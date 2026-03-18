京セラ製法人向けスマホ「DIGNO® SX5 KC-S306」3月27日（金）から販売開始のお知らせ

京セラ株式会社は、本年2月に製品化を発表した、法人向けSIMフリースマートフォン「DIGNO SX5 KC-S306（ディグノ エスエックスファイブ ケーシーエスサンゼロロク）」を、本年3月27日（金）から株式会社NTTドコモ/NTTドコモビジネス株式会社（旧 NTTコミュニケーションズ株式会社）より販売開始しますので、お知らせします。

※本製品は、その他の販売代理店でも順次販売を開始いたします。

本製品は、オフィスワークから営業、小売、飲食、運送、医療、建設現場まで、業種を問わず幅広く活用できる法人向けのスタンダードスマートフォンです。防水・防塵に対応し、米国国防総省調達基準のMIL規格20項目に準拠※1および独自の落下試験をクリアする高い耐久性を備えています。長期サポートや充実したセキュリティ、急速充電※2、Wi-Fi®ローミングアシストなど業務効率を高める機能も搭載。さらに、メモリ増強と仮想メモリにより安定した動作を実現しました。耐久性・サポート体制・安定性を兼ね備えた、企業のスマホ活用をトータルで支える一台です。

※1：本製品の有する性能は試験環境下での確認であり、実際の使用時すべての状況での動作を保証するものではありません。また、無破損・無故障を保証するものではありません。

※2：急速充電に対応した充電器、ケーブルが必要です。充電時間はお客さまのご利用状況により異なります。

■製品情報については、下記サイトをご覧ください

https://www.kyocera.co.jp/prdct/telecom/office/phone/lineup/smartphone/kc-s306/?press

※「DIGNO」は、京セラ株式会社の登録商標です。

※Wi-Fi® は、Wi-Fi Alliance® の登録商標です。

※その他の社名および商品名は、それぞれ各社の登録商標または商標です。

◎製品仕様およびサービス内容は、予告なく変更することがあります。

◎ディスプレイの表示は、すべてイメージです。