ナゴヤ発・人気Webメディア「日刊KELLY」が大刷新 東海の“グルメ＆おでかけ”情報メディア「KELLY Web」誕生！
KELLY Web TOP画面
株式会社ゲイン(本社：名古屋市中区、取締役社長・犬塚 大志)と株式会社アイデアクラウド(本社：名古屋市中区、代表取締役CEO・新部 昌也)が共同事業で行う東海エリアの女性を中心に支持されているWebメディア「日刊KELLY」は、2026年3月18日(水)にリニューアルし、新サイト名「KELLY Web」としてスタート。
今回のリニューアルでは、東海エリアのユーザーから特に人気の高い「グルメ」と「おでかけ」の2テーマに特化。より見やすく、探しやすいサイト構成に刷新し、名古屋を中心に愛知・岐阜・三重の東海3県の最新情報をこれまで以上に分かりやすく発信していきます。
東海エリアで40年近く情報発信を続けてきた雑誌「KELLY」の編集力を生かし、地元の魅力や今行きたいスポットを編集部が厳選。20～40代女性を中心に、「今週末どこに行く？」「何を食べる？」という日常の楽しみ方を提案する地域密着型Webメディアとして進化します。
また、住まい・美容・カルチャーなどのライフスタイル情報は「KELLY Web」と連携し、姉妹サイト「KELLY LiFE」として同時にスタート。
よりユーザーに使いやすくなった、新しい『KELLY Web』・『KELLY LiFE』にご期待ください。
■ リニューアルの4つのポイント
(1) 東海エリアの旬な情報を毎週ユーザーにお届け！
編集部がおすすめするグルメやスポット満載でお届け！
東海の“今”の楽しみ方が分かる特集企画“今週のキーワード”を新たに展開！
編集部が自信をもっておすすめするグルメ＆おでかけネタが満載！
(2) ワンタップで探せる新ナビゲーション
見たい情報を絞り込みして情報を手に入れることができます
サイト上部に「グルメ」「おでかけ」タブを設置。
ユーザーはワンタップで表示ジャンルを切り替えることができ、「どこ行く？」「何食べる？」と迷った時でも、目的に合わせて情報を探しやすくなりました。
(3) ライフスタイル情報は「KELLY LiFE」にて
姉妹サイト「KELLY LiFE」
住まい・美容・カルチャー・ファッションなどのライフスタイル情報は、姉妹サイト「KELLY LiFE」に集約。
「KELLY Web」とも連携しながら、目的別に情報を整理することで、より読みやすく、使いやすいメディアへ進化します。
(4) 検索の幅を拡大
気に入った画像から場所を探せる新しい機能も！
ユーザー一人ひとりにフィットする情報と出合えるように機能を追加！
キーワードやエリアからの検索に加えて、気になる写真からの検索も可能に。
また、「マイリスト」機能も刷新。
ユーザーだけのケリーを作ることができ、より使いやすく、楽しんでもらえるようになります。
■ KELLY Web・KELLY LiFE サイト概要
KELLYは、「グッドローカルライフ」をテーマに、“地元で暮らす人たちが、より心地よく、自分らしく、
喜びを感じる日々になりますように“と編集部一同が思いを込めて情報をお届けするローカルメディアです。
＜東海のグルメ＆おでかけマガジン「KELLY Web」＞
KELLY Web TOP
・メディア名： KELLY Web
・URL ： https://kelly-net.jp/
・コンテンツ：
● 特集企画
リアルタイムで楽しめる情報を提案
● 編集部の推しグルメ／今週末どこいく？
編集部がおすすめするグルメ＆おでかけ情報
● NEW OPEN
新スポットをご紹介
● EVENT
東海エリアのイベントをピックアップ
● MAGAZINE
『雑誌KELLY』最新号＋バックナンバーのご案内
＜東海のライフスタイルマガジン「KELLY LiFE」＞
KELLY LiFE TOP
・メディア名： KELLY LiFE
・URL ： https://kelly-net.jp/life-top
・コンテンツ：
カテゴリごとに情報を整理してお届け
● HOME ＆ INTERIOR(ホーム＆インテリア)
● CULTURE(カルチャー)
● HEALTH ＆ BEAUTY(ヘルス＆ビューティー)
● FASHION(ファッション)
● MONEY(マネー)
● CLINIC(クリニック)
● LIFEHACK(ライフハック)
・主なターゲット： 20～40代を中心に、東海エリアを楽しみたいすべての女性たち
・SNS：Instagram(グルメ・おでかけ)、X、Facebook、LINE、YouTube、TikTok
★ユーザーとの親和性の高い企業の商品・サービスをPRできるタイアップメニューも新たに企画しております。
■ 会社概要
GAIN logo
【株式会社ゲイン】
街の情報を集めて分析・加工し、読者・ユーザー(消費者)に伝えることで、地域経済の発展に貢献してまいります
本社 ： 名古屋市中区大須3丁目8番1号 4F
東京オフィス： 東京都千代田区丸の内 3-2-3
丸の内二重橋ビル地下2 階 B-203 区
URL ： https://www.gain.co.jp/
ideacloud_logo
【株式会社アイデアクラウド】
Web制作をはじめとしたデジタル領域のソリューションを提供し、「社会の接点をデザインする」を理念に新たな出会いと価値を創出します。広がり複雑化する領域を一つに。最適なコミュニケーションのかたちを提供します
本社 ： 名古屋市中区大須3丁目8番1号 3F
東京支社： 東京都中央区築地3-7-1 TSUKIJI GRANDE 2階
URL ： https://ideacloud.co.jp/