【GOKUMIN】約9割が″枕難民″と自覚。～「超無重力ジェルピロー」が高さ・フィット感の悩みをセルフオーダーメイド級に解決～

株式会社KURUKURU

株式会社KURUKURU（本社：東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F、代表取締役：関沢 康寛）が展開する総合寝具ブランド「GOKUMIN」は、全国の枕を使用している生活者（10～60代）を対象に「枕に関する実態調査」を実施しました。調査の結果、約9割が自身を「枕難民」と認識しており、現在の枕に不満を持ちながらも理想の枕に出会えていない実態が明らかになりました。本リリースでは、"枕難民"が生まれる背景とともに、GOKUMINが提案する「自分の体に合わせてカスタマイズする」という新しい枕との向き合い方についてご紹介します。

「枕難民」とは

「高さが合わない」「首や肩が痛い」「朝起きても疲れが取れない」など、枕への不満を抱えながらも自分に合う枕を見つけられない人や、そのような状態を指す言葉です。枕は体型・寝姿勢・好みによって最適解が異なるにもかかわらず、選び方の情報が乏しく、なんとなく使い続けてしまっている人が多数存在します。睡眠の質に直結するアイテムでありながら、「どれを選んでも合わない」という慢性的なミスマッチが、多くの生活者の眠りの質を下げている社会的な課題として注目されています。

調査の背景・目的

本調査では、枕に対して不満や悩みを抱えている生活者の実態、理想の枕に求める条件、「枕難民」としての自覚について調査を実施。データを通じて枕選びの課題を客観的に捉えることで、今の生活者に本当に求められている枕とは何かを明らかにすることを目的としています。本調査結果を通じて、生活者自身が自分の枕と向き合うきっかけを提供するとともに、GOKUMINが目指す新しい睡眠環境のあり方について考察していきます。

調査概要

調査結果

[表: https://prtimes.jp/data/corp/36491/table/321_1_161fb4357a3efd1484b411c26eab3798.jpg?v=202603180951 ]

調査結果によると、現在使用している枕への不満は過半数にとどまらず、「自分に合う枕を見つけることが難しい」と感じる人は約96%にのぼりました。枕の高さやフィット感への不満が根強い一方で、理想の枕を探し続けるための情報や手段が不足している実態がうかがえます。生活者はもはや「良い枕を買う」ことよりも、「自分に合う枕にカスタマイズできるか」を重視する傾向に移行していることが示されました。

Q1：現在使用している枕について、あなたの満足度に最も近いものを選んでください。（単一回答）

現在の枕への満足度を尋ねたところ、「やや不満がある」と回答した人が52.7%と過半数を占め、「とても不満がある」11.7%と合わせると、64.4%が何らかの不満を抱えていることがわかりました。一方、「やや満足している」「とても満足している」の合計は35%にとどまり、多くの生活者が現状の枕に納得しきれていない実態が明らかになりました。

Q2：現在使用している枕について、不満や悩みはありますか。（複数回答）

不満・悩みの内容では、「高さが合わない」が207人でトップとなりました。続いて「朝起きたとき疲れが取れていない」156人、「首や肩が痛くなる」108人、「枕がへたりやすい」90人、「寝返りがしにくい」49人と続き、高さ・フィット感・耐久性に関する課題が上位を占める結果となりました。

Q3：自分に合う枕を見つけるのは難しいと思いますか。（単一回答）

「とても難しい」46.2%、「やや難しい」49.7%と、約96%が自分に合う枕を見つけることに難しさを感じていることが判明しました。「あまり難しくない」はわずか4%にとどまり、枕選びのハードルの高さが枕難民を生み出し続けている実態がうかがえます。

Q4：あなたはご自身を「枕難民」だと思いますか。（単一回答）

「とてもそう思う」34%、「ややそう思う」56.2%と、約9割（90.2%）が自身を枕難民と認識していることが明らかになりました。枕難民は一部の特殊な悩みではなく、現代の生活者に広く共通する課題として定着している実態がうかがえます。

Q5：理想の枕に求めるポイントは何ですか。（複数回答）

理想の枕に求める条件では、「首や頭にフィットすること」が312人でトップ。次いで「高さが合うこと」254人、「価格」129人、「清潔に保てること（洗えるなど）」128人、「寝返りがしやすく、頭圧分散ができること」127人となり、フィット感と高さ調整が枕選びの最重要課題であることが示されました。

こうした調査結果から、現代の生活者は「高さとフィット感が合う枕がない」という根本的な課題を長年抱えながら、理想の枕に出会えずにいることが明らかになりました。GOKUMINは、枕の"種類を選ぶ"発想から"自分仕様にカスタマイズする"発想へとシフトすることが、枕難民問題を解決する鍵だと考えています。

