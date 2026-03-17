『原神』、限定★5「スカーク」（CV:能登麻美子）、「エスコフィエ」（CV:佐藤聡美）が登場するイベント祈願を本日3月17日より開催！

株式会社COGNOSPHERE

グローバルに展開するインタラクティブエンターテインメントブランドのHoYoverseは、マルチプラットフォーム対応オープンワールドRPG『原神（げんしん）』において、本日3月17日(火)より、限定★5キャラクター「スカーク（氷）」、「エスコフィエ（氷）」が登場するイベント祈願を開催いたしました。その他イベント情報などをお知らせいたします。

限定★5「スカーク（氷）」、「エスコフィエ（氷）」がイベント祈願に登場！

本日3月17日(火)より、イベント祈願・キャラクター「虚星の来臨」、イベント祈願・キャラクター２「苺色のシャンソン」を開催しました。

期間中、ピックアップキャラクターの出現確率が大幅にUPします。

■イベント祈願・キャラクター「虚星の来臨」

【開催期間】

2026年3月17日(火)19:00～4月7日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「虚淵の暗星・スカーク」

◇元素：氷

◇武器：片手剣

◇かつて深淵の裂け目や原始胎海に足を踏み入れた来訪者であり、タルタリヤに武芸を仕込んだ師。孤独に戦う。

◆元素スキル「極悪技・閃」

一回押し：特殊なエネルギー「蛇の狡智」を獲得し、七相一閃モードに入る。このモードでは「蛇の狡智」を持続的に消費し、通常攻撃の氷元素ダメージを与え、攻撃範囲と自身の中断耐性がアップする。

長押し：近くの虚境の裂け目を吸収して「蛇の狡智」を獲得する。また、高速移動をし続ける（水面も移動可能）。

◆元素爆発「極悪技・滅」

「蛇の狡智」が一定値に達すると、すべての蛇の狡智を消費して元素爆発「極悪技・滅」を発動し、高速の連続斬撃を繰り出して氷元素ダメージを与える。

◆元素爆発「極悪技・尽」

七相一閃モードで発動可能な特殊な元素爆発。

発動後、スカークは虚境の裂け目を吸収でき、通常攻撃の与えるダメージがアップする。

ピックアップキャラクター（★4）

「礼賛の祝祭・ダリア」

◇元素：水

◇武器：片手剣

◇西風協会の助祭にして、教会における風神の代理人。

「浮金の誓願・キャンディス」

◇元素：水

◇武器：長柄武器

◇琥珀色の左目を持つ、キングデシェレトの末裔。アアル村のガーディアンをしている。

「真実を求める曇りなきモノクル・シャルロット」

◇元素：氷

◇武器：法器

◇元気に満ち溢れるスチームバード新聞の記者。いつも「真相」を求めて駆け回っている。

■イベント祈願・キャラクター２「苺色のシャンソン」

【開催期間】

2026年3月17日(火)19:00～4月7日(火)15:59

ピックアップキャラクター（★5）

「絢爛のフレーバー・エスコフィエ」

◇元素：氷

◇武器：長柄武器

◇フォンテーヌに名を馳せる「元ホテル・ドゥボールのシェフ」。「カーネル・デセール」の肩書きを持つ「科学料理」の先駆者でもある。料理に関する要求が非常に高い。

◆元素スキル「ミ・キュイ」

「チルド」モード：一回押しで「調理マシナリー」を起動すると、「調理マシナリー」はフィールド上キャラクターにつき従い、一定時間ごとに付近の敵に向かって「フローズン・パフェ」を発射し、氷元素ダメージを与える。

