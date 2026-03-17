『崩壊3rd』『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』のグッズが 1,200種類以上揃う売場が名古屋に誕生！『崩壊3rd』公式グッズ、店頭購入特典をプレゼント
※参照画像「コミLab.」レイクタウン店
イオングループの株式会社未来屋書店（本社：千葉市美浜区、代表取締役社長：平川雅隆）は、2026年3月20日（金）、イオンモール新瑞橋2Fの未来屋書店新瑞橋店をリニューアルオープンいたします。
今回のリニューアルでは、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化した「コミLab.（コミラボ）」を新設し、エンターテインメントの魅力をより一層感じられる、ここでしか体験できない世界観をお届けします。
「コミLab.」新瑞橋店の特長１. 『崩壊3rd』関連グッズが初導入！そのほか人気アプリゲームの公式グッズが1,200種類以上！
『原神』『崩壊：スターレイル』『ゼンレスゾーンゼロ』等人気アプリゲームの雑貨を豊富に取り揃えています。種類は1,200種類を超え、なかでも『崩壊：スターレイル』は約500種類に迫る圧倒的なラインナップを展開。ゲームの世界観を再現した売場装飾がお出迎えいたします。
「コミLab.」レイクタウン店『原神』売場
「コミLab.」レイクタウン店『ゼンレスゾーンゼロ』売場
「コミLab.」レイクタウン店『崩壊スターレイル』売場
※特典はなくなり次第終了、絵柄はお選びいただけません。
■３月より『崩壊3rd』公式グッズ取り扱いスタート！
『崩壊3rd』の公式グッズの販売を記念し、店頭購入特典施策を実施いたします。
購入特典配布開始日：3月20日（金）
購入特典：幸運人生シリーズクリアカード
期間中『崩壊3rd』関連商品のお買い上げ金額税込2,200円ごとに進呈
２. 推しと並べる！『崩壊：スターレイル』等身大パネル設置
設置開始日：2026年3月20日（金）
店内イベントスペースに『崩壊：スターレイル』のキャラクター、「サンデー」、「ロビン」の等身大パネルを設置いたします。ご来店記念にぜひ、推しとの記念撮影をお楽しみください。
■スターレイル「サンデー」「ロビン」
「コミLab.」とは
イオングループの株式会社未来屋書店（本社:千葉市美浜区）が未来屋書店大日店（大阪府）のリニューアルに合わせ、2025年３月よりコミック売場に設置している、コミック・アニメ雑貨・ゲーム雑貨に特化したエンターテイメントコーナー。人気コンテンツのPOP-UP SHOPやグッズ販売、イベントなどの開催を積極的に行っています。
■店舗概要
【施設名称】 未来屋書店 新瑞橋店
【住所】 〒457-0012愛知県名古屋市南区菊住1丁目7-10 イオンモール新瑞橋2F
【電話番号】 080-7449-4215
【営業時間】 10:00～21:00
■会社概要
【社名】 株式会社未来屋書店
【本社】 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F
【電話番号】 043-298-1021（代表）
【設立】 1985 年 12 月 24 日
【資本金】 １億円（イオン株式会社 100％出資）
【代表取締役社長】 平川 雅隆（ひらかわ まさたか）
【事業内容】 書籍・雑誌の販売／文具・雑貨の販売／コワーキングスペースの運営
■本件に関するお問い合わせ先
株式会社未来屋書店
千葉県千葉市美浜区中瀬 1-5-1 イオンタワー9F
E-mail : info@miraiyashoten.co.jp
公式ホームページ ： https://www.miraiyashoten.co.jp