載でお届け！





東海の“今”の楽しみ方が分かる特集企画“今週のキーワード”を新たに展開！

編集部が自信をもっておすすめするグルメ＆おでかけネタが満載！









(2) ワンタップで探せる新ナビゲーション





見たい情報を絞り込みして情報を手に入れることができます





サイト上部に「グルメ」「おでかけ」タブを設置。

ユーザーはワンタップで表示ジャンルを切り替えることができ、「どこ行く？」「何食べる？」と迷った時でも、目的に合わせて情報を探しやすくなりました。









(3) ライフスタイル情報は「KELLY LiFE」にて





姉妹サイト「KELLY LiFE」





住まい・美容・カルチャー・ファッションなどのライフスタイル情報は、姉妹サイト「KELLY LiFE」に集約。

「KELLY Web」とも連携しながら、目的別に情報を整理することで、より読みやすく、使いやすいメディアへ進化します。









(4) 検索の幅を拡大





気に入った画像から場所を探せる新しい機能も！





ユーザー一人ひとりにフィットする情報と出合えるように機能を追加！

キーワードやエリアからの検索に加えて、気になる写真からの検索も可能に。

また、「マイリスト」機能も刷新。

ユーザーだけのケリーを作ることができ、より使いやすく、楽しんでもらえるようになります。









■ KELLY Web・KELLY LiFE サイト概要

KELLYは、「グッドローカルライフ」をテーマに、“地元で暮らす人たちが、より心地よく、自分らしく、

喜びを感じる日々になりますように“と編集部一同が思いを込めて情報をお届けするローカルメディアです。





＜東海のグルメ＆おでかけマガジン「KELLY Web」＞





KELLY Web TOP





・メディア名： KELLY Web

・URL ： https://kelly-net.jp/

・コンテンツ：

● 特集企画

リアルタイムで楽しめる情報を提案

● 編集部の推しグルメ／今週末どこいく？

編集部がおすすめするグルメ＆おでかけ情報

● NEW OPEN

新スポットをご紹介

● EVENT

東海エリアのイベントをピックアップ

● MAGAZINE

『雑誌KELLY』最新号＋バックナンバーのご案内





＜東海のライフスタイルマガジン「KELLY LiFE」＞





KELLY LiFE TOP





・メディア名： KELLY LiFE

・URL ： https://kelly-net.jp/life-top

・コンテンツ：

カテゴリごとに情報を整理してお届け

● HOME ＆ INTERIOR(ホーム＆インテリア)

● CULTURE(カルチャー)

● HEALTH ＆ BEAUTY(ヘルス＆ビューティー)

● FASHION(ファッション)

● MONEY(マネー)

● CLINIC(クリニック)

● LIFEHACK(ライフハック)





・主なターゲット： 20～40代を中心に、東海エリアを楽しみたいすべての女性たち

・SNS：Instagram(グルメ・おでかけ)、X、Facebook、LINE、YouTube、TikTok





★ユーザーとの親和性の高い企業の商品・サービスをPRできるタイアップメニューも新たに企画しております。









■ 会社概要





GAIN logo





【株式会社ゲイン】

街の情報を集めて分析・加工し、読者・ユーザー(消費者)に伝えることで、地域経済の発展に貢献してまいります





本社 ： 名古屋市中区大須3丁目8番1号 4F

東京オフィス： 東京都千代田区丸の内 3-2-3

丸の内二重橋ビル地下2 階 B-203 区

URL ： https://www.gain.co.jp/





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【株式会社アイデアクラウド】

Web制作をはじめとしたデジタル領域のソリューションを提供し、「社会の接点をデザインする」を理念に新たな出会いと価値を創出します。広がり複雑化する領域を一つに。最適なコミュニケーションのかたちを提供します





本社 ： 名古屋市中区大須3丁目8番1号 3F

東京支社： 東京都中央区築地3-7-1 TSUKIJI GRANDE 2階

URL ： https://ideacloud.co.jp/