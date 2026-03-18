Starlight Investments、Canadian Multi-family Growth Fund IVのクロージングを発表

Starlightが過去最大規模の資金調達に成功し、10,000戸以上の賃貸スイートの取得が可能に

トロント, 2026年3月18日 /PR Newswire/-- 世界有数の不動産投資・資産運用会社であるStarlight Investments (「Starlight」)は、カナダの集合住宅用不動産に特化した当社の主力ファンドであるグロース・ファンド・シリーズの第4号ファンド、Starlight Canadian Residential Growth Fund IV（「Growth Fund IV」）のクロージングの成功を発表しました。



Starlight Investments



Growth Fund IVは、多様なグローバル投資家層から多額の出資を受け、カナダの主要市場全体で1万戸以上の賃貸スイートの取得が可能となりました。本ファンドには、カナダ、アジア太平洋地域、欧州、中東・アフリカ（EMEA）の機関投資家が積極的に参加し、既存のリミテッド・パートナーから再度多額のコミットメントを獲得したことに加え、このコミングル・ビークルに対する新たなグローバル投資家も数社加わっています。

「Growth Fund IVのクローズは、Starlightのグローバルな経験、カナダの集合‑住宅における確かな実績とパフォーマンス、そしてカナダ全体の賃貸住宅を支える長期的‑なファンダメンタルズに対する継続的な信頼を反映しています」とStarlight Investmentsのグローバル・マーケッツ担当プレジデントのRaj Mehtaは述べています。「当社は、長期的な‑関係を構築している投資家と新規の投資家の両方から示された信頼に感謝し、規律ある投資と積極的な資産運用を通じて安定した長期的‑価値を提供することに引き続き注力します。」

Starlightのグロース・ファンド・プラットフォームは、カナダの主要都市にある立地の良い優良‑賃貸物件の取得、管理、スチュワードシップに重きを置いています。オペレーショナル・エクセレンスに裏打ちされたこのプラットフォームは、入居者の体験を向上させながら、投資家に永続的な価値を生み出すプロフェッショナルに管理された賃貸コミュニティを提供します。

Starlightは30年以上にわたり、世界有数の不動産投資・資産運用会社として、不動産戦略全体で実績と責任ある運用を行ってきました。当社は世界各地に拠点を広げ、複数の大陸にまたがる機関投資家のパートナーに代わって運用・投資を行っています。

Starlight Investmentsについて

Starlight Investmentsは、 カナダのオンタリオ州トロントに本社を置く、世界有数の不動産投資・資産運用会社です。70,000戸以上の集合住宅と700 万平方フィート超の商業用不動産スペースの所有者、開発者、資産管理者であり、 300 億カナダドルのAUMを有する非上場企業のStarlightは、さまざまな不動産戦略において、 幅広い投資ビークルを提供しています。Starlight Investmentsは、長年の経験と先見性ある探究心のバランスをとりながら、投資家と地域社会の双方にプラスの影響をもたらすことを指針的使命としています。Starlight Investmentsでは、インパクトのある投資を行っています。

詳しくは、 www.starlightinvest.com をご覧いただくか、 LinkedInでご連絡ください。

お問い合わせ先：Raj Mehta,、グローバルマーケッツ担当プレジデント、+1-647-725-0498,、rmehta@starlightinvest.com、Talia Schwebel、マーケティング＆コミュニケーションズ担当バイスプレジデント、media@starlightinvest.com

ロゴ -https://mma.prnasia.com/media2/2935256/Starlight_Investments_Starlight_Investments_Announces_the_Closin.jpg?p=medium600

（日本語リリース：クライアント提供）

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