枕選びに"セルフオーダーメイド"級という選択肢

「高さが合わない」「首や肩が痛くなる」、そんな"枕難民"に向け、GOKUMINが提案するのが「超無重力ジェルピロー」です。3Dハニカム構造ジェル（約610個）が頭圧をバランスよく分散し、首・肩への負担を最小限に抑えながら、まるで無重力空間に浮かんでいるかのような寝心地を実現。付属の調整シート6枚で高さ・硬さを1cm単位で細かく設定できるため、まるで自分だけのために作られた枕のようにフィットさせることができます。枕を"買い替える"時代から"自分仕様にカスタマイズする"時代へ、GOKUMINは枕難民の根本課題に"セルフオーダーメイド"級という新発想で応えます。

登録者19万人超のYouTuber・kimimaroさんがご推薦

kimimaroさんの動画内では、超無重力ジェルピローの特長として、まず「高さ調整の細かさ」が大きなポイントとして評価されました。低反発・高弾性・高反発の3種類のシートと、1cm・2cmの高さ調整を組み合わせることで、自分に合った高さにカスタマイズできる点が高く評価されています。また、約610個の3Dハニカム構造ジェル（TPE素材）による頭圧分散性能についても触れられ、頭の重さを一点に集中させず、まるで浮いているかのような「無重力」の寝心地が得られると紹介されました。さらに、ハニカム構造による通気性の良さから蒸れにくく、快適に使える点や、ジェル本体を丸洗いできるため清潔に保てる点、ヘタリにくい耐久性の高さもメリットとして挙げられています。kimimaroさんの生活スタイルに即したレビュー内容となっており、視聴者からも多くの共感コメントが寄せられています。

※本動画は、実際に商品を使用した上での個人の感想をもとに制作されています。

kimimaroさん プロフィール

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ZSEbT1BOZk4 ]

日常を心地よくするライフスタイル提案を行うYouTubeチャンネルです。日常生活をちょっと豊かにするアイテム紹介やガジェットレビュー、家具・家電・便利グッズの使い心地レポート、フレンチブルドッグ「こたつ」のVlogなど、多彩なコンテンツを配信しています。動画はモーニングルーティン、ルームツアー、買ってよかったものまとめ、カフェや旅行のVlogまで幅広く、実用的な情報が満載です。また、撮影機材や編集方法の紹介など、クリエイター志向のコンテンツも提供しています。日々の暮らしをより快適にしたい人におすすめのチャンネルです。

■YouTubeチャンネルURL：https://www.youtube.com/@kimimarokotatsu

「超無重力ジェルピロー」の主な特徴

約610個の3Dハニカム構造ジェルが頭部を全方位から優しく包み込み、まるで無重力空間にいるかのような独特の浮遊感で頭圧を分散する高機能枕です。低反発・高弾性・高反発の調整シートを組み合わせて硬さや高さを1cm単位でカスタマイズできるため、自分にぴったりの寝心地をつくれます。通気性と耐久性に優れた素材採用でムレにくく清潔さもキープし、首や肩への負担を軽減しながら理想的な眠りをサポートします。

■商品URL：https://gokumin.co.jp/products/g-ugp-bk-01

シリーズ累計販売数 200万個突破 「GOKUMIN」とは

眠ることは、幸福な一日の始まりだから。

日本発の寝具ブランド「GOKUMIN」は、高品質な寝具をお求めやすい価格でご提供します。おかげさまで「Amazon.co.jp 販売事業者アワード2023 最優秀賞」をはじめ、2年連続寝具ブランド部門三冠達成など受賞歴も多数。多くの方々から高い評価をいただいております。SDGsでも謳われる健康的で豊かな毎日を実現するために、これからも「選んでおけば間違いない」そう言われる商品を追求していきます。

関連プレスリリース

●【GOKUMIN】枕難民を救う「超無重力ジェルピロー」ついに誕生

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000277.000036491.html

●【GOKUMIN】ストレートネックなど現代人の首・肩の悩みに着目。3Dハニカムジェル×TPEパイプ、4部屋構造の「メディゼロピロー」が登場

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000315.000036491.html

●【GOKUMIN】"寝る整体マットレス"が累計販売数14万台を突破。～約8割以上の人々が当てはまる"睡眠キャンセル界隈"の実態とは～

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000288.000036491.html

GOKUMINの公式SNS

会社概要

- Instagram：https://www.instagram.com/gokumin_official/- X：https://x.com/gokumin888- LINE：https://s.lmes.jp/landing-qr/2004248957-drqYJvzN?uLand=7KYQLJ株式会社KURUKURU

「ひとが、つくる。ひとへ、つくる。」 心を込めて、つくり届ける会社です。



会社名：株式会社KURUKURU

代表取締役：関沢 康寛

所在地：〒104-0061 東京都中央区銀座6-10-1 GINZA SIX 13F

設立：2015年9月

資本金：5,000万円

公式HP：https://www.kurukuru.co.jp