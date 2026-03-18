株式会社ハイブリッド(本社：東京都墨田区)が運営するモール型ECサイト「Ha-Li-C STORE by HYBRID(ハリックストア バイ ハイブリッド)」にて、『グレムリン』のユニセックスアパレルコレクションを、2026年3月18日(水)より販売開始いたします。





グレムリン2026夏コレクション





2023年の展開開始以来、ストア内で高い人気を誇る『グレムリン』アイテム。

ユニセックス仕様で年齢・性別を問わず着用いただけるデザインが支持を集めています。





今回は夏らしい鮮やかなカラーリングで、キュートなギズモをポップに表現しました。

例年人気のグラフィックを組み合わせたオリジナルデザインに加え、映画ファンにはたまらないギズモの印象的なワンシーンを落とし込んだフォトTシャツもラインナップ。

思わずコレクションしたくなる、バリエーション豊かなアイテム展開となっております。









■商品ラインナップ





【グレムリン】ギズモ ラクガキ刺繍フォトT

【グレムリン】ギズモ ラクガキ刺繍フォトT





【グレムリン】ギズモ ラクガキ刺繍フォトT／4,950円(税込)

映画のワンシーンに、ラクガキ風のイラストを散りばめたデザイン。

ロゴとイラストはすべて刺繍で表現し、大人も着やすいほどよいきちんと感を演出。

バックにもさりげなく手書き風ギズモを刺繍し、細部にまで遊び心をプラス。





【グレムリン】ギズモ サガラ刺繍ロゴT

【グレムリン】ギズモ サガラ刺繍ロゴT





【グレムリン】ギズモ サガラ刺繍ロゴT／4,950円(税込)

バックに大胆に配した大きなギズモが目を引くデザイン。

バックロゴには立体感のあるサガラ刺繍を採用し、存在感と特別感を演出しました。

夏のスタイリングに映える、爽やかな配色も魅力です。





【グレムリン】ギズモ ダーツフォトT

【グレムリン】ギズモ ダーツフォトT





【グレムリン】ギズモ ダーツフォトT／4,950円(税込)

変異したグレムリンにダーツの的にされてしまうギズモのシーンをプリントしたフォトTシャツ。

ファンの間でも人気の高いシーンのひとつで、グレムリンファンには特におすすめのアイテムです。

バックにもワンポイントロゴを施し、後ろ姿まで抜かりないデザインです。





【グレムリン】ギズモ レトロポスターT

【グレムリン】ギズモ レトロポスターT





【グレムリン】ギズモ レトロポスターT／4,950円(税込)

ギズモのイラストを映画ポスター風にアレンジしたデザイン。

オトナ女性も取り入れやすいレトロでカラフルなカラー配色がポイント。

バックプリントもレトロなポスターをイメージし、統一感のある仕上がりに。





【グレムリン】ギズモ プリントリンガーT

【グレムリン】ギズモ プリントリンガーT





【グレムリン】ギズモ プリントリンガーT／4,950円(税込)

モノクロのフォトでヴィンテージTシャツのようなレトロ感を表現。

バックのロゴ部分は立体感のあるチェーン刺繍を採用し、細部までこだわりをプラス。

エーシックなボディカラーに差し色が映えるデザインです。









■販売詳細■

販売場所： Ha-Li-C STORE by HYBRID

URL ： https://halic-store.com/blogs/feature/260318









■グレムリンについて

『グレムリン』は1984年に公開された、可愛くていたずら好き、不思議な生き物モグワイがクリスマスに巻き起こす大騒動を描いた大ヒットファンタジー映画。公開から40周年を迎える今もなお愛される作品で多くのファンを有する。









■Ha-Li-C STORE by HYBRIDについて

日常が楽しくなる普段着を提案する、ユニセックスなアパレルショップです。









■株式会社ハイブリッドについて

株式会社ハイブリッドは『相互信頼』をモットーとし、お客様第一主義、同時にお取引様も大切に考え、社員全員含めすべての人々と相互に信頼し合いながら豊かな人間性を育み、ファッションを通じて日々の変化に適応しながら、新しい価値と楽しさを提案できる企業であり続けます。









■会社概要

商号 ： 株式会社ハイブリッド

代表者 ： 代表取締役社長 大森 彦行

所在地 ： 〒130-0026 東京都墨田区両国2-9-5 925両国ビル

設立 ： 1985年1月

事業内容 ： ヤングカジュアルを中心とした衣料品・小物の企画・販売

資本金 ： 4,000万円

会社HP ： http://hybrid-inc.co.jp/

オンラインショップ： https://halic-store.com/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社ハイブリッド

Tel：03-3635-1156