起動と同時にエスコフィエは迸発の刃を召喚し、ウーシアを帯びた氷元素範囲ダメージを与える。一定時間ごとに発動が可能。



「アドリブ・クッキング」モード：長押しで「調理マシナリー」を起動すると、固有天賦「アドリブ・キュイジーヌ」が発動する。

フィールド上に配置された「調理マシナリー」は元素攻撃を吸収する。吸収した元素エネルギーがMAXに達すると、特別な料理が完成する。

この方法で作ることができる料理の数は毎週上限があり、月曜日の午前4時に回数はリセットされる。

◆元素爆発「デコ・デコパージュ」

氷元素範囲ダメージを与え、周囲のチーム全員のHPを回復する。回復量はエスコフィエの攻撃力によって決まる。

ピックアップキャラクター（★4）

「礼賛の祝祭・ダリア（水）」

「浮金の誓願・キャンディス（水）」

「真実を求める曇りなきモノクル・シャルロット（氷）」

イベント祈願・武器「神鋳賦形」開催！

本日3月17日(火)より、イベント祈願・武器「神鋳賦形」を開催しました。

期間中、限定★5武器「片手剣・蒼耀」、「長柄武器・香りのシンフォニスト」などの出現率が大幅にUPします。

【開催期間】

2026年3月17日(火)19:00～4月7日(火)15:59

ピックアップ武器（★5）

「片手剣・蒼耀」

「長柄武器・香りのシンフォニスト」

ピックアップ武器（★4）

「片手剣・笛の剣」

「両手剣・鐘の剣」

「法器・西風秘典」

「弓・弓蔵」

「長柄武器・西風長槍」

イベント情報

■イベント「チエキノコンの旅日記」開催中！

現在、イベント「チエキノコンの旅日記」を開催中です。

イベント期間中、「絶景の探索」と「撮影の旅」の2種類のコンテンツが開放され、キノコンの仲間と共に旅をしながら、指定の条件に従って様々な写真を撮影していきます。

【イベント開催期間】

2026年3月16日(月)11:00～3月26日(木)04:59

【イベント参加条件】

冒険ランク20以上

魔神任務 序章・第三幕「龍と自由の歌」をクリア

※魔神任務 空月の歌・第八幕「真実の月」をクリア後にプレイしていただくことで、より良い体験の上でイベントをお楽しみいただけます。

■イベント「拠点防衛戦」開催！

3月23日(月)より、イベント「拠点防衛戦」を開催予定です。

イベント期間中、ステージをクリアすると原石などの報酬を獲得できます。

【イベント開催期間】

2026年3月23日(月)11:00～4月2日(木)04:59

■イベント「豊材の奔流」開催！

3月30日(月)より、イベント「地脈の奔流」を開催予定です。

イベント期間中、「熟知秘境」または「煉武秘境」をクリアし、報酬を受け取る時に「天然樹脂」を使用することで2倍の報酬を獲得することができます。2倍報酬は毎日3回まで受け取ることができます。

【イベント開催期間】

2026年3月30日(月)05:00～4月6日(月)04:59

◆『原神』について

基本プレイ無料のオープンワールドRPG、『原神』。謎に包まれた「旅人」となって、美しいテイワット大陸で離れ離れになった兄妹を探す旅に出よう--

新バージョン「空月の歌」では、7つ目の地域「ナド・クライ」が開放。

それぞれ異なる文化を持つ広大な国々では、数々のキャラクターと出会うことができる。元素反応を駆使して戦い、テイワットの秘密を解き明かそう。

また『原神』では、PlayStation(R)5、 Xbox Series X|S、 PC、 Android 、iOSのクロスプラットフォームに対応しており、共通のデータセーブ機能やマルチプレイ機能を通じて、一人でも、友達と一緒でも、プラットフォームの垣根を越えて冒険を楽しむことができる。

◆ゲーム概要

タイトル：原神（ゲンシン）

ジャンル：オープンワールドRPG

対応OS：PlayStation(R)5/Xbox Series X|S/PC/iOS/Android

対応予定OS：Nintendo Switch(TM)

価格：基本無料（一部ゲーム内課金あり）

◆『原神』の最新情報はこちらから

【原神 公式サイト】

https://genshin.hoyoverse.com/ja

【原神 公式X（旧Twitter）】

https://twitter.com/Genshin_7

【原神 公式YouTubeチャンネル】

https://www.youtube.com/@Genshin_JP

【原神 公式TikTok】

https://www.tiktok.com/@genshin_jp

◆HoYoverseについて

HoYoverseは、世界中のプレイヤーに没入感ある仮想世界体験を提供することを目指しています。これまで私たちは、『原神』、『崩壊：スターレイル』、『崩壊3rd』、『未定事件簿』、『ゼンレスゾーンゼロ』などのゲームコンテンツのほか、様々なエンターテインメントをお届けしてきました。

コミュニティが、HoYoverseのサービスの核心です。私たちは、全世界のファンの皆様が存分に創造力と才能を生かし、アニメやコミック・ゲームへの愛を自由に語り合えるようなコミュニティ環境を提供することに心を注いでいます。

さらに、私たちは常に枠にとらわれない想像力で最先端のゲーム開発技術を追求することにより、トゥーンレンダリング、クラウドゲームなどの分野でトップクラスの技術を蓄積してきました。

今後も、シンガポール、モントリオール、ロサンゼルス、東京、ソウルなどにおけるオフィス運営を通じて、コンテンツ制作、技術の研究とパブリッシング業務を進めてまいります。

HoYoverse公式サイト：https://www.hoyoverse.com/ja-jp



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※「PlayStation」および「PS5」は、株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメントの登録商標または商標です。

※Xbox Series X、Xbox Series SおよびXbox Series X|Sは、Microsoftグループの商標です。

※Nintendo Switchは任天堂の商標です。