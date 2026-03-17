eスポーツチーム「REJECT」VALORANT部門、『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage』開幕 初戦は3月20日（金）

株式会社REJECT



株式会社REJECT（本社：東京都港区、代表取締役：甲山翔也）が運営するeスポーツチーム「REJECT」は、VALORANT部門が、2026年3月19日（木）より開幕する『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage』（以下「VCJ Split 1 Main Stage」）に出場し、3月20日（金）の初戦でCREST GAMING Zstと対戦することをお知らせいたします。

■ VCJ Split 1 Main Stageについて

VCJ Split 1 Main Stageは、2つのフェーズで構成され、Phase 1／Phase 2ともにダブルエリミネーション形式のトーナメントで実施されます。全試合はBest of 3（BO3）で行われ、Phase 1では10チーム中上位2チーム、Phase 2では8チーム中上位2チームがSplit 1 Playoffへ進出します。

REJECTの初戦は、2026年3月20日（金）のCREST GAMING Zst戦となります。

【REJECT VALORANT部門 新ロスター】

■ Dep（@Dep_ow）

■ hiroronn（@hiroronnsann）

■ Yoshiii（@YoshiiVLR）

■ Jremy（@Jremyvlr）

■ XoNs（@xons1tap）

【サブロスター】

■ Sota（@fps_sot4）

【コーチ・アナリスト】

■ Egi（@eg_valo）｜Head Coach

■ Bullco（@Bullco2）｜Coach

■ Metasla｜Analyst

■ Shu（@nubetinu）｜Assistant Coach

■ パブリックビューイング開催

あわせて、REJECT HUBにてパブリックビューイングを開催いたします。会場では物販も実施予定です。

開催日時：2026年3月20日（金）15:30～

開催場所：REJECT HUB

チケット料金：1,500円（税込）先着制

チケットサイト：https://livepocket.jp/e/m32pp

新体制で臨むREJECT VALORANT部門の戦いに、引き続き温かいご声援をよろしくお願いいたします。

【大会概要】

■ 大会名：VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage

■ 開催日：2026年3月19日（木）～

■ 形式：ダブルエリミネーション／BO3

eスポーツチーム REJECTについて

REJECTは2018年に発足したeスポーツチームです。国内最多のタイトル部門数と世界大会進出数を誇り、累計獲得賞金7.5億円超で国内1位の実績を誇ります。さらに、賞金総額100億円超規模の国際大会ESPORTS WORLD CUPにて、世界40チームのみが選出されるFOUNDATION CLUB PARTNER PROGRAM 2025のパートナーチームにも選出されました。格闘ゲーム部門では梅原大吾、シューティング部門ではDepなど、各ジャンルを象徴する選手を擁し、世界の頂点を見据えて挑戦を続けています。



Web：https://reject.jp/

オンラインストア：https://brand.reject.jp/

X：https://x.com/RC_REJECT

Instagram：https://www.instagram.com/rc_reject/

YouTube：https://www.youtube.com/c/REJECTesports

株式会社REJECTについて

株式会社REJECTは「EMPOWER GAMING LIFE」をミッションに掲げ、eスポーツチーム「REJECT」の運営を中心に、ゲーミングギア、ストリーマー・VTuberマネジメント、コンテンツ・イベントプロデュースなどを手がけるeスポーツ企業です。ゲーミングギアブランドREJECT GEARでは、世界で戦う選手の知見をもとに細部までこだわった製品開発を行っており、現在は格闘ゲーム向けアーケードコントローラーの開発を進めています。

コーポレートサイト：https://reject.co.jp/

採用情報：https://hrmos.co/pages/reject/jobs

REJECT GEAR 開発コラム：https://brand.reject.jp/blogs/column/gear-log-1-reject-arcade-controller-wip