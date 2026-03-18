【前編】サービスを止めないことがキャリアの軸になったブロードリーフ インフラエンジニア 左近充裕樹が語る20年のキャリアと成長の軌跡

株式会社ブロードリーフ







技術カンファレンス「Developers Summit」での登壇の様子。社外でも積極的に知見を発信している





モビリティ産業を中心に幅広い業種・業態のお客様に業務支援ソリューションを提供する株式会社ブロードリーフ。BtoB企業ゆえに一般的な知名度は高くないが、その裏側では、日々サービスの安定稼働を支える「縁の下の力持ち」たちが活躍している。





今回インタビューに応じてくれたのは、インフラエンジニアの左近充裕樹（さこんじゅう・ひろき）。新卒でブロードリーフに入社し、約20年にわたり第一線で活躍を続けている。





社外勉強会への積極的な参加や大規模なカンファレンスへの登壇など、社内外で精力的に活動する彼に、これまでのキャリアと成長の秘訣を聞いた。

「これからの時代はITだ」──化学専攻からエンジニアへ

左近充のキャリアは、意外にもIT分野とは無縁のところから始まった。





「理系ではあったんですけど、情報系じゃなくて化学を専攻していました。全然プログラミングとか触ったことがなかったんです。」





それでもIT業界を志したのは、時代の流れを敏感に感じ取ったからだ。





「入社したのはもう20年近く前になりますが、『これからの時代はITだ』という感覚があって、IT系の会社に絞って就活していました。その中でも自社サービスを持っている会社がいいなと思っていたんです。受託開発だといろいろ制約があるけど、自社サービスだと自由度が高いですから。」





ブロードリーフを選んだ決め手は複数あった。当時ちょうど上場を控えていたこと、そして学生時代からバイクや車が好きだったこと。BtoB企業のため入社前はイメージが湧きにくかったが、面接で事業規模の大きさを聞き、将来性を感じたという。

サポート部門への異動が、最大の転機に

入社後、左近充は当初アプリケーション開発を担当していた。しかし、そのキャリアに大きな転機が訪れる。サポート部門への異動だ。





「サポート部門に移って、お客さんのところに行って機器の搬入をしたり、サービスの使い方を説明したりする業務を2年間ほど経験しました。全国いろんなところに出張して、実際にユーザーさんが使っているところを見たんです。」





開発時代にはなかなか得られなかった「現場感」が、左近充の意識を大きく変えた。





「新入社員の頃にも営業研修でお客様先に行くことはあったんですけど、正直何も得ることなく終わっていて。でも開発を経験してからお客様のところに行くと、全然違うんですよね。『あ、こういう使い方をしているんだ』『業務で使っているから、サービスが止まったら本当に困るんだ』ということが、リアルに感じられるようになりました。」





ログを見れば利用されていることはわかる。しかし、実際に人が使っている姿を目の当たりにすることで、「使われている実感」が初めて湧いたという。





「顔が見えると印象がだいぶ違って。困る人がいるんだ、サービスを落とすわけにはいかないんだ、というとても意識が強くなりましたね。」

インフラエンジニアへの転換──「まずい、全然わからない」

サポート業務の一環として、サーバーのメンテナンス作業を担当することになった左近充。これが、インフラエンジニアとしてのキャリアの始まりだった。





「サーバー周りって全然わかっていなかったんですよ。しかも、全ユーザーが使っているサーバーを操作するわけで、ミスしたらとんでもないことになる。これはまずいと思いました。」





危機感を覚えた左近充は、驚くほどストイックな方法で知識習得に励んだ。





「当時、すでに結婚していたんですが、妻の実家が歩いて行けるところにあるので、週末は妻に実家に帰ってもらって、その間に勉強していました。今考えると頭がおかしいな、と思うほどストイックでしたけど、認めてくれた妻の対応にはすごく感謝しています。」

社外勉強会との出会い──「化け物みたいな人たち」に衝撃を受ける

左近充の成長において、もう一つの大きな転機となったのが社外勉強会への参加だ。





「会社の中にいると、先輩たちのことをすごいなと思っていたんですけど、社外に出てみると『化け物みたいな人たちがいっぱいいる！』ということを知りました。社内に閉じていたらわからないことがたくさんあるんだなと気づきました。」











