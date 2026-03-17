グローバルショートドラマアプリ「Vigloo」にて、株式会社フラッグシップオーケストラが制作したドラマ2作品『マウントママ友 隠れセレブが黙らせます』と『ヤクザの娘、ブラック企業をぶっ壊す』を配信開始

株式会社フラッグシップオーケストラ

株式会社フラッグシップオーケストラ（所在地：東京都港区、代表取締役：大澤 穂高、以下：「フラッグシップオーケストラ」）が制作を担当したショートドラマ作品『マウントママ友 隠れセレブが黙らせます』は、グローバルショートドラマアプリ「Vigloo（ビグルー）」にて2026年3月17日（火）より配信開始いたしました。

さらに、同プラットフォームでランキング1位を記録した『ヤクザの娘、ブラック企業をぶっ壊す』も、2026年2月24日（火）より配信中です。

＜マウントママ友 隠れセレブが黙らせます＞

ジャンル：身分隠し（どんでん返し、スカッと、ロマンス）

ストーリー：尾藤朱里は、夫を亡くし娘・由花を育てるシングルマザー。地味な新入りママとして華月幼稚園にやってきたが、その正体は、理事長・桃山源蔵の孫であり、超名門・桃山財閥の令嬢。祖父の依頼で、トラブル続きの保護者会の内情を探るため、身分を隠して潜入する。

保護者会では、セレブボスママ・中村玲香を中心に、取り巻きたちによるマウント合戦が日常茶飯事。シングルマザーの茅島恵実はその標的となっていた。朱里は彼女を守ろうとするが、やがて自らも嫌がらせに巻き込まれていく。

園と保護者の板挟みに悩む副園長・瀧本学と心を通わせ、淡い恋心も芽生えるが、朱里の正体を知らない周囲の嫉妬と悪意はさらに加速。恵実へのいじめもついには仕事を奪うほど陰湿に。

怒りを抑えきれなくなった朱里は、執事・影山の協力を得て裏で証拠を集め始める。庶民を装っていた“地味ママ”が、ついにセレブ社会への反撃に打って出る――！

【監督】

杉原 涼太

【出演者】

⚪︎尾藤 朱里役：かなた 千乃

⚪︎瀧本 学役：MASAYA

⚪︎中村 玲香役：千葉 裕夕

⚪︎竹内 真子役：飯野 智美

⚪︎井上 美咲役：宇佐神 星

⚪︎安藤 早苗役：佐藤 里菜

⚪︎茅島 恵実役：日咲 美音

⚪︎影山 明役：新張 将洋

＜ヤクザの娘、ブラック企業をぶっ壊す＞

ジャンル：身分隠し（スカッと、ドラマ、ロマンス）

ストーリー：日本有数のヤクザ家系に生まれた主人公・天城桜（22）は、組長の娘としての扱いに嫌気がさしていた。

普通の暮らしを夢見た桜は、組長である親の反対を押し切り、正体を隠して一般企業への就職を決めるが、就職先はセクハラ・パワハラが横行する悪質なブラック企業であった。

しかし徹底した上下関係を幼い頃から見ていた桜は、世間知らずさもあいまって体育会気質な社風をすんなり受け入れていく。

このまま普通の生活を送れると思ったのも束の間、同期の女性社員が理不尽ないじめにあっている現場を発見し、桜は思わず体が動いて彼女を庇い立てる。

それをきっかけに目をつけられた桜だが、そこで初めて彼女は立場の弱い人間が虐げられる職場環境であることを理解する。

仁義を重んじる彼女は、正体を隠しながらも会社に蔓延る悪を徹底的に成敗しようと決意し、大立ち回りを繰り広げる――。

【監督】

山田 晃久

【出演者】

⚪︎天城桜役：尾台彩香

⚪︎桐谷守役：石橋和磨

⚪︎神崎麗華役：立華理莉

⚪︎三島小春役：城ノ菜月

⚪︎雪乃役：柳澤杏

⚪︎七海役：松宮倫

⚪︎天城成十郎 役：大和龍之介

■「Vigloo」について

「Vigloo（ビグルー）」は、多様なジャンルのオリジナルショートドラマを提供する、グローバルショートドラマプラットフォームです。韓国語、英語、日本語、中国語を含む 10の言語でサポートしており、現在、韓国と日本、アメリカにおけるオリジナル作品を含め 350 作品を超えています。

2024 年 9 月には日本でのオリジナルドラマを公開し、より一層日本における作品の充実に力を入れています。

ロマンス、スリラー、コメディー、推理、バラエティなど様々なジャンルの作品を取り揃え、一部の作品は全話無料で配信しています。各作品は 1 話が 1～2 分の縦型ショート動画で構成されており、仕事や家事・育児などで忙しい方でもスキマ時間で、いつでもどこでも刺激的な作品を楽しめます。



＜「Vigloo」公式ショートドラマページ＞

https://www.vigloo.com/ja

「マウントママ友 隠れセレブが黙らせます」の1話がご視聴いただけます。

https://vigloo.onelink.me/SrIM/fk5wzihi

＜SNS＞

●TikTok：https://www.tiktok.com/@vigloo_japan

●Instagram：https://www.instagram.com/vigloo_japan/?hl=ja

●YouTube：https://www.youtube.com/@ViglooJapan

視聴方法：上記公式ショートドラマページURLより会員登録をいただき、「マウントママ友 隠れセレブが黙らせます」を検索して、ご視聴ください。

◆株式会社フラッグシップオーケストラ 会社概要

本社所在地： 〒108-0014 東京都港区芝5-3-2 +SHIFT MITA B1

会社設立：2014年4月8日

代表取締役：大澤 穂高

URL：https://www.fragor.co.jp/

『”非”常識を常識に』。株式会社フラッグシップオーケストラは、昨日まで常識ではなかった概念をもっと便利に、楽しくするサービスを提供する会社です。主な事業として、大量動画制作サービス「ムビラボ」、動画広告サービス「ムビラボアド」、企業アカウント運用サービス「ムビラボ for SNS」、ショートドラマ特化型制作スタジオ「ムビラボショートドラマ」、ショートアニメ×IPマーケティング事業「ムビラボIP」など、その他動画サービスなどを複数展開しており、動画にまつわる全てのお悩みを一挙に解決いたします。

◆ムビラボショートドラマスタジオ

URL：https://www.fragor.co.jp/service/movie-contents/movi-lab-sds/

ムビラボショートドラマスタジオとは、累計2,100社に対して6万本の動画コンテンツを制作してきたフラッグシップオーケストラのショートドラマ特化型のショートドラマ制作スタジオです。大量動画マーケティングデータを保有し、ショートドラマコンテンツも量産可能な体制で、”見られるショートドラマ”をご提供ができるサービスとなっています。