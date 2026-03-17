《TATRAS / タトラス》が松坂桃李を起用したキャンペーンビジュアルとムービーを公開

株式会社WEAVA

本キャンペーンでは、光と余白、そして空気そのものを感じさせる空間を舞台に、TATRAS が追求する素材美と機能美を表現しています。

背景には白を基調としたスクリーンとニュートラルなトーンを用い、

環境や時間の境界を曖昧にすることで、服そのものが持つ構造、質感、軽やかな佇まいを際立たせています。

振り向く、歩く、立ち止まるといったさりげない所作を通して、春夏ならではの軽快さと洗練を静かに描き出します。

ミニマルでありながら、上質さと奥行きを感じさせるキャンペーンとなっております。

Starring : Tori Matsuzaka @tori.matsuzaka.official

Art Director : Koichi Hachiman @arkhamdesign_

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Director : Classic 6 @classic6six

Photographer / DOP : Toshio Ohno @ph_o.h.n.o

Lighting Director : Takuma Saeki @juku19

Stylist : Masataka Hattori @masataka_hattori

Hair&Make-up : HORI @hori_0227

Projection : Prism Co., Ltd.

Music : Yuki Umetani @albinosound

Colorist : Anna Fukasawa @annafukasawa

Retouch : Junichi Sue @suejun1

Production Manager : Midori Namekata

@midorinamekt / Shun Ikeda @Shun Ikeda

Producer : Takanobu Oki @takanobu_oki

Production : Hattori Pro. @hattori_pro_

本キャンペーン内では 松坂桃李着用にて、TATRAS の2026 年春夏コレクションから、

高密度ナイロンタフタによる軽やかな着心地と上品な陰影が特徴の「LULIO / ルーリオ」や、

立体的な編み柄リブを配したMA-1 ブルゾン「KOS / コス」、

オーガニック超長綿とシルクをブレンドしたタイプライター素材を用いたハイブリッドアイテム「LAMIDE / ラミディ」をはじめ、

上質な素材と洗練されたシルエットのアウターをメインとした全5LOOK を、ビジュアルおよびムービーにて公開いたします。

YouTube https://youtu.be/6t3QG8CK3Gg?si=YUANCmZeBpsiJ_i2

特設サイト https://tatras-official.jp/pages/2026ss-japan-campaign

TATRAS 公式サイト https://tatras-official.jp

1988 年、神奈川県生まれ。2009 年に俳優デビュー。

『孤狼の血』で第42 回日本アカデミー賞最優秀助演男優賞、

『新聞記者』で第43 回日本アカデミー賞最優秀主演男優賞を受賞。

近年の主な出演作に、ドラマ『御上先生』のほか、

映画『父と僕の終わらない歌』『フロントライン』、

さらに『パディントン 消えた黄金郷の秘密』『ひゃくえむ。』( ともに声の出演)

などがある( いずれも2025 年)。

また今後の待機作として、TBS 日曜劇場『VIVANT』続編、映画『未来』（5 月8 日公開）、

映画『SUKIYAKI 上を向いて歩こう』（12 月25 日公開）を控え、

2027 年放送のNHK 大河ドラマ『逆賊の幕臣』では主演を務める。