Google日本オフィスでの技術合宿参加メンバーとの記念撮影。社外の場で得た刺激が、その後の成長につながっている

登壇することで得られる「学び」と「価値」

登壇側に回る理由は、単なる自己アピールではない。





「ブロードリーフってBtoBのビジネスなので、知名度は低いと思うんですよ。上場していても『え、そんな会社あるんだ』ぐらいのレベル。でも実際には結構いろんなすごいことをやっているし、省庁とも連携してやっている。そういうことをもっと知ってもらいたいという気持ちがあります。」





そしてもう一つ、左近充が意識しているのは「自身の市場価値」だ。





「打算的な話なんですけど、自分の市場価値を上げることって結構大事だと思っているんです。社員の市場価値って、会社の価値だと思うんですよね。『Googleの○○さん』っていうと、Googleもすごいかもしれないけど、その人もすごい。そしてGoogleに在籍しているということにも価値があると思うんです。」





登壇準備のプロセス自体も、大きな学びになるという。





「発表するときって嘘を言っちゃいけないじゃないですか。なので事前にめちゃくちゃ調べるんですよ。質問されたらこれ答えられるかなとか、シャドープレゼンしながら調べていって。本筋以外の周辺知識もついてくるので、話す側の方がずっと得なんじゃないかなと思っています。」











昨年10月、Google日本オフィスで実施した技術合宿。設計方針をホワイトボードで議論する様子

なぜブロードリーフに20年いるのか

これだけ市場価値を意識し、社外でも活躍する左近充。なぜブロードリーフに20年も在籍し続けているのだろうか。





「とても評価していただいている部分があるかなと思っています。それもあって、すごく自由にさせてもらっています。」





上司や同僚にも恵まれていると語る。





「課長やグループ長がさまざまな面でサポートをしてくださいます。いろいろ守ってくれるんですよね。だから自由に業務に取り組める。それがブロードリーフにいる大きな理由かなと思います。」





もちろん「隣の芝生は青く見える」こともあるという。しかし、外の話を聞くことで、逆に自社の良さも見えてくると左近充は話す。

インフラエンジニアの仕事──「水が出て当たり前」を実現する

では、インフラエンジニアとは具体的にどんな仕事なのか聞いてみると、派手なことはやっていないと、左近充はわかりやすい例えで説明してくれた。











技術合宿参加メンバーと活発な議論を交わす。サービスを止めないための考え方を言葉にする





「蛇口をひねると水が出ますよね。それと一緒で、ユーザーがサービスを使いたいと思ったときに使える状態を維持する。満足できるスピードで使える状態にする。それを突き詰めてやっていることです。」





システムは必ず壊れる。どれだけ堅牢に作っても、機能追加のたびに変化があり、ユーザーの使い方が変わり、データが増えてパフォーマンスが悪化する。





「障害が発生しないように予防策を講じる。ディスクがいっぱいになる前に増やしておく。パフォーマンスを監視して、アラートが出たら昼夜問わず対応する。夜間のメンテナンス作業も含めて、24時間365日の対応です。」





バージョンアップも重要な業務だ。OSやデータベース、各種ソフトウェアは常に更新され続ける。放置すればセキュリティリスクが高まり、新機能が使えなくなることもある。





「バージョンアップって避けがちなんですけど、溜めれば溜めるほど後が大変になる。1個ずつでも刻んで上げていって、それを日常にしていくことが大事ですね。最近はAIの普及でバージョンが古いとAI機能に対応していないということも出てきています。」





コスト管理もインフラエンジニアの重要な役割だ。





「GCPやAWSなどのパブリッククラウドを使っているんですが、システムを拡張すると、どんどんコストが増えていくので、無駄を見つけて削減するのも業務の一部です。私の所属する部署は年間10億円規模の予算を扱っていて、小さな技術変更が年間何千万円の削減につながることもあります。」

「水が出てありがとう」とは言われない仕事

インフラエンジニアの仕事の難しさは、成果が見えにくいことにある。





「『蛇口をひねれば、水が出る』ことは、人々にとって当たり前なので、『今日は水が出てくれてありがとう』とは、なかなか思わないじゃないですか。でも出なくなったらものすごく怒られる。それと一緒で、サービスが動かなくなったら相当なお叱りを受けるけど、『今日もサービスが動いてくれてありがとう』とは言われづらい。」





それでも、左近充はこの仕事にやりがいを感じている。





「この仕事がないと、本当にすべてのサービスが動かなくなります。地味な仕事かもしれないですが、とてもやりがいがあります」

【後編に続く】

後編では、左近充がこれまでに経験した「やり切った」成功体験、AI時代のエンジニアに求められるスキル、そして「インフラエンジニア」としての信念について語ってもらう。