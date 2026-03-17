「REIGNITE」VALORANT部門「REIGNITE FOXX」が、『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage』に出場！

株式会社コアテック

株式会社コアテック（本社：東京都目黒区）が運営するグローバルeスポーツチーム「REIGNITE」VALORANT部門『REIGNITE FOXX』は、3月19日(木)から開幕する『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage』に出場いたします。

『VALORANT Challengers Japan 2026 Split 1 Main Stage』は、昨年のSeason Final出場チームに加え、予選となるAdvance Stageを突破したチームが出場する、国内最高峰の公式大会です。

Split1 Main StageのPlayoffsに進出した上位4チームは、Split2 Main Stageへの出場を確定させることができます。

そして2026年シーズン、国内競技シーンの最後に開催されるSeason Finalsを勝ち抜いた1チームに、アジア大会である『VCT Pacific Stage2 Play-ins』への出場権が与えられます。

REIGNITE FOXXが掲げる国内1位という目標の達成、そしてアジア大会である『VCT Pacific Stage2 Play-ins』でのさらなる飛躍のため、まずはSplit1 Playoffs1位通過を目指し全力で挑みます。

REIGNITEのVALORANT部門として、約2年ぶりのMain Stage挑戦となります。

ぜひ選手へ熱い応援のほどよろしくお願いいたします。

【VALORANTとは】

全世界で約1億人のプレイヤー人口を誇る「League of Legends」を開発した「ライアットゲームズ」が開発・運営している、 基本プレイ無料の5対5で競技性の高い、ファーストパーソン・シューティング(FPS)ゲームです。

ライアットゲームズによる初のFPSジャンルの作品であり、2020年6月2日にMicrosoft Windows向けにリリースされました。

現在、プレイ人口は毎月1400万人を超えており、プレイされた対戦数は5億回を突破。

国際大会において、国内での同時接続数は41万人を記録。今もっとも注目されているFPSゲームです。

【REIGNITEについて】

新たなチームのコンセプトを「Global Japanese esports team」＝「世界に通用する日本のeスポーツチーム」と定め、日本で生まれたeスポーツチームとしての誇りを胸に、「自国文化の発信」と「各タイトルでの世界一」をミッションとして、国内外から愛されるチームを目指し様々なビジョンを展開しています。

esports事業：Apex Legends、ポケモンユナイト、e-Motorsports、PUBG MOBILE、VALORANT「REIGNITE FOXX」

【スポンサー企業様募集】

REIGNITEはスポンサーとしてチームをご支援いただける企業様を募集しております。

チームの活動や理念に共感していただき、eスポーツの舞台で共に歩んでいただける企業様と、勝利の喜びを分かち合いながら、双方の事業にとってプラスとなる「パートナー」としての関係性を構築していきたいと考えております。

ご興味をお持ちいただけた企業様は、ぜひお気軽にHPからお問い合わせください。

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